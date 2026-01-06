JISOO生日造型美翻全網、直接瘋狂洗版！迎接新年2套穿搭靈感搶先釋出，精緻女孩必筆記

（圖／JISOO IG、品牌提供）

JISOO在IG釋出一系列慶生照，瞬間進入＂集體尖叫模式＂，瘋狂被洗版中！被花海包圍的她、微笑一出，甜美氣質與女神感同時在線，張張美到像開了最高級濾鏡，完美示範什麼叫「隨便穿都在熱搜上」～

（圖／JISOO IG）

第一套造型走的是輕甜少女路線。白色蕾絲鏤空上衣搭配經典牛仔褲，看似簡單，卻全是細節。蕾絲的柔軟感中和了牛仔的率性，鏤空設計又多了一點呼吸感，不會太浪漫、也不會太休閒。再加上俏皮的壽星三角帽，甜得剛好，不會過頭，難怪被網友狂刷！

（圖／JISOO IG）

而另一套慶生造型則立刻切換成完全不同的氣場。灰色條紋襯衫外罩黑色針織背心，線條俐落、配色低調，卻自帶一種優雅帥氣。JISOO 把襯衫的正式感與針織背心的溫柔感結合，讓整體造型既知性又不老成，完全是「長大版學院風」的示範。

（圖／JISOO IG）

延續這股學院氣息，她近期曝光的TOMMY HILFIGER新造型中，也能看到她對這類風格的高度駕馭力。在全新農曆新年限定系列中， JISOO 以精緻學院風演繹節慶氣息、迎接新年～

像是黑色皮革外套搭配迷你襯衫洋裝與長靴，讓JISOO俐落又有氣場，把原本乖巧的學院元素轉化成自信、帶點帥氣的都會風，展現自信風采！

（圖／品牌提供）

象牙白絎縫外套搭配紅白條紋針織上衣、黑色百褶短裙與經典樂福鞋，則回到更精緻的學院路線，乾淨、優雅卻不拘謹。

（圖／品牌提供）

