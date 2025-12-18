JESSICA性感美背一轉身就犯規！私服高級鬆弛，這單品百搭不搶戲、天天穿都不膩

（圖／JESSICA IG）

韓國女神JESSICA（鄭秀妍）近期在社群曬出一組優雅洋裝美照，正面仙氣滿滿、背面卻暗藏小心機，性感美背不經意露出，高級露膚技巧、瞬間引爆話題！

（圖／JESSICA IG）





而前陣子她現身台北出席品牌活動，同樣狀態在線，一身白色洋裝簡直白雪公主本人，美貌與氣場雙雙刷新高度～

（圖／JESSICA IG）

而JESSICA不只懂保養，更是穿搭範本本人。她的秋冬私服絕對是大家想偷偷收藏的穿搭教科書，而關鍵百搭單品：牛仔褲，在JESSICA身上永遠不無聊，以下4套穿搭技巧，直接照抄也不會出錯。

JESSICA秋冬牛仔褲穿搭：黑色皮衣＋高領，帥甜比例一次到位

黑色皮衣搭配黑色高領內搭，氣場直接開到最大，下半身選擇淺藍色牛仔褲中和整體份量感，再加上一頂可愛的報童帽，瞬間把酷感拉回甜度。這套的精髓在於「上重下輕」，用淺色牛仔褲拉長腿部線條，帥得很有親和力。

（圖／JESSICA IG）





JESSICA秋冬牛仔褲穿搭：風衣＋樂福鞋，優雅系日常代表

白色上衣搭配牛仔褲，外罩一件長版卡其色風衣，是最不會出錯的經典公式。腳上選擇黑色樂福鞋，整體多了一分都會感與成熟度，還能擁有時髦的鬆弛感。

（圖／JESSICA IG）

（圖／JESSICA IG）





JESSICA秋冬牛仔褲穿搭：亮色大衣＋牛仔褲，冬天超吸睛

橘黃色長版大衣一出場，整個人自帶聚光燈。內搭簡單、下身牛仔褲，反而讓亮色外套成為主角，再配上白色針織帽，休閒感立刻到位。這套完美示範：冬天想顯氣色，亮色外套＋牛仔褲就夠了。

（圖／JESSICA IG）





JESSICA秋冬牛仔褲穿搭：層次疊穿，小細節決定質感

白色上衣外搭淺灰色細肩帶背心，再配牛仔褲，看似簡單，卻靠層次取勝。細肩帶背心不只修飾上半身比例，也讓基本款瞬間變得有造型感，是秋冬內搭疊穿的高級示範。

（圖／JESSICA IG）





牛仔褲在JESSICA的衣櫥裡不是配角，而是風格轉換的核心。從皮衣到風衣、從甜到帥，每一套都耐看又實穿，難怪每次現身，穿搭都不只美，還特別值得筆記！

