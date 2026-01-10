【日本城】全場買3件商品滿$125低至75折

由即日起，於JHC日本城全線門市全場買3件商品滿$125即享家品再75折，以及食品、飲品、個人護理用品、小家電及配件、紙品再9折，方便大家提早辦年貨！

同時，網店仲有獨家辦年貨優惠碼，買滿 $128輸入優惠碼「CNY18」即減 $18、買滿 $488輸入優惠碼 「CNY80」即減 $80、買滿 $888輸入優惠碼「CNY168」即減 $168！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：日本城門市及網店

