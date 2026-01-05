宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
31歲Jisoo變身「請吃飯的漂亮姐姐」，生日請粉絲歎海底撈！寵粉「歐妮」分享強大心臟治癒療法：記住人生最重要的還是自己
BLACKPINK甜美公主Jisoo在1月3日迎來31歲，當天與粉絲共聚，更請粉絲們食海底撈，變身真人版「請吃飯的漂亮姐姐」！寵粉的Jisoo不只給了粉絲吃好吃的，也給予粉絲們分享自我治療焦慮療法，也許正面對自我焦慮的朋友也可以參考一下，想通了，心態會慢慢變得通透舒暢。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
其實人們也沒那麼的在意啊，很快就會忘記，也沒我想像中那麼嚴重。我們只是宇宙中的一粒塵埃，想到這麼好像突然開竅了。BLACKPINK Jisoo
面對群眾的表演者，在台上就是閃閃發光，相當自信的模樣，但回到私下的自己，要面對的焦慮比想像中多。「容貌焦慮」、演出表現點評，也許不只idol會面對，而Jisoo的應對原來是這樣，「其實在初出道時，也曾感焦慮、低落。感到煩惱時，當下會覺得，啊...其實人們也沒那麼的在意啊，很快就會忘記，也沒我想像中那麼嚴重。我們只是宇宙中的一粒塵埃，想到這麼好像突然開竅了。」
人生總會有煩惱的，對吧？這時我會思考自己內心最想要什麼，再考慮其他事能否接受，這樣所留下的遺憾會最少，這就是『Jisoo療法』。BLACKPINK Jisoo
當因為在意別人目光而感到焦慮時，也許可以先把焦點放回自己，「我開始這樣想，心態就變得輕鬆了，也會更勇敢地選擇自己喜歡的事。」很多人都會苦惱別人目光，會怕行差踏錯而顧慮很多，不敢做自己，「當然，我也會在需要時看臉色，但最終最重要還是我自己，我希望大家都不會留下遺憾。人生總會有煩惱的，對吧？這時我會思考自己內心最想要什麼，再考慮其他事能否接受，這樣所留下的遺憾會最少，這就是『Jisoo療法』。」
幫助緩解焦慮的想法，調整自我對話與心態
停止自我質疑式思考：當腦中出現「一定完蛋」、「他一定覺得我很糟」時，可以試著問自己：「有沒有證據？有沒有另一種可能？」學習用比較客觀的角度看事情。
對自己溫柔一點：焦慮的人常對自己要求過高、很嚴苛，練習看到「我已經有做到的部分」，允許不完美、允許慢慢來，焦慮就不會那麼窒息。
寫下模糊害怕而未發生的事，令焦慮變具體再逐一拆解：寫下「我在擔心什麼？」「最壞的情況是什麼？」「我可以做哪 1–2 個小行動？」把巨大壓力拆成小步驟，大腦會比較有安全感及清晰，隨後再逐一拆解。會發現，好多焦慮的事未必能控制，而未能自我控制的就把它放下。
安排「喘息時間」：工作、感情、家人之間適度說「不」，預留屬於自己的小空檔，避免累積到完全撐不住才爆發。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
身心療癒：
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
年輕一代「抗壓力」較弱？「壓力與抗壓能力」從催眠治療角度細說，成長於資訊爆炸的環境易情緒波動｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
其他人也在看
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 精彩時刻丨林盛斌整爛獎 佘詩曼四度封視后 曾志偉卸任總經理轉為諮詢委員會召集人
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於昨日（4日）晚上8時舉行，會上除了頒發各大獎項，亦有不少難忘時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 22 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 6 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 15 小時前
有一種幸福叫阮小儀：55歲的婚訊，是送給所有「時差女性」的情書｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
