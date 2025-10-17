天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
Jisoo公主穿的同款鞋就想買！Alo聯名粉紅色Sunset球鞋10.21登場
早前ALO推出的Sunset運動鞋在社交媒體上掀起熱潮，如今真正的重頭戲來了—— JISOO與ALO的生日聯名款正式登場！這雙由她親自操刀的Sunset運動鞋，處處都能看見JISOO的獨特風格，難怪還沒上市就讓全球BLINKS瘋狂！
這雙鞋將洛杉磯日落的溫柔粉色染上鞋身，細節位更是誠意十足。
鞋帶上掛著JISOO親手繪製的Shumon星星吊飾，鞋舌內側還隱藏了她生日「103」的數字密碼，每個小巧思都讓細節控愛不釋手！
鞋面選用質感麂皮，搭配舒適的雲朵泡棉鞋墊及方便穿脫的寬版鞋帶，顏值與實用性亦極高！
聯名鞋款將於2025年10月21日在全球正式發售，據知首爾快閃店亦會在10月23日至26日於ALO島山旗艦店限時登場，並以沉浸式主題樂園為概念，現場更準備了DJ表演、打卡專區，還將展出從未公開的設計手稿！BLINK們，準備好手刀搶購了嗎？
Alo Sunset Sneakers $1,850
相關文章：Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
