天文台料低壓區本週中入南海
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Jisoo 看展造型亮點 1：Dior 2026 春夏系列手袋
Jisoo 手上這只 Lady Dior 來自 2026 春夏系列，以立體四葉草皮革拼成，上面還有可愛的小瓢蟲裝飾，精緻又可愛，難怪會引發熱議！這款手袋為經典的 Lady Dior 增添了活潑氣息，Jisoo 以一身黑色打扮，配上鮮明的綠色手袋，令整體造型低調中又有亮點。
Jisoo 看展造型亮點 2：NONYMOUSAA 黑色棒球帽
Jisoo 頭戴 NONYMOUSAA 的黑色棉質斜紋棒球帽，經過水洗處理，質感滿分。帽子上的品牌標誌性刺繡，搭配立體帽型和弧形帽簷，不僅修飾頭型也更顯臉小，實用又有型。
Jisoo 看展造型亮點 3：ALO Sunset 運動鞋
Jisoo 腳上低調穿著近期爆紅的 ALO Sunset 運動鞋！這款鞋的設計簡單又舒服，混合了優雅與街頭風格，為整身黑色造型加入了隨性休閒感。
Jisoo 看展造型亮點 4：ETRE AU SOMMET 貓咪 Tee
Jisoo 身上這件 ETRE AU SOMMET 的黑色短 T，印有兩隻可愛的小貓圖案，為酷帥的全黑打扮增加了一點柔和趣味，突出了 Jisoo 私下俏皮又有個性的一面。
Jisoo 看展造型亮點 5：TREMINGBIRD 破洞牛仔褲
即使是黑色的牛仔褲，Jisoo 也選擇了 TREMINGBIRD 的破洞款式。這條褲子透過水洗質感和破洞細節，打破了沉悶，反而更顯得有層次、更有個性，為整體造型加分不少！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：BLACKPINK Jennie巴黎私服「別惹我」白Tee全城熱搶！史上最親民同款只需$212，小資女們不要錯過
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流話題：
SCULPTOR韓國潮牌爆紅，權恩妃「水彈女王」紅白格仔衫就是這牌！Jennie、Karina...女團幾乎人手一件
Vibram「五趾鞋」樣子不美卻意外爆紅！如赤腳行的實用健足鞋被Jennie帶紅，還有什麼款式可選？
其他人也在看
粉嶺百福花園3房套議價後以$828萬易手 單位期內升值34% (另有本日最新成交)
粉嶺百福花園3房套議價後以$828萬易手 單位期內升值34% 中原地產-楊浩鴻經理表示，粉嶺百福花園最新錄本月首宗成交，單位為高層H室，實用面積958平方呎，建築面積1,308平方呎，屬3房連套房間隔，議價後以$828萬易手，實用面積平均呎價$8,643。中原楊浩鴻指，新買家為區內客，見屋苑環境舒適，單位價錢吸引，少有放盤，即購入單位自用。據了解，原業主則於2012年以$618萬購入上址，持貨約13年，現轉手賬面獲利$210萬離場，單位期內升值34%。 延伸閱讀: 百福花園 粉嶺 筲箕灣形薈2房獲外區客鍾情及以月租$2.52萬承接 美聯物業-鄭琨經理表示，該行剛促成筲箕灣形薈一個2座中高層D室租盤成交，單位實用面積約494平方呎，為2房戶型，由於租金吸引及屋苑配套完善，加上交通方便，故獲外區客鍾情及以月租$2.52萬承接，實用面積平均呎租約為$51。2016年貨租金回報逾3厘。鄭琨指出，剛成租的形薈為兩房戶，業主近期叫價約月租$2.57萬，由於屋苑設施齊備，質素不俗，故外區租客鍾情，輕微議價後以$2.52萬月租成交。業主於2016年10月以約$958萬購入上址，若以目前租金計算，租金回28Hse.com ・ 15 小時前
MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）
韓流年度音樂盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮終於重臨香港，今年將於11月28及29日假啟德主場館舉行！MAMA每年都讓重量級K-POP頂尖歌手及當紅偶像團體聚首出席兼表演，為粉絲們帶來震撼難忘的K-POP盛會！Yahoo 旅遊 ・ 19 分鐘前
湯水食譜│低脂味噌蔬菜湯 加一種材料提升甜味
天氣熱，讓人胃口不佳，清爽的低脂味噌蔬菜湯可以取代替傳統的以豬腩片來煮的日式豚汁。蔬菜如果直接加入水中煲湯，煲出來會很清但不香，所以材料要依次序的先炒過，尤其先把洋葱和瘦身的煙肉炒香，可以提升整個湯的甜味，之後把其他蔬菜煲45分鐘，最後加味噌調勻便可，金菇也能增飽肚感，可以加少許麵包便成一個營養均衡的簡餐，即睇如何製作味噌蔬菜湯：Yahoo Food ・ 1 天前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在返校季回歸到了歷史低點！目前這款產品正在 Amazon 上以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
處女座生日快樂！專注分析提升效率，覺得被利用就要Say No｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
太陽由熱鬧的獅子座，今天起轉入樸實的處女座。處女座本身象徵分析、秩序、務實與服務精神，這階段會更專注於細節，做事傾向小心謹慎，也更容易察覺生活中的不規律或瑕疵。無論是工作專案還是個人生活，這段時間也更適合整理、規劃與檢查細節。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 1 天前
港15所全國重點實驗室授牌 科研能力獲中央認同 特首：聚全球人才
國家科技部批准在香港成立15間全國重點實驗室，國家科學技術部部長陰和俊昨來港授牌時表示，這是國家對香港科研實力、創新能力，以及發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄予香港科技界的殷切期望和艱巨使命，行政長官李家超指出，獲得國家科技部批准成為全國重點實驗室，證明團隊在基礎研究、技術創新、關鍵核心技術攻關具一流水平。信報財經新聞 ・ 6 小時前
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我
韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？Yahoo Style HK ・ 1 天前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店
今年6月主打番茄湯底的「番茄師兄」於網上發文為灣仔及深水埗分店尋求頂手，直言生意慘淡，難抵成本壓力，需要壯士斷臂。事隔不過兩月，灣仔店於7月已率先結業，而店主日前亦於社交平台發文指深水埗店將於8月底結業，文中「衷心感謝過去七年曾經支持我們的朋友」，同時強調位於荔枝角的最後一間「番茄師兄」分店及另一品牌「米青蛋包飯公司」將繼續維持服務。Yahoo Food ・ 1 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 17 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 20 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 22 小時前