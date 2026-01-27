Jisoo親姊金智允小孩10歲了！公開最愛的兩款醫美課程以及Olive Young必買的保濕噴霧、氣墊是這些

（圖／取自 jiyyoon_s2 IG）

BLACKPINK Jisoo 的姊姊金智允近期與中國網紅在合作影片中分享了許多自己私下的美麗秘密，從最常去的韓國髮廊 LOAB以及平常喜歡用的保養品比如d'Alba 空姐噴霧維持水光肌，她更分享了韓國正流行的南瓜茶消腫法與獨特的無把手自行車體態鍛鍊。結合精準醫美如鈦提升與Emface，金智允完美示範了如何在忙碌的育兒生活中，依然維持宛如少女般的精緻與質感。

Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：到髮廊 LOAB 打造高層次髮型

金智允提到她習慣前往 LOAB 髮廊找室長海寧打理造型。她特別推崇輕盈的高層次髮型，因為這對修飾臉型非常有效。其中最重要的關鍵在於「三個層次的瀏海」，這種分層設計能讓臉部視覺更顯小巧，日常整理時只需要將瀏海做一個自然的內彎，就能營造出不費力的空氣感與少女氣息。

廣告 廣告

（圖／取自 jiyyoon_s2 IG）

Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：用保濕噴霧與氣墊打造水光肌底妝

在妝前保養方面，金智允推薦了兩款在 Olive Young 頗受好評的保濕噴霧：法國頂級護膚品牌 INSTITUT ESTHEDERM（雅施婷）的水感青春噴霧，以及擁有「空姐噴霧」美譽的 d'Alba（黛爾珀）白松露水光噴霧。這兩款產品能為肌膚底層補水，後續再搭配她私下鍾愛的 hince 藍氣墊或 HERA 氣墊，就能輕鬆拍出韓妞那種透亮且服貼的水光底妝。

（圖／取自 jiyyoon_s2 IG）

Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：體態管理新寵南瓜茶、芭蕾與無把手自行車

針對身材維持，她分享了韓國女生近期流行的南瓜茶消腫法，以及能優雅鍛鍊線條的芭蕾課程。然而最令人感興趣的是她的居家運動秘密武器——CALO RE:BIKE 無把手自行車。這款器材不會很佔空間，且因為沒有把手，騎乘過程中必須全程挺直腰桿，對身體塑形極有幫助，讓她能一邊追劇一邊運動，輕鬆維持健康體態。

（圖／取自 jiyyoon_s2 IG）

Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：維持輪廓線靠鈦提升與 Emface 菲斯波

面對臉部肌膚的緊緻問題，金智允也坦然分享自己會定期求助皮膚科醫美。她會選擇鈦提升（Titanium Lifting）與 emface（菲斯波）等醫美課程來幫助維持面部輪廓的清晰度與緊緻感。透過這種非侵入式的科技美容，讓她即使在育兒壓力下，依然能維持澎潤且不下垂的精緻臉龐。

（圖／取自 jiyyoon_s2 IG）

Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：注重氛圍感與生活細節

金智允對生活質感的追求體現在細節中，她隨身攜帶 SHIRO 的香水，偏愛那種自然、若有似無的清淡味道。此外，她也證實了韓女拍照的傳聞：確實會透過「假裝走路」或「假裝聊天」來捕捉那種不刻意的自然感。她的小包裡還會備有嬌蘭KISSKISS 波光蜜漾護唇油 #209以及口腔噴霧，確保隨時隨地都能維持嘴唇的水潤亮澤與交談時的清新感。

（圖／取自 jiyyoon_s2 IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《愛情怎麼翻譯》強勢霸榜！高允貞化身「車茂熙」美出新高度，揭秘頂級女星的「減法保養」與體態學

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材

韓國醫美診所也在用的保養品！aespa WINTER同款眼霜、修麗可類肉毒精華、Dr.SANTE 甘菊藍系列