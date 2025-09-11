Jer柳應廷演唱會海報設計被彈 本尊出IG限時動態反擊：真心嬲咗

MIRROR成員柳應廷（Jer）喺噚日（10日）公佈，將於11月30日及12月1日喺亞洲國際博覽館 Arena舉行一連兩場《Jer Lau“The Shape of Breathing”Live 2025》演唱會。消息一出，唔少「柳柳粉」（粉絲暱稱）都表示期待，不過唔少網民就對海報設計作出批評。

Jer亦喺今日凌晨罕有地喺IG出Story反擊：「真心嬲左（咗）呢個世代真係全民designer？em… 想講張相淨係較左（咗）顏色，用左（咗）Filter，同較唔同地方既（嘅）陰影位。冇大家所指既（嘅）小學生退地，p圖同ai.. 一影出黎第一個version就係下圖咁。btw講野（嘢）前可以諗下背後concept，整piece／背後嘅人，付出既左（咗）幾多時間同心機。btw 你地（哋）所見呢一張相出街嘅相，淨係調整都整左（咗）30幾個version」。

廣告 廣告

之後，唔少網民都喺Threads繼續發表兩極意見，例如「無見過佢咁嬲，利申做創作相關工作多年，見盡業界行家經常都會受到好多唔尊重既批評，同冒犯，多謝柳仔發聲」、「同行表示認同」、「我覺得好睇喎」、「調整 30 幾次都咁核突，仲好意思講出嚟...，未見過人會咁大聲話自己團隊無能」、「咁睇落真係唔好睇呀嗎，講事實姐，仲要有人整左黑底version 靚勁多，而家佢呢張同楊千樺果張個feel少似」、「張poster嘅受眾普遍都覺得肉酸，就算佢designer team調整左一萬次version，出到黎（嚟）個效果竟然仲係咁低質，係應該檢討design team而唔係批評嘅受眾。Btw張poster幾肉酸都會照買飛，但呢單野我都唔覺得批評嘅人有錯」、「jer又係咁，唔聽意見，衝出黎死攬，退粉趁早」、「講事實都唔俾。仲情感勒索。真惡... 」、「如果真係咁都照出，就係審美有問題」及「個成品差就係差啦, 冇得拗」等等。

柳應廷 Jer

柳應廷 Jer

柳應廷 Jer

柳應廷 Jer

柳應廷 Jer

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！