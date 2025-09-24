樺加沙｜晚上8時20分改發三號強風信號
Jimmy Kimmel 節目復播 分析：停播觸發退訂抗議 迪士尼基於商業考慮復播︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】深夜脫口秀主持人 Jimmy Kimmel 早前在節目中評論保守派人士查理·柯克（Charlie Kirk）被槍殺事件而引發爭議，迪士尼一度停播節目，事隔六日後峰迴路轉，日前宣布 Jimmy 本周二回歸節目《Jimmy Kimmel Live》。《路透社》報道，Disney停播決定一度引發大量觀眾取消訂閱抗議。
綜合外媒報道，迪士尼表示最初決定暫停節目，是為了避免在全國情緒緊張時加劇矛盾。公司稱 Jimmy 的言論「時機不當，因此顯得欠缺敏感」，但並未公開道歉。據《路透社》報道，迪士尼行政總裁 Bob Iger 與娛樂部門聯席主席 Dana Walden 於週末與 Jimmy 會面，並在週一決定復播節目。
批保守派「藉謀殺事件來謀取政治利益」
Jimmy 在節目中指責特朗普支持者試圖將柯克的疑犯描繪成「與他們無關的人」，並批評保守派「藉謀殺事件來謀取政治利益」。此言論引發右翼強烈反彈。
美國聯邦通訊委員會（FCC）主席 Brendan Carr 其後揚言，若地方電視台繼續播放節目，可能面臨調查、罰款甚至吊銷牌照，多間附屬電視台也一度拒播該節目。迪士尼上週三宣佈停播，但此舉引發部分觀眾取消 Disney+ 訂閱抗議，相關搜尋量更創 12 個月新高。路透社引述傳媒學者 Susan Campbell分析，觀眾藉取消訂閱以彰顯美國憲法賦予表達自由的權利，但迪士尼復播決定則非因捍衛言論自由，而是基於商業考慮。
特朗普：FCC 或會撤銷電視台牌照
美國德州參議員 Ted Cruz 等共和黨人亦與民主黨人一同批評 FCC 施壓做法。FCC 民主黨籍委員 Anna Gomez 則讚揚迪士尼「在政府恐嚇下展現勇氣」。
特朗普早前對節目停播表示歡迎，他更在專機上向記者表示，FCC 或會撤銷電視台牌照，由 Carr「決定如何處理」。
目前尚不清楚 ABC 兩大附屬電視集團 Nexstar Media Group 與 Sinclair Inc 是否會恢復播放節目。Sinclair 表示，週二仍將以新聞節目取代 Jimmy 時段，並正與 ABC 商討未來安排。
