一份窩心聖誕禮物，為摯愛送上溫暖！有到咗選購聖誕禮物嘅時候啦，日本城提供多款優惠產品俾你！$30都可以有好多選擇：四款可愛造型嘅拍拍小夜燈，放床頭溫馨又實用；KATO珊瑚絨毛巾+方巾禮盒，柔軟親膚，實用度爆燈；SUPER SAVER保溫玻璃內膽手斟壼，冬天沖茶沖咖啡都夠晒暖，送俾長輩都夠體面！另外仲有冬天小家電之選：松井陶瓷蒸燉湯煲2.5L，日日煲健康湯水；松井雙層防燙系列智能電熱水瓶5L，大容量好方便；隨時飲茶沖咖啡；松井IP21 PTC陶瓷浴室暖風機1800W，陶瓷加熱又快又平均，IP21防水設計用得更放心！門市仲有好多聖誕禮品款式，快啲嚟揀啦！

J Fun及金會員憑J Fun App內優惠券額外再減$50，抵上加抵，限時優惠買定唔好等！

【JHC日本城】聖誕大優惠 全場買4送1（即日至優惠結束）

日期：即日至優惠結束

地點：日本城門市

