Jisoo公主穿的同款鞋就想買！Alo聯名粉紅色Sunset球鞋10.21登場

早前ALO推出的Sunset運動鞋在社交媒體上掀起熱潮，如今真正的重頭戲來了—— JISOO與ALO的生日聯名款正式登場！這雙由她親自操刀的Sunset運動鞋，處處都能看見JISOO的獨特風格，難怪還沒上市就讓全球BLINKS瘋狂！

這雙鞋將洛杉磯日落的溫柔粉色染上鞋身，細節位更是誠意十足。

鞋帶上掛著JISOO親手繪製的Shumon星星吊飾，鞋舌內側還隱藏了她生日「103」的數字密碼，每個小巧思都讓細節控愛不釋手！

Photo from Instagram@sooyaaa__

鞋面選用質感麂皮，搭配舒適的雲朵泡棉鞋墊及方便穿脫的寬版鞋帶，顏值與實用性亦極高！

Photo from Instagram@sooyaaa__

聯名鞋款將於2025年10月21日在全球正式發售，據知首爾快閃店亦會在10月23日至26日於ALO島山旗艦店限時登場，並以沉浸式主題樂園為概念，現場更準備了DJ表演、打卡專區，還將展出從未公開的設計手稿！BLINK們，準備好手刀搶購了嗎？

Alo Sunset Sneakers $1,850

Photo from Instagram@sooyaaa__

