【JHC日本城】買滿$88即送$20現金優惠券（即日起至優惠結束）

由即日起，於JHC日本城全線門市及網店購物滿$88，即送你$20現金優惠券，現金優惠券下單交易就可以即刻用，購買家品同食品都用得！

日期：即日起至優惠結束

地點：日本城門市及網店

