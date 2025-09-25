Jimmy Kimmel復工澄清無意嘲柯克遇害 羅拔迪尼路亮相力撐

【on.cc東網專訊】美國清談節目主持人Jimmy Kimmel上周因就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遭槍殺案發表諷刺言論而早前被封殺，電視公司宣布將他的清談節目《Jimmy Kimmel Live》無限期停播處分，而節目於一片爭議聲中周二（23日）復播。

在節目開場時，他首度公開回應柯克遇害案而遭停播節目的爭議，期間一度顯得情緒激動。他澄清絕冇意圖將悲劇開玩笑，他說：「我想澄清一件對我很重要的事，那就是我從未意圖輕率地談論一名年輕人的謀殺案，我認為這一點都不好笑。」此外，他亦表示自己亦無意將兇手的行為歸咎於任何特定群體，並理解其先前言論可能被認為不合時宜或表述不清，對此表示諒解。不過，Jimmy亦於開場白中批評美國總統特朗普（Donald Trump）利用權力打壓言論自由，並指特朗普盡最大努力來消除他與節目，但反而有助收視。

在開場白中，他亦邀請到公開反對特朗普的美國男星羅拔迪尼路（Robert De Niro）亮相，由他飾演美國聯邦通訊委員會（FCC）新主席，並諷刺他們利用黑幫手段來打壓言論自由。羅拔向Jimmy嘲諷地表示現今只可讚特朗普若侮辱他就會作出代價。羅拔表示：「你想讚總統一頭美麗豐厚嘅頭髮同佢點可以用自己嘅化妝術好過晒其他女人，無任歡迎。如果你想笑佢好肥，你就會有代價。」