2025 年年尾，香港廣播界的熟悉聲音：阮小儀，在個人社交平台上輕輕投下了一枚震撼彈。沒有過度的渲染，只有一份屬於 55 歲的從容與喜悅，她宣佈結婚了。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
曾志偉卸任總經理︳與四大唱片公司破冰建功 未夠半年升職 曾被阿叻踢爆為炒余詠珊入TVB
正式宣布退任TVB總經理曾志偉，於2021年應邀加入TVB成為管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行，34歲的王敏奕憑《新聞女王2》劉艷一角，奪「最佳女配角」。早在16歲就出演電影《烈日當空》，到後來轉戰電視界的王敏奕，於2014年因為TVB劇集《女人俱樂部》備受關注。其後在《婚後事》演繹的「最美小三」角色令人看得熱血沸騰，到了《新聞女王2》更奪「最佳女配角」，在這裡恭喜王敏奕！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 1 天前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解 灰色Nike套裝成熱搜 曾力撐華為「美國無法監控」
美國拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，其被捕時的v裝束意外成為網絡熱搜；馬杜羅過往亦曾高調力撐華為手機，聲稱可避開美國監控。Yahoo財經 ・ 1 天前
TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑
公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。am730 ・ 21 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
補時遭車仔逼和 曼城變落後槍手6分
【Now Sports】周日英超「雙藍會」，主場的曼城在補時階段失守，被沒有正式主帥領軍的車路士追和1:1完場，落後榜首阿仙奴的分差擴大至6分。車路士元旦日與馬利斯卡解約，由U21領隊麥法倫暫時領軍，今場因摩西斯卡斯度停賽，中場出了域斯占士和安素費蘭迪斯（Enzo Fernández）搭檔；門將羅拔山齊士亦因肌肉拉傷避戰，由菲臘佐真遜頂上。主場的曼城，有洛迪靴蘭迪斯3個月來首次正選出賽，賴達斯也復任正選。曼城掌控大局，半場領先也合理，踢至42分鐘由賴達斯把握般奴巴迪亞斯解圍不遠，截得皮球後殺入禁區，窄角度射破佐真遜的十指關，而在這球之前，賀蘭已有兩次具威脅的射門，其中一球在39分鐘時中柱彈出，而比賽早段，也有霍頓一次突破後起腳，皮球僅僅出界。車路士上半場只創造零星威脅，伊斯迪方禁區內起腳被曼城一對中堅及時「閂閘」，令他們上半場沒有一腳射正門框，換邊後不久，高爾彭馬帶球進攻，傳給安素費蘭迪斯後再回給柏度尼圖，怎料其禁區內起腳高出。曼城之後有中堅法迪奧傷出，拍檔賀賓戴亞斯又領了黃牌，令防線受到一定壓力，侯辛洛夫和尼敦艾基先後入替，一度也頂得住車仔的進攻，但去到補時4分鐘，古斯度在右路發難，now.com 體育 ・ 6 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
奪權？阿摩廉：我係領隊非教練
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉在戰平列斯聯賽後，公開向球會要求擁有更大的權力，表示前年入「魔」就是想來做領隊非教練。1:1打和列斯聯後，阿摩廉（Ruben Amorim）談到自己在曼聯的職責時說：「我來這裡是為了擔任曼聯的領隊，而不是教練，這一點很明確。我知道，我不是杜曹、干地或摩連奴這些鼎鼎大名的人物，但我是曼聯的領隊，在未來18個月內或者直到董事會決定改變前，都會如此。」他隨後還督促高層要做好他們份內的工作：「我會做好我的，而每個部門，包括球探部門和體育總監，都需要做好他們的工作。這就是我的意思，我想做到合約結束，不會辭職，直到有人接替我。」阿摩廉之所以在記者會上談到這些，是因為上周五被問到紅魔會否在1月增兵，他似乎已表明球隊不會有新援，令人覺得他有越權之嫌，代替足球總監韋確斯來回答，但這位領隊似乎毋懼得罪高層，還澄清自己的角色就是領隊，在隊內擁有部份控制權。now.com 體育 ・ 1 小時前