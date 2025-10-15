焦點

專訪｜前騎師墮馬退役　投身慈善越野跑

Jer Jeremy為大專歌唱比賽任嘉賓 鼓勵勇敢築夢享受舞台：建立屬於自己的世界

MIRROR成員Jer（柳應廷）與Jeremy（李駿傑）日前受邀擔任香港理工大學專業及持續教育學院舉辦的《Be the Star 歌唱比賽 2025》任表演嘉賓，見證一眾大專生透過比賽精進唱功、展現才華，逐步實現音樂夢想。Jer與Jeremy分別演繹了兩首個人作品，Jer獻唱《月居人》與《記憶倒行》，Jeremy則帶來《Tie Me Now》及《Closer》，以歌聲為參賽同學打氣。

 

被問到學生時期是否曾參加歌唱比賽，Jeremy和Jer不約而同地表示，熱愛唱歌的人一定都有過參賽經驗。Jer更自爆過去參加比賽從未獲獎，但他鼓勵同學：「唱歌是很個人的事，每個人的品味都不同，所以即使在比賽中沒有得獎，也不代表一切。重要的是建立屬於自己的世界，若你真心喜歡唱歌，就帶著夢想繼續努力前行。」

Jeremy則分享了他第一次參賽的經歷：「那是在小學時期，當時我緊張到全身發抖，幾乎唱不出來。但當時的評審非常友善，一直鼓勵我放鬆、保持鎮定，並讓我唱完才請我下台。」因此，他十分欣賞每位敢於踏上舞台的同學，認為這需要極大的勇氣，也為他們堅持夢想的努力感到開心。

 

最後，Jer在現場分享了他的比賽心得，他形容唱歌時可以想像自己在浴室沖涼，那時的狀態最為放鬆；或試著在樓梯間練習，因為回音效果能讓音準聽起來更加出色。他期望所有參賽者都能享受過程，勇敢表現自我。

