Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡

BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！

Jisoo 看展造型亮點 1：Dior 2026 春夏系列手袋

Jisoo 手上這只 Lady Dior 來自 2026 春夏系列，以立體四葉草皮革拼成，上面還有可愛的小瓢蟲裝飾，精緻又可愛，難怪會引發熱議！這款手袋為經典的 Lady Dior 增添了活潑氣息，Jisoo 以一身黑色打扮，配上鮮明的綠色手袋，令整體造型低調中又有亮點。

Photo from Dior

Jisoo 看展造型亮點 2：NONYMOUSAA 黑色棒球帽

Jisoo 頭戴 NONYMOUSAA 的黑色棉質斜紋棒球帽，經過水洗處理，質感滿分。帽子上的品牌標誌性刺繡，搭配立體帽型和弧形帽簷，不僅修飾頭型也更顯臉小，實用又有型。

Photo from NONYMOUSAA

Jisoo 看展造型亮點 3：ALO Sunset 運動鞋

Jisoo 腳上低調穿著近期爆紅的 ALO Sunset 運動鞋！這款鞋的設計簡單又舒服，混合了優雅與街頭風格，為整身黑色造型加入了隨性休閒感。

Photo from sooyaaa__

Jisoo 看展造型亮點 4：ETRE AU SOMMET 貓咪 Tee

Jisoo 身上這件 ETRE AU SOMMET 的黑色短 T，印有兩隻可愛的小貓圖案，為酷帥的全黑打扮增加了一點柔和趣味，突出了 Jisoo 私下俏皮又有個性的一面。

Photo from ETRE AU SOMMET

Jisoo 看展造型亮點 5：TREMINGBIRD 破洞牛仔褲

即使是黑色的牛仔褲，Jisoo 也選擇了 TREMINGBIRD 的破洞款式。這條褲子透過水洗質感和破洞細節，打破了沉悶，反而更顯得有層次、更有個性，為整體造型加分不少！

Photo from : sooyaaa__

