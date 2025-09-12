南韓「Newtro」風潮 帶動柯達、Fila翻生
小隻女救星！JISOO秋冬靠4招，不只穿出神級好比例、腿長直接＋5公分
時髦女神JISOO每每現身都自帶沉靜優雅光環，卻又不失K-Pop 女王的自信氣場。這次一連換上多套TOMMY HILFIGER 融合經典美式學院風與韓系輕甜感的造型，把「好比例」和「顯瘦」這兩件事穿得剛剛好～秋冬穿搭沒靈感？就跟著JISOO穿！
JISOO秋冬顯瘦穿搭：外套＋短裙＋長靴，學院風的長腿公式
JISOO 用一件海軍藍大學風外套搭配經典徽章毛衣，視覺上有份量但不厚重，是打造「上厚下薄」穿搭比例的關鍵。駝色格紋迷你裙與黑色長靴讓腿部線條拉到最長，加入一點微露肌的巧思，在保暖與性感間找到了完美平衡。上半身層次豐富時，記得露出大腿線條＋選靴筒不貼腿的靴款，顯瘦加倍！
JISOO秋冬顯瘦穿搭：駝色＋黑色撞色穿搭，清新學院風
換上一件立體剪裁的駝色外套，內搭條紋針織上衣，再配上深色百褶迷你裙與樂福鞋，讓JISOO清新得剛剛好。短裙＋短版外套的組合，讓視覺重心往上集中，超適合嬌小女生借鏡！
JISOO秋冬顯瘦穿搭：駝色大衣＋牛仔褲，優雅歐膩感
這套JISOO選用駝色格紋毛呢大衣搭配米白翻領針織衫，下身則是簡約修身牛仔褲，穿出韓星光芒。關鍵全靠剪裁夠利落、色系夠高級！駝色與白色這對組合永遠不出錯，搭配深色牛仔褲能收斂視覺、修飾腿型，整體乾淨又高級。
JISOO秋冬顯瘦穿搭：連帽外套＋高腰短裙，時髦給力
最後一套走的是街頭少女系，JISOO穿上灰色連帽外套+白色毛衣，下半身是黑色高腰百褶裙+黑靴，一整個青春感爆棚。裙擺短、腰線高、靴長及膝＝三招顯腿長魔法一次到位。百褶裙選高腰款＋紮上衣，輕鬆延長下半身比例，腿看起來直接＋5公分。
