Jimmy Kimmel 節目復播 分析：停播觸發退訂抗議 迪士尼基於商業考慮復播︱Yahoo

Jimmy Kimmel(Photo by Randy Holmes/Disney via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】深夜脫口秀主持人 Jimmy Kimmel 早前在節目中評論保守派人士查理·柯克（Charlie Kirk）被槍殺事件而引發爭議，迪士尼一度停播節目，事隔六日後峰迴路轉，日前宣布 Jimmy 本周二回歸節目《Jimmy Kimmel Live》。《路透社》報道，Disney停播決定一度引發大量觀眾取消訂閱抗議。

綜合外媒報道，迪士尼表示最初決定暫停節目，是為了避免在全國情緒緊張時加劇矛盾。公司稱 Jimmy 的言論「時機不當，因此顯得欠缺敏感」，但並未公開道歉。據《路透社》報道，迪士尼行政總裁 Bob Iger 與娛樂部門聯席主席 Dana Walden 於週末與 Jimmy 會面，並在週一決定復播節目。

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席 Brendan Carr 揚言，若繼續播放節目可能吊銷牌照。(Photo by John Lamparski/Getty Images for Concordia Annual Summit)

批保守派「藉謀殺事件來謀取政治利益」

Jimmy 在節目中指責特朗普支持者試圖將柯克的疑犯描繪成「與他們無關的人」，並批評保守派「藉謀殺事件來謀取政治利益」。此言論引發右翼強烈反彈。

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席 Brendan Carr 其後揚言，若地方電視台繼續播放節目，可能面臨調查、罰款甚至吊銷牌照，多間附屬電視台也一度拒播該節目。迪士尼上週三宣佈停播，但此舉引發部分觀眾取消 Disney+ 訂閱抗議，相關搜尋量更創 12 個月新高。路透社引述傳媒學者 Susan Campbell分析，觀眾藉取消訂閱以彰顯美國憲法賦予表達自由的權利，但迪士尼復播決定則非因捍衛言論自由，而是基於商業考慮。

特朗普：FCC 或會撤銷電視台牌照

美國德州參議員 Ted Cruz 等共和黨人亦與民主黨人一同批評 FCC 施壓做法。FCC 民主黨籍委員 Anna Gomez 則讚揚迪士尼「在政府恐嚇下展現勇氣」。

特朗普早前對節目停播表示歡迎，他更在專機上向記者表示，FCC 或會撤銷電視台牌照，由 Carr「決定如何處理」。

目前尚不清楚 ABC 兩大附屬電視集團 Nexstar Media Group 與 Sinclair Inc 是否會恢復播放節目。Sinclair 表示，週二仍將以新聞節目取代 Jimmy 時段，並正與 ABC 商討未來安排。