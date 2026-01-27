錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Jisoo親姊金智允小孩10歲了！公開最愛的兩款醫美課程以及Olive Young必買的保濕噴霧、氣墊是這些
BLACKPINK Jisoo 的姊姊金智允近期與中國網紅在合作影片中分享了許多自己私下的美麗秘密，從最常去的韓國髮廊 LOAB以及平常喜歡用的保養品比如d'Alba 空姐噴霧維持水光肌，她更分享了韓國正流行的南瓜茶消腫法與獨特的無把手自行車體態鍛鍊。結合精準醫美如鈦提升與Emface，金智允完美示範了如何在忙碌的育兒生活中，依然維持宛如少女般的精緻與質感。
Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：到髮廊 LOAB 打造高層次髮型
金智允提到她習慣前往 LOAB 髮廊找室長海寧打理造型。她特別推崇輕盈的高層次髮型，因為這對修飾臉型非常有效。其中最重要的關鍵在於「三個層次的瀏海」，這種分層設計能讓臉部視覺更顯小巧，日常整理時只需要將瀏海做一個自然的內彎，就能營造出不費力的空氣感與少女氣息。
Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：用保濕噴霧與氣墊打造水光肌底妝
在妝前保養方面，金智允推薦了兩款在 Olive Young 頗受好評的保濕噴霧：法國頂級護膚品牌 INSTITUT ESTHEDERM（雅施婷）的水感青春噴霧，以及擁有「空姐噴霧」美譽的 d'Alba（黛爾珀）白松露水光噴霧。這兩款產品能為肌膚底層補水，後續再搭配她私下鍾愛的 hince 藍氣墊或 HERA 氣墊，就能輕鬆拍出韓妞那種透亮且服貼的水光底妝。
Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：體態管理新寵南瓜茶、芭蕾與無把手自行車
針對身材維持，她分享了韓國女生近期流行的南瓜茶消腫法，以及能優雅鍛鍊線條的芭蕾課程。然而最令人感興趣的是她的居家運動秘密武器——CALO RE:BIKE 無把手自行車。這款器材不會很佔空間，且因為沒有把手，騎乘過程中必須全程挺直腰桿，對身體塑形極有幫助，讓她能一邊追劇一邊運動，輕鬆維持健康體態。
Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：維持輪廓線靠鈦提升與 Emface 菲斯波
面對臉部肌膚的緊緻問題，金智允也坦然分享自己會定期求助皮膚科醫美。她會選擇鈦提升（Titanium Lifting）與 emface（菲斯波）等醫美課程來幫助維持面部輪廓的清晰度與緊緻感。透過這種非侵入式的科技美容，讓她即使在育兒壓力下，依然能維持澎潤且不下垂的精緻臉龐。
Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：注重氛圍感與生活細節
金智允對生活質感的追求體現在細節中，她隨身攜帶 SHIRO 的香水，偏愛那種自然、若有似無的清淡味道。此外，她也證實了韓女拍照的傳聞：確實會透過「假裝走路」或「假裝聊天」來捕捉那種不刻意的自然感。她的小包裡還會備有嬌蘭KISSKISS 波光蜜漾護唇油 #209以及口腔噴霧，確保隨時隨地都能維持嘴唇的水潤亮澤與交談時的清新感。
看更多 CTWANT 文章
《愛情怎麼翻譯》強勢霸榜！高允貞化身「車茂熙」美出新高度，揭秘頂級女星的「減法保養」與體態學
《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材
其他人也在看
宿敵契約 劇情︳原劇名《一笑隨歌》李沁陳哲遠夏夢張兆輝主演
原劇名《一笑隨歌》李沁陳哲遠夏夢張兆輝主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「靈魂出竅狗狗」公仔日本爆紅！把奇幻想像實體化，睡夢中狗狗「跑出來」遊玩
日本爆紅靈魂出竅狗狗！睡夢中「靈魂跑出來」遊玩，日本玩偶品牌Wani Souma打造不同奇想的玩偶公仔，而在社交平台分享關於這個狗狗故事，把「靈魂出竅」的畫面恐怖變超可愛奇幻幻想！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日系品牌 comcoca 新春 x 情人節 全能壓紋機能系列 全方位滿足穿搭需求
