Jisoo短髮拍雜誌 Jennie落實出席《MMA》

【on.cc東網專訊】韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo最近為時裝雜誌拍攝封面，罕有以短髮造型示人，她穿上多套秋冬裝，晒出白滑美腿，散發高貴優雅氣質。她受訪時談到今年冬天的計劃：「最近十分忙碌，不知不覺已經快到12月了，今年冬天我想溫暖地度過，但也不能錯過下雪的風景，我想在被窩中看屋內的雪景。」

而BLACK PINK正舉行世界巡唱，問到巡演中最難忘的瞬間是？Jisoo說：「每當我們唱《Stay》的時候，粉絲們都會一齊亮起手機的燈光然後揮動，我最愛那一刻，那一刻會留在記憶裏很久很久，在我覺得疲累的時候給我很大力量。」

問她最近有否為更愛自己而努力，她說：「我一直很珍惜自己和努力地照顧好自己，希望今後也能繼續這樣生活，即使遇到艱難的時候，我的身邊也總有自己存在，希望我不會動搖，能夠好好克服。」

此外，BLACK PINK成員Jennie及人氣女團aespa今日宣布出席下月20日在首爾高尺巨蛋舉行的《Melon Music Awards 2025》（MMA），今次是Jennie繼2016年與BLACK PINK隊友一起出席《MMA》之後，相隔9年再參加盛會。

