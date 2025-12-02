Jisoo擺脫焦慮的「自我強大」療法：苦惱別人目光時，記住人生最重要的還是自己

焦慮這回事，每人或多或少都會有。如何面對焦慮呢？有的會找朋友傾訴、有的會用「4-4-6呼吸法」，甚至像宋慧喬一樣，在焦慮期寫「感恩日記」，幫助自己走過難關。而偶像們又會如何面對焦慮呢？BLACKPINK Jisoo曾在訪問中分享她的強大心臟想法，也許真正面對自我焦慮的朋友也可以參考一下，想通了，心態會慢慢變得通透舒暢。

其實人們也沒那麼的在意啊，很快就會忘記，也沒我想像中那麼嚴重。我們只是宇宙中的一粒塵埃，想到這麼好像突然開竅了。BLACKPINK Jisoo

面對群眾的表演者，在台上就是閃閃發光，相當自信的模樣，但回到私下的自己，要面對的焦慮比想像中多。「容貌焦慮」、演出表現點評，也許不只idol會面對，而Jisoo的應對原來是這樣，「其實在初出道時，也曾感焦慮、低落。感到煩惱時，當下會覺得，啊...其實人們也沒那麼的在意啊，很快就會忘記，也沒我想像中那麼嚴重。我們只是宇宙中的一粒塵埃，想到這麼好像突然開竅了。」

人生總會有煩惱的，對吧？這時我會思考自己內心最想要什麼，再考慮其他事能否接受，這樣所留下的遺憾會最少，這就是『Jisoo療法』。BLACKPINK Jisoo

當因為在意別人目光而感到焦慮時，也許可以先把焦點放回自己，「我開始這樣想，心態就變得輕鬆了，也會更勇敢地選擇自己喜歡的事。」很多人都會苦惱別人目光，會怕行差踏錯而顧慮很多，不敢做自己，「當然，我也會在需要時看臉色，但最終最重要還是我自己，我希望大家都不會留下遺憾。人生總會有煩惱的，對吧？這時我會思考自己內心最想要什麼，再考慮其他事能否接受，這樣所留下的遺憾會最少，這就是『Jisoo療法』。」

幫助緩解焦慮的想法，調整自我對話與心態

停止自我質疑式思考： 當腦中出現「一定完蛋」、「他一定覺得我很糟」時，可以試著問自己：「有沒有證據？有沒有另一種可能？」學習用比較客觀的角度看事情。​

對自己溫柔一點： 焦慮的人常對自己要求過高、很嚴苛，練習看到「我已經有做到的部分」，允許不完美、允許慢慢來，焦慮就不會那麼窒息。​

寫下模糊害怕而未發生的事，令焦慮變具體再逐一拆解： 寫下「我在擔心什麼？」「最壞的情況是什麼？」「我可以做哪 1–2 個小行動？」把巨大壓力拆成小步驟，大腦會比較有安全感及清晰，隨後再逐一拆解。會發現，好多焦慮的事未必能控制，而未能自我控制的就把它放下。

安排「喘息時間」：工作、感情、家人之間適度說「不」，預留屬於自己的小空檔，避免累積到完全撐不住才爆發。