踏入二月，新年、情人節接力登場，既要添置新春戰衣，又想和另一半、家人穿得有默契，衣櫃難免有點「大塞車」。 日系生活服飾品牌 comcoca 今年以「自信・多樣・日常感」為核心，推出春節禮遇與情人節限定雙重優惠，同場加映品牌人氣「壓紋機能系列」，用一套兼具美學與功能的穿搭解決方案。 雙節疊加的暖心優惠 comcoca 特別為今個新春及情人節設計兩個不同檔期的折扣活動，方便大家分階段入手心水款式。 春節禮遇： 1 月 31 日至 2 月 22 日，到店或網店任選 3 件全店商品即享 88 折，無論是添置上班日常、拜年穿搭或送禮都相當實用。 情人節限定： 2 月 12 日至 14 日，品牌會精選多款指定情侶單品推出限定特價，部分人氣男女同款如馬海毛風格 LOGO 針織毛衣及 MA-1 夾克，更設情人節專屬優惠價（例如針織衫由原價 $259 減至 $209，飛行夾克由 $439 減至 $339），讓情侶可以用貼心價打造默契造型；此優惠不與 88 折再疊加。 對忙碌的上班族或家庭客來說，先在春節檔期入手基礎款和親子裝，再於情人節檔期補買情侶單品，是相對精明的購物節奏。...men’s Reads ・ 4 小時前
Véronique Nichanian掌舵37年迎來最後一騷！Hermès 2026秋冬男裝騷完美收官感動全場
黎男裝周圓滿結束，Hermès 男裝創意總監 Véronique Nichanian 也迎來了她執掌長達37年的最後一場大騷。JESSICA ・ 1 天前
Jisoo同款Dior新包清單！2026最新話題包款、價格一次整理
身為 Dior 迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監 Jonathan Anderson 掌舵下，最新 2026 春夏系列包款不只保留 Dior 一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理 Dior 最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。Beauty美人圈 ・ 1 天前
鄺玲玲Orm合體來香港，以廣東話互動兼被粉絲「催婚」？「港泰混血GL女神」不只顏值高，反差萌魅力超圈粉
鄺玲玲與Orm這對「泰國GL界神顏CP」，來到香港與粉絲見會。鄺玲玲得知香港粉絲喜歡她唱《半斤八両》，於是再於香港場唱多次這首歌。隨後，這位「寵粉偶像」亦以廣東語跟粉絲們互動，談及今年計劃時，由於未有一個目標，有粉絲就大嗌「結婚」，鄺玲玲搞笑回應：「結婚？儲錢先。」同時都希望收到粉絲們的信，「每一次讀你們寫給我的信都感到很開心，又再一次有力量，希望今年你們繼續陪伴我們 ！」鄺玲玲也提及想多點回到香港家鄉與粉絲們互動。Yahoo Style HK ・ 1 天前
如何快速適應時差
🦉貓頭鷹 Owlly & Owvie 話您知💁♀️如何💡快速適應✈️時差😎Squly & Friends ・ 5 小時前
Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵
Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea店於1月25日正式結業，隨即已經傳來新舖由Alo Yoga接手。這個於2007年創立於美國洛杉磯的高端瑜伽服飾品牌，外國一線名人Kendall Jenner、亞洲區有BLACKPINK Jisoo以及BTS Jin也是代言人之一，也是「瑜珈界愛馬仕」Lululemon的強勁對手。如果Alo Yoga真的在香港開店，一眾Alo迷就可以親臨店舖試衫！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
單文柔帶陳展鵬坐高鐵唔講去邊 安排大型煙花慶生
【on.cc東網專訊】視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）向來是圈中模範夫婦，早前展鵬49歲生日，獲太太炮製連環驚喜，認真有心思。Phoebe昨日在社交網晒慶生片，Phoebe片中帶展鵬來到高鐵站，展鵬稱：「等咗咁多日，一直都唔知我生日要去邊，只係知道要嚟搭高鐵，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
香港親子好去處2026: 30+必去放電熱點！室內遊樂場/新興文化區/免費公園推介
2026香港親子遊攻略！Trip.com小編精選30個親子好去處，由迪士尼、海洋公園到最新的C朗博物館，仲有PMQ、大館等文化熱點。無論係室內遊樂場定戶外放電，即睇最抵訂票優惠及交通懶人包，同小朋友過個充實假期！Trip.com ・ 14 小時前
BLACKPINK演唱會Rosé「吃播」粉絲超愛！被唱歌耽誤的「Foodie」？個性真誠的金髮偶像3個圈粉瞬間
BLACKPINK這次的世巡不只看她們跳唱，當中的Solo環節都各有特色，「肉肉」Rosé的「吃播」環節更是網上瘋傳片段之一，大家都會猜每場她會吃什麼。每次看到Rosé吃東西的表情都很有魅力，亦有網民想她開多點吃播，難道Rosé是位被唱歌耽誤的「Foodie」？一起來認識「肉肉」的可愛瞬間。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
廈門漳州4天團｜人均低至$849住頂級康萊德酒店！包鼓浪嶼遊船、帆船出海看金門、享佛跳牆鮑魚宴（附優惠碼）
