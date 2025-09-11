Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛

Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！ Tommy Hilfiger 廣告告別甜美，變身低調奢華名媛

Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Jisoo同款：Tommy Hilfiger 經典粗花呢西裝外套

Photo from Instagram@sooyaaa__

廣告 廣告

Jisoo身穿的粗花呢西裝，剪裁俐落且充滿復古韻味，觸感細膩且帶有經典格紋。標準剪裁不挑身形，既能自然修飾肩線，又不會過於緊繃顯臃腫。不論內搭簡約T恤還是正式襯衫，都能輕鬆穿出「Old Money」的沉穩與高級，撐起霸總氣場。

Jisoo同款：Tommy Hilfiger 羊毛混紡外套

這款羊毛混紡外套是秋冬實用單品，材質柔軟親膚保暖且版型挺身。簡約設計配上細緻質感，適合多種場合穿搭，不論是上班或休閒出行都顯得格外有品味。

Tommy Hilfiger 羊毛混紡外套

Jisoo同款：Tommy Hilfiger 羊毛襯衫外套

結合襯衫與外套的設計，這款Shacket實穿又易襯。羊毛混紡材質柔軟舒適，略為寬鬆的剪裁帶點隨性感，扣上鈕扣是整齊的外套，敞開穿又能當作層次感單品，輕鬆打造知性休閒高級造型。

Tommy Hilfiger 羊毛襯衫外套

Jisoo同款：Tommy Hilfiger 學院風高領上衣

Tommy Hilfiger 學院風高領上衣

Mockneck設計復古又時尚，還能修飾頸部線條，胸前綴有Tommy Hilfiger標誌徽章，帶出濃濃學院風格。剪裁修身、版型簡潔，不管是外搭還是單穿都非常出色。

Jisoo同款：Tommy Hilfiger 刺繡連帽外套

Tommy Hilfiger 刺繡連帽外套

這款連帽外套採用寬鬆版型與拉鍊設計，胸口位低調地有Tommy Hilfiger的刺繡標誌，細節感拉滿，休閒舒適又百搭。

42歲李蘢怡歐美系「蜜色美貌」超迷人！美不一定要配白，精心鍛練蜜桃臀、蜜大腿散發野性美

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品

「純慾系女主」Dakota Johnson同款大手袋爆紅，人手一個來自西班牙的Hereu手袋

「舒淇香」女神同款Tom Ford香水是這支！花、木、琥珀調，要變身「行走版費洛蒙」