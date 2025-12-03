Jer周邊產品收據亂打名 個唱變COLLAR同夜粥小組？

【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）早前在大埔宏福苑發生火災後，宣布兩場個唱如期舉行，並因應社會情況，將演唱會的首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，用於支援火災的受災者及其家屬，成功化解公關災難收穫好評。

前日（1日）舉辦的尾場順利完結，但昨日（2日）有網民在社交平台晒出首場的購買周邊的收據，並表示收據上不但沒有印上今次演唱會名稱，更奇怪地印有同門師妹COLLAR早前於8月舉辦的演唱會名稱，令網民不禁懷疑：「會唔會當咗我條數係其他團㗎」，貼文一發表即引起其他網民的熱議，亦有多位網友晒出自己的收據證實樓主說法，甚至更印有早前MIRROR「夜粥小組」的演唱會名稱，令網友們批評公司做事隨便，甚至擔心他們花費的金錢不計入今次演唱會周邊產品盈利。

