Jisoo姐姐正式出道！金智允IG起底姊妹合照 35歲兩子之母10月出演真人騷《Super Seller》

Jisoo姐姐正式出道！消息一出𣊬間引起網上熱議，「金智允是誰？」、「金智允IG是甚麼？」、「Jisoo姐姐多大？」、「Jisoo姐姐漂亮嗎？ 」⋯⋯等一連串問題都成為熱搜關鍵字。據知Jisoo姐姐參加了綜藝真人騷《Super Seller》，節目10月播映前搶先為大家起底這位韓國人氣女團成員姐姐金智允不可不知的五件事。

Jisoo姐姐金智允起底：以《Super Seller: Incentive Game》參加者身分正式出道

韓國人氣女團BLACKPINK「顏值擔當」成員Jisoo姐姐10月正式出道！消息由金智允個人IG分享傳出。宣布10月將以參賽者身分亮相綜藝節目《Super Seller: Incentive Game》 。節目由韓國ENA電視台製作，滙聚40位參加者以銷售策略及實行模式進行競賽，過程中需分別進行個人戰及團體戰。參加者來自不同領域、年齡、性別、職業和經驗均不同。

▲金智允早前於IG釋出宣傳短片搶先為節目《Super Seller: Incentive Game》造勢。

Jisoo姐姐金智允起底：顏值不輸妹妹！神似女星韓孝周

有其姊必有其妹？作為韓國女子天團BLACKPINK成員裡的「顏值搶當」成員，Jisoo外貌一向被看高一線，而她的姐姐又長得怎麼樣呢？

現實是金智允與妹妹美貌相當，皮膚同樣白皙、五官突出、加上留有一頭黑長髮，兩姊妹相似度極高。在宣布正式出道前，金智允亦一直經營社交平台，與網紅無異，甚有明星相，有粉絲及傳媒亦更形容她為「翻版韓孝周」 。

Jisoo姐姐金智允起底：35歲兩子之母

單憑外表，可能未必能想像到金智允比Jisoo年長5年（現時35歲），而且更是已婚的兩子之母！據知金智允曾任大韓韓空公司的空姐以及電信公司顧客服務員，這次參加綜藝節目，除了想增加個人知名度，更想挑戰在職媽媽的競爭力。在節目《《Super Seller: Incentive Game》的預告花絮中，金智允坦言今次參加目標是證明自己能當一個成功的推銷員，擁有超強的競爭力，更絕對有機會爆冷勝出！

對於在節目中會被提及「Jisoo姐姐」的身分，金智允認為是在所難免的，更稱不會因此而感到壓力：「因為我就是她的姐姐，盡力而為就好了。」

Jisoo姐姐金智允起底：無懼被指搏出位為妹妹宣傳

金智允未有因為「星姐」的身分而保持低調，反而一直十分活躍於社交網絡，IG已坐擁55.5萬名粉絲。金智允不只一次在IG分享她與妹妹的合照，而最令粉絲深刻的一次莫過於是在Jisoo第一次Solo出歌時，她為妹妹拍攝《Flower》舞蹈挑戰短片宣傳。

Jisoo姐姐金智允起底：不排除加入哥哥管理的娛樂公司

Jisoo家一門三傑，作為家中年紀最少的妹妹，她除了有一個漂亮姐姐，還有一個哥哥。Jisoo由YG 娛樂公司轉會到現在所屬的娛樂公司BLISSOO，幕後管理人就正正是他的哥哥金俊亨。如今金智允也將正式出道加入娛樂圈，不排除也會跟隨Jisoo腳步加入BLISSOO，讓「家族」生意愈做愈大吧！

