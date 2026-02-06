Jisoo新劇《訂閱男友》輪流約會李洙赫、李宰旭！夥拍徐仁國挑戰虛擬戀愛，3月6日Netflix甜蜜開播

Jisoo新劇《訂閱男友》3月6日Netflix甜蜜開播！日前預告播出後經已令人看到臉紅心跳，Jisoo攜手徐仁國挑戰虛擬戀愛，當中更見到李洙赫差點要與Jisoo接吻，畫面令人超心動！

Jisoo飾演一名被工作與生活雙重壓力逼到喘不過氣的網漫製作人徐未來。對現實戀愛徹底疲憊的她，意外透過一款虛擬戀愛模擬程式訂閱到「完美男友」，從此展開一系列夢幻又療癒的約會故事。

劇中各式理想男友輪番登場，不僅有不同人設，甚至來自不同時空！除了主演徐仁國還有李洙赫、徐康俊、李宰旭、李賢旭、李相二等出演，位位男神級陣容，令人十分期待！

