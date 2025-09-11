鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Jisoo同款：Tommy Hilfiger 經典粗花呢西裝外套
Jisoo身穿的粗花呢西裝，剪裁俐落且充滿復古韻味，觸感細膩且帶有經典格紋。標準剪裁不挑身形，既能自然修飾肩線，又不會過於緊繃顯臃腫。不論內搭簡約T恤還是正式襯衫，都能輕鬆穿出「Old Money」的沉穩與高級，撐起霸總氣場。
Jisoo同款：Tommy Hilfiger 羊毛混紡外套
這款羊毛混紡外套是秋冬實用單品，材質柔軟親膚保暖且版型挺身。簡約設計配上細緻質感，適合多種場合穿搭，不論是上班或休閒出行都顯得格外有品味。
Jisoo同款：Tommy Hilfiger 羊毛襯衫外套
結合襯衫與外套的設計，這款Shacket實穿又易襯。羊毛混紡材質柔軟舒適，略為寬鬆的剪裁帶點隨性感，扣上鈕扣是整齊的外套，敞開穿又能當作層次感單品，輕鬆打造知性休閒高級造型。
Jisoo同款：Tommy Hilfiger 學院風高領上衣
Mockneck設計復古又時尚，還能修飾頸部線條，胸前綴有Tommy Hilfiger標誌徽章，帶出濃濃學院風格。剪裁修身、版型簡潔，不管是外搭還是單穿都非常出色。
Jisoo同款：Tommy Hilfiger 刺繡連帽外套
這款連帽外套採用寬鬆版型與拉鍊設計，胸口位低調地有Tommy Hilfiger的刺繡標誌，細節感拉滿，休閒舒適又百搭。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
「純慾系女主」Dakota Johnson同款大手袋爆紅，人手一個來自西班牙的Hereu手袋
其他人也在看
Jisoo姐姐正式出道！金智允IG起底姊妹合照 35歲兩子之母10月出演真人騷《Super Seller》
Jisoo姐姐正式出道！消息一出𣊬間引起網上熱議，「金智允是誰？」、「金智允IG是甚麼？」、「Jisoo姐姐多大？」、「Jisoo姐姐漂亮嗎？ 」⋯⋯等一連串問題都成為熱搜關鍵字。據知Jisoo姐姐參加了綜藝真人騷《Super Seller》，節目10月播映前搶先為大家起底這位韓國人氣女團成員姐姐金智允不可不知的五件事。Jisoo姐姐金智允起底：以《Super Seller: Incentive Game》參加者身分正式出道韓國人氣女團BLACKPINK「顏值擔當」成員Jisoo姐姐10月正式出道！消息由金智允個人IG分享傳出。宣布10月將以參賽者身分亮相綜藝節目《Super Seller: Incentive Game》 。節目由韓國ENA電視台製作，滙聚40位參加者以銷售策略及實行模式進行競賽，過程中需分別進行個人戰及團體戰。參加者來自不同領域、年齡、性別、職業和經驗均不同。 ▲金智允早前於IG釋出宣傳短片搶先為節目《Super Seller: Incentive Game》造勢。Jisoo姐姐金智允起底：顏值不輸妹妹！神似女星韓孝周有其姊必有其妹？作為韓國女子天團BLACKPINCosmo ・ 17 小時前
新增從未曝光珍貴片段！《梅艷芳4K全新剪輯版》電影預告
《梅艷芳4K全新剪輯版》故事大綱： 芳華猶在，感動再來。《梅艷芳》全新剪輯版，新增從未曝光珍貴片段，3小時足本播放，一戲呵成於大銀幕4K高清重現。2003年，梅艷芳離開了我們。一代巨星殞落，標誌著香港一個光輝時代的終結。四歲在荔園登台的小歌手，唱到成為風靡亞洲的舞台女皇，梅姐短短40載人生，當中經歷幾多艱辛，付出多少犧牲？星光背後，她的感情生活，她對工作的熱愛，對朋友以至對香港的情義，也成就了她那「香港的女兒」無可替代的地位。為實現梅姐留下一部傳世電影的遺願，安樂影片聯同金像團隊籌備7年製作出《梅艷芳》，希望將她的傳奇一生，重現歌影迷眼前！ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 12 小時前
前商台DJ科林患癌接受手術化療 試過「用咗半日嚟憤世」 曾扮杜如風被本尊藐爆
曾於商台及新城開咪嘅DJ科林（吳浩賢），因為模仿杜如風主持旅遊節目拍片而一度爆紅，後來科林轉型做KOL介紹旅遊生活資訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
樓市分析｜十大屋苑「7升3跌」 黃埔花園今年首八個月升8％稱冠
香港樓市似轉勢，樓價跌勢喘定，美聯公布其樓價指數年內由跌轉升，年初至今升約0.44%。十大屋苑今年首8個月與去...BossMind ・ 1 天前
IU穿迷你裙超懂撩、蔡依林靠這招直接減齡開掛！女星私服穿搭神技、一次學會
女星穿搭：女神IU以針織衫背心＋迷你裙，清新小仙女像是韓國女神IU這次出席2025Newsis韓流博覽會，直接把 SANDRO黑色鉤針針織背心和迷你裙穿出滿分清新感。背心設計、內搭荷葉邊襯衫＋短裙，甜中帶點學院氣息，加上她一貫的清純氛圍，根本像從韓劇走出來的初戀女主角！...styletc ・ 1 天前
