【JESSICA Visionary Leaders Award 2025】細水長流的教育之路｜梁賀琪 June Leung

梁賀琪（June Leung）擁有多重身份，從初代補習天后、遵理集團創辦人，到上市公司主席和慈善基金主席，共通之處是其教育者的本心。她將教育視作一場細水長流的耕耘，「十年樹木，百年樹人。或許我只不過是第一代，未來還會有第二代、第三代，成就真正的百年老校。」

恪守本心

「很多人以為遵理只做補習，其實不然。」梁賀琪介紹道：「我們也辦私立中學，注重學生德、智、體、群、美、善的全人發展，並提供課外活動。」儘管她已不再親自教班，「但放榜時我依然會緊張，三十多年來從未改變。」她把教育的場域從課室擴展到社會舞台，「無論是舉辦講座、擔任公職，還是進行分享，本質上都是一種教育。不同的是，以前在課室裡，我面對的是學生，追求的是考試成績和技巧；現在，我演講的場地可能是會展，培訓對象是社會人士，教他們如何演講和與人溝通。」

June 投身教育可謂命運使然，出身基層的她原本立志成為律師，「當年選科時我覺得報讀港大LLB（法學士）太冒險，於是報了文學院。雖然放榜成績令人喜出望外，可是以前不能更改志願。」因此她計劃大學畢業後再進修法律，更已獲港大法學士課程錄取，卻因得悉父親罹患癌症而毅然放棄夢想，轉而透過補習賺取更多收入，讓父親得到最好的治療。

她坦承最初並不特別喜歡教書，後來才慢慢從中獲得滿足感。她憶述自己讀大一時，曾在夜校任教中六地理，儘管這科她只讀到中五，但憑藉認真備課與表達技巧，讓原本僅得兩名學生現身的課堂，在兩個月內吸引到七十多名學生回校聽課，學校甚至為她加開課堂。這種成就感令她對教育「上了癮」，「回報未必是金錢，而是多樣化的。我未能認得所有學生，不過時常有學生會在不同場合跟我打招呼。公司股東們亦感到自豪，長遠而言不但能賺到錢，也能得到名聲以至功德。」

June Leung

良師之道

談到香港教育的挑戰，June 分享其觀察：「真正認真做教育，未必能立竿見影。若期望上一課就感受到老師的功力，可能會失望。好老師可能會先讓你接觸一些不易理解的內容，相反若有老師一開始就表現精彩，可能只是篩選了容易吸引你的內容，之後卻未必有功力助你解答難題。」她認為學習是苦樂參半的，「如果全是快樂，那是娛樂，不是教育。」她指現今學生容易受包裝吸引，忽略學習的深度。「有些同學會覺得老師教out of syllabus 的內容是浪費時間，但其實這是為了讓你明白背後原理，從而應對不同題目。」

她認為好老師必須真心喜愛教學，「我知道有些補習老師只喜歡教人多的課堂，一到人少的課堂就提不起勁，因為他們是分紅的。但如果不用心教，你就不會體驗到學生從兩個增加到七十個的興奮。學生不是衝著你的名氣，而是衝著你的實力而來。好老師即使經歷低潮，仍會堅持下去，即使教一班未必是尖子的學生，依然會表現出色。」她續道：「幫一個學生從DSE 5 分變成5，未必能改變他的一生；將一個學生的英文從level 2 提升到level 3，卻決定了他能否入讀大學。有些學生剛來上課時英文很差，後來卻考到4、5 分，這些都很激勵人心。」

社會觀察

「向上游教育慈善基金」的前身是遵理傑出學生獎勵計劃，是June 對平等教育的實踐。她表示，受助學生面對的未必是財政問題，在體制內亦未能獲得適當照顧。她說起一位在名校就讀卻被老師刻意孤立的女生，「她參與了基金的活動，終於找到有人懂她、欣賞她的空間，後來更入讀了劍橋。」基金去年曾幫助一名患上絕症的學生，「他說等死的感覺太差，很想參加接下來的公開試，但因進出醫院而無法定期上課，於是我們派義工帶教材給他。他的精神值得留存，即使只有一天他仍渴望學習，那為什麼我們不去珍惜在世的每一天呢？」

比起力爭上游，近年不少人更想「躺平」，June 相信這要整個社會共同改變。「例如放榜時不應只追捧狀元，對普通學生來說，那太遙不可及了。他們會覺得努力與否都沒分別，那自然選擇躺平。」她指人工智能拉近了人與人之間的差距，「現在有很多工具幫到你，拉近你和狀元的距離。在這種情況下，躺平就不划算了。」她又提到現今社會有更多出路，發力永不嫌遲，「以前考試成績欠一分，可能便一輩子無緣成為醫生，但現在你進了醫學院讀其他學科，只要表現夠好，仍有機會轉系或讀second degree。我也見過學生從副學士升讀學士，再進入清華、北大深造。」

June Leung

永不言退

作為《JESSICA》Visionary Leaders Award 得主，June 提出三大長遠目標：第一，讓更多人理解真正的優質教育。「未必是開心地上完一課就是優質，學生可能帶著一百個問號離開，下次再回來用自己的腦袋解構知識。」第二，推動更多人投資教育，認識到教育的強大影響力。「學生們都充滿朝氣，業主出租地方予教育機構，能帶動周邊物業的經濟活動。」第三，重視考試制度的價值。「不要總說『求學不是求分數』，求學是要求分數的，然而『不只』是求分數。考試是一個客觀標準，讓每個階層的人都能用同一把尺去衡量努力的成果。」

她直言，若以其他方式作評估，反而不利弱勢學生，「即使是富三代也無法影響DSE 成績，但如果用其他評估工具，他可以坐私人飛機早上去聯合國開會、寫報告，下午回港分享。那基層學生就很不著數，考試制度讓他們仍有寒門出貴子的機會，而不是錢不夠多便只能認命。考試確實帶來壓力，但並非承受不了，關鍵在於如何面對。」

由1989 年創校至今，June 對教育的熱誠從未減退。「你可以透過教育去達成其他目標，那並沒有對錯之分。若你只想玩財技，短期內很易便能收割；然而若長遠目標是從事教育，你會感到36 年很短暫。如果從投資角度出發，你一定會思考何時退場，但我從未想過這個問題。」在她看來，教育不僅是事業，更是值得終身投入的志業。