想4日3夜之旅既住奢華酒店、又玩海島，還可食福建名菜，預算卻只是「三位數內」？KKday這個廈門漳州4天團可以滿足大家這4大願望！團費只需$999起，入住廈門地標「帆船雙子塔」五星康萊德酒店（Conrad Hotel）1晚，朝聖廈門鼓浪嶼，重本包遊船登島，帆船出海欣賞金門大小二島，豪嘆招牌位上佛跳牆及鮑魚海鮮福建名菜宴！再加上KKday有推出限時優惠，只要輸入指定優惠碼，訂單滿$600即享85折，最多再減$150，變相人均只需$849起即可去廈門大玩特玩。名額非常有限，不想錯過優惠就要馬上行動！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
特朗普政府擬用 Gemini AI「30 日出規例」：運輸部起草安全規管惹爭議「寧要夠快唔要完美」
特朗普政府計劃由美國運輸部開始使用 Google Gemini AI 起草聯邦運輸規例，聲稱由構思到完成草稿可於 30 日內送審；惟有員工與專家擔心 AI 幻覺、錯漏同責任歸屬，或影響航空、管道、危險品運輸等安全監管。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
涉嫌逃稅！車銀優母親餐廳將被調查 再有品牌割席
【on.cc東網專訊】韓國「臉蛋天才」車銀優日前驚爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人。他昨晚透過社交網發表長文道歉，表示會負起責任，而昨日剛好是其所屬男團ASTRO已故成員文彬的生忌，粉東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
PokéPark KANTO｜直擊全球首座戶外常設寶可樂園關都｜訓練家必睇9大亮點：寶可夢森林＋草紗鎮＋遊行＋舞台表演
各位訓練家準備好未呢？首座寶可夢戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO）即將於2月5日讀賣樂園園內登場！Yahoo Travel於今日（1月27日）代一眾訓練家率先入園參觀媒體導覽會，在佔地2.6公頃的園區內，走入寶可夢森林、草紗鎮、石胡博士研究所等，直擊兩大遊樂設施及精彩表演如伊布旋轉木馬、皮卡丘（比卡超）舞台演出、皮卡丘及伊布（伊貝）遊行等，展開一場森林與城鎮之間冒險，與超過600隻寶可夢相遇，打卡位隨處可見，沉浸於寶可夢世界之中！事不宜遲，立即帶大家睇睇園區9大亮點，隨後再補上必買必食篇，以及入園攻略及購票篇！Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
陳意涵43歲減齡穿搭技巧曝光：「這關鍵」是她仍像少女的秘密
對於年紀相仿的我們來說，陳意涵幾乎就是7年級生共同的青春記憶。還記得第一次在螢幕上看到她時，那雙靈動的大眼睛加上標誌性的娃娃臉，讓人一眼就記住；沒想到歲月一轉眼流過，來到43歲的她，狀態卻幾乎和當年沒什麼差別。反觀自己，不免忍不住感嘆時間的無情，也難怪大家總說陳意涵根本是最有說服力的「減齡範本」，彷彿歲月在她身上悄悄放慢了腳步。bella儂儂 ・ 1 天前
Abema狼君節目甜蜜互動！ 古田愛理Popteen封面女王！
提起古田愛理，這位岐阜女孩的起步簡直像一場地方派對的意外驚喜！2015年，她以「jamini」雙人偶像身份登場，主打岐阜縣的活動，當時被稱為「岐阜の天使」，那種清純活力讓人眼睛亮起來。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
印度宣稱與歐盟達成貿易協議
《路透》報道，印度總理莫迪表示，印度與歐盟已簽署一項里程碑式的貿易協議，又指全球各界稱此為所有協議之母。該協議將為印度14億人口及歐洲百萬計眾帶來重大機遇。 報道指，莫迪與歐盟委員會主席馮德萊恩料將於今日(27日)稍晚在新德里舉行的印歐峰會上共同宣布協議，並公布協議細節。報道引述印度消息指，協議正式簽署需待歷時5至6個月法律審查程序，預期協議將在一年內實施。 截至2025年3月的財政年度，兩地貿易額達1,365億美元。(fc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
經濟學部高材生的花卉愛好！ 渡邊渚週プレ表紙登頂真相！
渡邊渚生在新潟縣那片綠意盎然的阿賀野市，小時候家周圍全是稻田，偶爾有雉鳥飛過，甚至熊出沒，讓她的童年充滿大自然的野趣。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
2026「讓生活更精彩」的10個小習慣：實行數位減壓、拒絕內耗，別再執著「年度目標」
新的一年回顧過去的年終目標，我們似乎總會不知不覺為自己設定一份看似宏大的藍圖，卻常在忙碌與壓力中迷失方向，甚至因為沒達成計畫而自責、焦慮，甚至絕望。小編整理出2026年「讓生活更精彩」的10個小習慣，這次不妨換一種方式⸺與其追求一次到位的大改變，不如從更貼近日常的小習慣開始吧！Beauty美人圈 ・ 1 天前