【JESSICA Visionary Leaders Award 2025】旗袍背後的創業藍圖｜Mei Li

在位於銅鑼灣的SENSE BY MEI 專櫃，一襲現代簡約的新派旗袍吸引了不少途人的注目，這正是品牌創辦人李元梅（Mei Li）引以為傲的成名作。從四川走到米蘭，她不但用旗袍鋪展出自己的事業藍圖，更鼓勵其他女性勇敢實現穿搭自由。

熱情是最佳的導航

「推動我不斷前進的，可能就是熱情。」一頭俐落短髮的Mei Li分享其創業歷程：作為一名中國時尚博主，先是創立專為職場女性而設的BRAND BY MEI，再遠赴米蘭推出SENSE BY MEI，以現代設計語言重塑傳統中式旗袍。「我非常喜歡服裝，也意識到自己擁有這方面的天賦。當我建立了自己熱愛的事業後，每天都非常充實，創業讓我找到人生的意義。」

2019 年創立SENSE BY MEI 並進軍海外，契機源自Mei 對市場空白的敏銳觸覺。「我到歐洲旅行時，偶然在唐人街看到一家旗袍店，發現那邊的旗袍風格還停留在多年前的傳統樣式，但反觀中國內地，旗袍早已變得非常創新和時裝化。」這令她意識到歐洲市場的潛在機遇。而選擇米蘭的原因之一，是她在當地的時尚圈朋友，對中國品牌、時尚和文化充滿好奇。「另一原因是意大利的時尚基因與我的風格相當契合。意大利人熱情高調，喜歡鮮艷色彩和大膽設計，相反巴黎人比較淡定從容，風格更中性，用色偏冷。」

「我用旗袍作為意大利的敲門磚，是因為如果沒有差異化，一個後起之秀很難在這個時尚強國被人記住。我們的旗袍在設計中加入了高開衩等元素，恰到好處地平衡意大利的張揚和中國的保守。」品牌及後在米蘭舉辦時裝發表會，入駐當地買手店，並在倫敦和新加坡開設快閃店，2024 年進駐香港銅鑼灣誠品設立門市。「香港職場女性比較集中，衣著文化成熟，有利於品牌深耕發展。」

Mei Li

強調女性的力量感

問及新派旗袍和傳統旗袍的最大分別，Mei 闡釋其設計理念：「在中國內地，新派旗袍大致分為兩種：一種偏向漢服風格，帶有仙氣和穿越感，結合現代摩登元素；另一種則是以旗袍為基礎，像SENSE BY MEI 這樣，在設計上把旗袍更加國際化、時裝化，採用極簡風格，沒有傳統旗袍複雜的花紋，更適合日常穿著。更重要的是，我們強調女性的力量感和張力。傳統旗袍突出東方女性的婉約氣質，而我們則通過墊肩、修身剪裁、高開衩等現代時裝元素，展現東方女性更有主張、更加自信的一面。」

在店裡，她如數家珍地介紹經典款式，又特別推介一款廣受歡迎的鉛筆裙：「它採用修身剪裁和極簡設計，以初剪羊毛和日本三醋酸面料製作，質感比許多相同價位的服裝更勝一籌，適合三十歲以上的職場女性，優雅風格能迎合各種場合。」至於配搭方式，她認為最好化繁為簡，「我不建議在旗袍的盤扣或領部配襯過多飾品，那樣會顯得複雜且過於傳統。想要更摩登，可以搭配簡約的大珍珠耳環或金屬感配飾。」

Mei Li

經歷磨練 活出自我

這些年來，SENSE BY MEI 並非一帆風順，Mei 笑言最大的挑戰就是「一直都有挑戰」，每個階段也要面對不同困難。品牌成立之初適逢疫情，她回憶道：「當時許多中國公司因為融資和消費趨勢的變化而趁勢崛起，我們品牌也得以快速增長。」她坦言那時的心態「有點飄」，未有意識到危機。「到疫情最後一年，即2023 年，整體經濟非常艱難，聽到許多公司倒閉，我們業績也迅速下滑，那時我陷入迷茫，不知道公司未來該怎麼辦。我覺得最黑暗的時刻並不是發不起工資或銷售下降，而是連創始人都失去信心、懷疑未來。」談到克服難關的關鍵，她說：「幸運地，我們品牌最終活下來了，這讓我重拾信心，這種信心來自於我們經歷了無數次困難的磨練，能夠在艱難情況中生存下來，成為了我們最大的底氣。」

品牌以職場女性為核心客群，Mei 對她們的困境亦深有體會。「許多女性在能力認可方面遇到挑戰，我們希望通過優秀的設計、剪裁和面料，賦予她們自信和力量。」她又提到職場穿搭自由的問題，「現在大部分女性的職場裝束都比較隨性，有些人因而不敢穿得太過突出。」她分享一位銀行高層客戶的故事：那位女性每天穿上SENSE BY MEI 的服裝上班，有後輩向她表示讚美，並反映自己「不好意思這樣穿」，於是她回應：「提升實力，你就有穿衣自由。」Mei 坦言自己一直都很自信，從不在乎他人的眼光，「我從小就知道自己不是乖乖女，不適合日韓風格的溫柔穿搭，直至接觸到歐美電視劇裡的職場風格，才發現那更符合我的個性。然後我看到國內大部分女性都穿得比較千篇一律，所以就想創立一個品牌，鼓勵大家大膽地活出自我，不要隨波逐流。」

Mei Li

目光遠大 以終為始

這次Mei 獲頒《JESSICA》Visionary Leaders Award，問她本人如何定義「遠見」，她說第一點是不要只看到眼前發生的事情，「如果在創業初期，我的抱負或野心只停留在營運一間小店，那就沒有繼續發展的可能。」第二點是「以終為始」的理念，「先幻想最終目標，再一步步實現。遠見的前提是有夢想和藍圖，並跟著它前進。」她的終極目標是讓SENSE BY MEI 在全球主要城市被看見，「如果有那麼一天，我會覺得夢想圓滿、不虛此生。」為此她也規劃了明確的短期目標：「我們會加強透過官方網站，在美國、歐洲和新加坡進行銷售，國內電商亦有很大發展空間。線下則先專注香港，之後是新加坡市場。」品牌也積極推廣新增的無性別系列，「以oversize 西裝作主打，讓男女可以分享同一件衣服。」

在拓展品牌以外，Mei 亦致力回饋社會。品牌每年向Captivating 慈善晚會捐贈旗袍，2025 年又贊助了香港婦女基金會。談及對女性就業與發展的關注，Mei 分享個人經歷道：「我沒有任何背景，能夠從四川走到米蘭，期間受到許多女性貴人的幫助，沒有她們，我走不到今天。我們的客群多是精英女性，我相信她們也曾得到其他女性的幫助，這是一種雙向回饋。」以新派旗袍為媒介，Mei 譜寫出新時代女性的賦權篇章——明瞭前進方向，同時不忘來處。

如果在創業初期，我的抱負或野心只停留在營運一間小店，那就沒有繼續發展的可能。

