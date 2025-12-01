精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【JHC日本城】買滿$88即送$20現金優惠券（即日起至優惠結束）
由即日起，於JHC日本城全線門市及網店購物滿$88，即送你$20現金優惠券，現金優惠券下單交易就可以即刻用，購買家品同食品都用得！
日期：即日起至優惠結束
地點：日本城門市及網店
片皮鴨任食只需$118！凱薈點心連片皮鴨放題快閃 維港景歎筍尖鮮蝦餃、蝶豆花椰汁糕、上海小籠包
尖沙咀The ONE的凱薈Eternity，以星空夢幻風裝修糅合奢華，得體高雅，整層樓擁有180度維港景觀。由經驗豐富的廚師團隊主理，菜品融合傳統粵菜與現代手法，即日起推出120分鐘點心連片皮鴨任食放題，含60多款美食。記得在KKday搶購，午市優惠低至$118/位，性價比超高！Yahoo Food ・ 4 小時前
Owala水壺黑五優惠限時64折起！$1XX入手熱門款FreeSip Twist、時尚百搭黑白色｜Black Friday優惠2025
Amazon Black Friday優惠多多，當中Owala水壺十分抵買，低至64折，比Prime Day還要便宜呢！相信大家這段時間都被Rosé燒到很想買一個Owala吧？喝水時也想用漂亮可愛的水壺，而且天氣開始冷了，有保溫功效的Owala可以說是非常實用了。不多說，大家快去手刀搶購！Yahoo Food ・ 4 小時前
自助餐買一送一優惠丨超齊全12月酒店自助餐推介30+間！午市低至$96位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
自助餐優惠越來越深，各大酒店推出自助餐buffet買一送一優惠，優惠一浪接一浪！五星級酒店相繼推出Dinner Buffet自助餐優惠，無論自助午餐抑或自助晚餐相比起昔日都足足便宜了一大截，甚至出現買一送二的超筍自助餐優惠！Yahoo Food幫大家集合30多間酒店Buffet自助餐優惠，包括自助晚餐低至$126/位、無限任食生蠔、無限暢飲優惠等。你的肚子準備好迎接任食Buffet了嗎？Yahoo Food ・ 11 小時前
【美亞廚具】過百款廚具低至2折 折後買滿$600即減$50（即日起至01/01/2026）
美亞廚具精選過百款廚具，由煎鑊、湯煲到各式廚房配件，以震撼價 2折起優惠發售，折後買滿$600，更即減$50！無論係想升級廚房定聖誕送禮，梗有1款啱你心水！YAHOO著數 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 151 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 30 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 4 天前
KKday優惠碼2025｜11月最新Promo Code／折扣碼：香港每日必搶自助餐／下午茶／放題／點心／片皮鴨優惠（持續更新）
KKday周不時都會推出不同的飲食及旅行優惠，當中不少自助餐、放題、任食點心、交通車票等的價錢，比起即場購買更平，而且又可以節省排隊時間，又抵又快！為方便大家可以每日看到最新KKday優惠產品及折扣，Yahoo購物特意整合一篇文章，每日更新最新推出的優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！各位記得bookmark文章，每日入來望望當天有邊幾個至抵買產品喇！更多優惠碼記得密切留意啦！Yahoo Food ・ 1 週前
Black Friday優惠2025｜文華東方酒店自助餐買一送一！人均低至$593歎龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排
位於中環的文華東方酒店推出限定Black Friday優惠，11月27日晚上9點在Klook上有買一送一，人均低至$593，即可品嚐8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，海鮮控不能錯過！12月另有聖誕限定食物，更不用說酒店馳名馳名海南雞啦，誠意十足，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
平台漏洞｜內地17歲少年藉「僅退款」漏洞 騙逾400萬人幣 用作買品牌、扮大佬請客 終判囚6年
不少電商網購平店均有推出「僅退款不退貨」的服務，方便消費者免及商家簡化流情，不過不時傳出該服務遭有心人濫用，導...BossMind ・ 2 小時前
圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。自昨日起，陸續有市民到場獻花，包括大埔廣福邨平台、廣福休憩公園等多個地點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜黃碧嬌稱大火屬人禍 將報案求查現屆法團是否瀆職 3.3億大維修由上屆法團拍板
大埔宏福苑五級火焚燒43小時，累計造成至少146人死亡，79人受傷，事件令人痛徹心扉，其中屋苑的大維修工程風波...BossMind ・ 2 小時前
Aesop黑五優惠限時低至7折！$285買到三支護手霜套裝／Rozu香水平官網$467
最近大家都會在各大網購平台尋寶吧！澳洲品牌Aesop主打天然護膚品，產品以純植物作為原料，加入多種精油及維他命成份，是不少敏感肌人士的救星。Aesop產品選擇多，由洗手液、面霜、精華、hand cream等都有，而近年最受歡迎的莫過於疫情下大賣的洗手液及護手霜，個個用完都讚夠滋潤！Yahoo購物有好消息，美妝平台Lookfantastic推出黑五優惠，Aesop低至7折！當中非常暢銷的沐浴乳、洗手液、面霜、護手霜、香水等都有減價，非常吸引！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
中國人行重拳打擊穩定幣 港股虛幣概念股大跌
在中國人民銀行 (PBOC) 誓言打擊虛擬貨幣並對穩定幣表達擔憂後，香港上市、從事加密貨幣相關業務的股票於周一 (12 月 1 日) 大幅下挫。鉅亨網 ・ 4 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 4 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 小時前
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
政府：暫時發現宏福苑四幢大廈中有七個棚網樣本未達阻燃標準
政務司司長陳國基表示，警方與廉政公署已就大埔宏福苑嚴重火災事故成立聯合工作小組，開展全方位刑事調查，又指在現場情況許可下，警方在過去兩日於宏福苑約20個不同地方採集棚網樣本，當中發現宏泰閣、宏道閣、宏仁閣及宏志閣有七個樣本未達阻燃標準。 保安局局長鄧炳強表示，目前懷疑有人將不合格棚網與符合阻燃標準的棚網混用，早前公布初步發現棚網符合標準，則是由於有人在颱風樺加沙襲港後，在更換地盤受損防護網期間以不合規棚網替換已損毀的防護網，同時為躲避抽查，選擇將符合阻燃標準的棚網安裝於容易取證的棚腳及較低層位置，並將不合規的棚網安裝在只有消防員才能到達的較高處位置，造成魚目混珠的情況。 警方至今以涉嫌誤殺罪名拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，涉及大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司，目前調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前