52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」
剛完成演唱會的樂壇天后Kelly陳慧琳，在訪問中樂天又幽默的回應深得歌迷喜愛，不少網民更將她風趣的回答剪輯成memes（迷因），令她的人氣再次急速上升！Kelly既有凍齡的外貌，又有事業成就，她的家庭生活同樣令人稱羨。性格樂觀的Kelly一直用心經營她的家庭，與丈夫及兩個兒子建立和諧關係，展現年輕樂天的人格魅力，真正做到「從內靚到外」！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 21 小時前
Dyson優惠｜Supersonic Origin 風筒快閃直減 HK$500，HK$2,480 入手智能護髮神器
女生每天洗吹造型耗時費神，Dyson 風筒搭載智能溫控技術，能夠有效地速乾秀髮，同時保護髮質，成為全球熱銷的護髮神器。心思思想入手的話，今次一連兩天 9 月 10 日及 11 日的快閃活動就絕對不能錯過。Supersonic Origin 風筒價格直降 HK$500，只需 HK$2,480 就能入手，櫻花粉配色更是令人一傾心。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「以形補形」是真有其事？牛油果能保護子宮？營養師分析8大民間偏方 小心未補營養先增脂肪｜營養師Audrey Tam
「合桃補腦」、「黑芝麻能讓白髮重拾烏黑」—這些偏方你是否也曾聽過？在傳統養生文化中，向來流傳着「以形補形」的觀念：某種食物的外形與人體器官相似，便被認為能滋補該部位。聽起來似乎合情合理，但究竟有沒有科學根據？還是只是民間飲食經驗與外觀巧合的聯想？事實上，這些說法並非全然錯誤，但又不是所有食物都有「以形補形」的效果！Yahoo Food ・ 1 天前
譚嘉儀離巢後愈戰愈勇 紅噹噹殺出血路
【on.cc東網專訊】歌手譚嘉儀3月毫無預警下宣布離巢無綫，結束14年的賓主關係，成為獨立歌手後的她繼續努力為事業打拚。正在舉行巡迴演唱會的她，昨日於社交網晒靚相，寫道：「今次為咗『陪著你走巡迴演唱會』拍攝左新一系列嘅相片，好鍾意呢個造型食，影得好開心，好鍾意呢東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
愛回家之開心速遞︳金城安嘅新對象？陳芷珊係港漂中大畢業生 自稱「港娛的未來」？
星期一播出嘅《愛回家之開心速遞》可能係姚焯菲飾演嘅彤彤暫別嘅一集﹐劇情交代彤彤將要離開熊家，返回外地。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
網上熱話｜交通督導員當街跳舞？網民憑兩點斷言AI片
本港社交媒體流傳一段交通督導員當街勁舞，上載影片的網民表示：「如果抄牌係咁，氣氛咪幾好」。影片隨即引起網民討論，不少網民直言「AI片」。am730 ・ 12 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 12 小時前
Jer柳應廷演唱會海報設計被彈 本尊出IG限時動態反擊：真心嬲咗
MIRROR成員柳應廷（Jer）喺噚日（10日）公佈，將於11月30日及12月1日喺亞洲國際博覽館 Arena舉行一連兩場《Jer Lau“The Shape of Breathing”Live 2025》演唱會。消息一出，唔少「柳柳粉」（粉絲暱稱）都表示期待，不過唔少網民就對海報設計作出批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
上任即撼阿仙奴 樸斯迪哥高奧：愛進攻愛入球
【Now Sports】剛掌執諾定咸森林教鞭的樸斯迪哥高奧，揚言目標是為球隊帶來錦標，並堅稱崇尚進攻。森林周六客征阿仙奴，屆時可會以攻為守？諾定咸森林官方頻道周三發放樸斯迪哥高奧（Ange Postecoglou）的訪問內容，這名去季帶領熱刺贏得歐霸盃的名帥，志切為森林終止35年的重要錦標荒：「我愛贏得錦標，那是我所做過的。我感到榮幸又謙卑，不過更重要是確保這球會處於應得的位置。」森林對上一次贏得重大錦標，是1989/90年聯賽盃。「我喜歡自己的球隊進攻，並不是秘密，我愛自己的球隊取得入球。」樸斯迪哥高奧的戰術風格，常被外界指冒進，他表示不會改變作風：「說我戰略單一有時是誤解，我想自己的球隊那樣作賽，因為我喜歡贏，那是我想在這兒幹的事。」本周六，他將在英超揮軍作客他熟悉的北倫敦勁旅阿仙奴，開季3戰得4分排第10的森林撲擊6分排第3的阿仙奴，贏波即可在分數上超越兵工廠。now.com 體育 ・ 20 小時前
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲張柏芝「反差萌魅力」人見人愛，分享擔任林家謙演唱會嘉賓感受：我沒有音樂才華，但顏值還是有的
張柏芝驚喜擔任林家謙演唱會嘉賓，除了是家謙的「夢中初戀」，張柏芝亦是許多男士們心中的永遠女神。久未於香港露面、已為三子之母的張柏芝，顏值及狀態依然美得讓人震撼，而且她的少女反差萌更魅力滿滿，實在美貌及幽默兼備！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前