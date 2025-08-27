JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFT又玩出新花樣！今次將「JFFLIVE音樂擂台」搬去現實世界，昨晚（26日）於新蒲崗Portal舉行「雞翼@JFFT x 牙粉音樂擂台現場版」，主腦雞翼（翼sir）跟牙粉曾傲棐（Arvin）實行「由線上玩到線下」。

整個show分為上下半場，上半場於YouTube同步一個鐘免費直播，最高峰同時有三千多人收看，chat room留言快到睇唔切；下半場則是限定現場個半小時狂歡，現場塞滿500個熱情粉絲，未開場已經high到震。而兩位主角出場時已經贏盡眼球，二人分別穿上自己心愛球隊的波衫上陣，翼sir忠心撐曼聯，Arvin則是利物浦fans，未開口唱歌已經壁壘分明 。

講到唱歌，兩位絕對冇留手，完全還原JFFTLIVE音樂擂台的精神，現場你點我唱。一開口都是集體回憶殺，《幼稚完》、《耿耿於懷》、《地下街》、《思覺失調》、《你瞞我瞞》等，fans都由頭跟住唱到尾，現場瞬間變身大型金曲K房。去到encore環節更加癲，竟然唱足十二分鐘的《勁歌金曲》！

除此之外，另一高潮位就是Arvin於show上宣佈十一月尾於麥花臣場館開個人show！台下即時尖叫聲四起，一眾粉絲又要準備撲飛啦！

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show

JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show