Jessica C.超孝順 帶媽媽第一次體驗主題樂園

【on.cc東網專訊】有「警鐘胸」之稱的混血名模Jessica C.與影星安志杰2017年結婚，婚後育有一對子女，大女Tessa和二仔Elvis，仔女不單遺傳他們的高顏值，整個家庭都充滿着愛，Jessica C.經常上載一家四口家庭樂照片，日前他們一家去主題樂園遊玩，Jessica C.的媽媽亦同行，媽媽外貌年輕身形亦保持很好，不說不知原來媽媽已年屆76歲，Jessica C.表示媽媽是第一次去主題公園玩，她寫着：「看着媽媽第一次體驗主題樂園，尤其是萬聖節的魔幻氛圍，真是讓我永生難忘。」

她在限時動態上載與仔女互動，女兒Tessa對着爸爸很嗲，將頭俟着安志杰膊頭，又錫錫爸爸，Jessica C.亦不示弱，攬住兒子Elvis錫錫，她說：「基本上看着她在這裏長大，由兩個月大搞笑的晚餐車隊，這從來都不是另一個餐，這是另一個特別的回憶和提醒，時間真的過得很快。」她又戲言與兒子是「小丑」在撞頭和做鬼臉。

