Jimmy Choo高跟鞋為甚麼是名人的愛鞋？盤點12對Jimmy Choo高踭鞋，從晚宴到日常穿搭的精選鞋款！
Jimmy Choo 高跟鞋，以其獨特的設計和奢華的質感，成為眾多名人的心頭好。從梅根王妃到Anne Hathaway，這些明星在各大紅毯場合及日常生活中都選擇了這款高跟鞋，展現出無與倫比的魅力與品味。無論是晚宴造型還是休閒穿搭，Jimmy Choo 的高踭鞋總能輕鬆升級每一套服裝。
Jimmy Choo
Jimmy Choo
黑色緞面高跟鞋 (HK$7,200)
這對百搭的黑色高跟鞋採用亮面緞面材質製作，比起皮革、漆皮等面料多了一份溫柔又高貴的優美魅力；設計時尚尖頭和高開口鞋面，加上12厘米細高跟拉長腿部線條，讓鞋履巧妙貼合足部曲線，勾勒腿部纖幼輪廓。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
黑色皮革高跟鞋 (HK$8,050)
黑色皮革高跟鞋是經典又永不過時的鞋履，不論配搭上班的正裝、約會造型、派對裙子、任何想dress up的場合都配搭得到。這款高跟鞋的特別之處在於現代感滴鞋跟和方形開口鞋面，打造摩登鞋履，低調內斂又不失迷人魅力。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
毛毛高跟鞋 (HK$8,490)
這對高跟鞋跟上一對是一型的鞋型，但綴上了毛毛面料又是不同的感覺。這對選用了「卷毛貴婦犬織物面料」製作，更惹人憐愛，而且面料舒適保暖，在冬天穿着不用「愛靚唔愛命」了！
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
珍珠裝飾漆皮尖頭高跟鞋 (HK$4,110)
這對高跟鞋最吸引編輯的，是6.5cm的棱形闊跟，同時有着幹鍊和女性魅力的氣派；點綴單顆小珍珠並壓印金箔 JC 品牌 logo 的黑色足弓帶，在米白色的鞋身中突顯珍珠的亮麗，優雅又時尚。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
奶白色珍珠高跟鞋 (HK$8,190)
奶白色的漆皮高跟鞋，以珍珠點綴腳背上的足弓帶，修飾腳型之外，更有顯白作用！整體柔和的色調更予人溫柔爾雅的感覺，配搭輕晚裝、上班造型、約會造型都非常適合，即使是窄腳牛仔褲，都能在休閑造型中帶出優雅的魅力。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
芭蕾粉紅色水晶網眼高跟鞋 (HK$10,890)
這對網面高跟鞋以鋪飾閃亮水晶塑造漸變效果，添了視覺上的層次感和獨特性，優雅別緻；加上這對高跟鞋貼心地設計了開口較高的鞋面，包面面積更大，穿起來更加舒適省力，集舒適、漂亮於一身，為不同場合打造奪目形象。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
緞面拼褶皺薄紗高跟鞋 (HK$9,450)
馬卡龍色的高跟鞋，驟聽起來好像太過甜美，未必容易駕馭，但這對Jimmy Choo的高跟鞋以緞面材質製作皺薄紗，在Nude pink中帶來煥然一新的浪漫形象，在經典尖頭廓形設計飾上精緻蝴蝶結，散發柔美迷人魅力，讓每步都盡顯優雅氣質。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
金色花卉高跟鞋 (HK$9,890)
想入手一對誇張又具奢華感的高跟鞋？這對應該合你心意！這對高跟鞋採用高光澤液態金屬皮革製成，精緻的踝帶連接着配上鞋跟處雕塑般的胸花裝飾，更顯高貴，打造出引人注目的視覺效果，適合去宴會、派對等重要場合。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
水晶高跟鞋 (HK$31,000)
這對高跟鞋從鞋尖到鞋跟都綴滿了Swarovski的水晶，璀璨得猶如童話裡的夢幻鞋履，加上採用了燙鑽工藝貼覆，讓顆顆水晶牢固又炫目。鞋型採用標誌性尖頭設計，搭配錐形細高跟，精緻奢華的外型讓女士們穿起來成為耀眼的公主，奪目亮眼。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
漸變水晶網布高跟鞋 (HK$10,890)
酒紅色的高跟鞋非常適合節慶日節穿着，尤其是聖誕節！這對漸變的水晶高跟鞋別緻優雅，在網布上點綴銀河燙鑽水晶，璀璨奪目，呈現帥氣又性感的嫵媚魅力，令人一見傾心。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
深酒紅色漆皮露跟鞋 (HK$8,490)
這對露跟鞋的鞋頭是呈圓頭的，予人可愛、較柔和和友好的形象，而且圓頭有較大的腳趾空間，讓腳部感覺更舒適。雖然圓頭高跟鞋較適合休閒或優雅的場合，但飾有水晶點綴的鞋帶，低調的閃耀元素則帶來正式的精緻感。
按此購買
Jimmy Choo
Jimmy Choo
水晶蝴蝶結紅色緞面高跟鞋 (HK$9,300)
紅色高跟鞋雖然看起來甚有氣場，但這對綴飾了水晶的蝴蝶結後，又多了一份可愛的精緻感；配搭一些黑色的晚宴短裙裝，鮮艷的紅色高跟鞋成為造型焦點，讓人一見傾心。
按此購買
➤ 編輯推薦11大高踭鞋品牌！這些名牌高跟鞋如何令名人明星也成為粉絲？
➤ 2025婚鞋推薦：Roger Vivier、Jimmy Choo、Christian Louboutin！16個名牌及平價新娘鞋品牌總整理
➤ 露趾、尖頭高踭鞋都不適合上班穿着！認清6個職場高跟鞋穿搭避忌
