日本城現正限定優惠，全場買滿$88即享88折，全線門市及網店同步優惠，係入手小家電、小型傢俬、廚房用品、儲物收納用品、家居布藝 、寢室用品、個人護理用品、清潔用品、數碼配件、食品好機會！特別推介10000MAH充電器低至 $34.3/件，已有3C認証，可以安全隨身攜帶上飛機！

【JHC日本城】全場買滿$88即享88折（即日起至優惠結束）

日期：即日起至優惠結束

地點：日本城門市及網店

