Jisoo演繹做運動也要漂亮！賞心悅目運動服推薦：American Vintage首推運動服、Alo Sunset鞋補貨、Calvin Klein低至6折

做運動也要穿得漂亮，現在很多運動服、瑜珈服品牌掘起，不只Adidas、Nike，Alo Yoga、Calvin Klein也推出不少話題運動服系列。各位在物色運動服的朋友，來看看靚款運動服系列吧！

運動服推薦1. Jisoo、NingNing加持Alo Yoga

Jisoo演繹做運動也要漂亮！賞心悅目運動服推薦：American Vintage首推運動服系列、Alo、Calvin Klein低至6折

Jisoo、寧寧@aespa、Kendall Jenner也經常加持的Alo Yoga，瑜珈服、運動服都相當出色，款式完全是令各位運動千金著迷。很多Jisoo同款Alo服飾都好熱賣，如修長顯美臀的Airbrush緊身褲，穿起來就是美！Alo Sunset鞋子，特別是Jisoo聯名粉紅色款更是一度被賣光光，現在有少量碼數，買定離手！

Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲 $1,050

運動服推薦2. American Vintage首推運動服系列

官方圖片

American Vintage近年人氣相當高企，很多「妹豬」都衝著這款入貨。現在品牌推出首個運動服系列，有著品牌原有的法式街頭隨性風格，系列有運動內衣、T-Shirt、緊身褲等等，物料透氣清爽，彈性也不錯，有齊男女裝，各位American Vintage迷去逛店時又有多個購物目標。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

運動服推薦3. Calvin Klein運動服快閃7折

Jisoo演繹做運動也要漂亮！賞心悅目運動服推薦：American Vintage首推運動服系列、Alo、Calvin Klein低至6折

Calvin Klein近年不只大賣內衣，時裝服飾也很燒！運動服系列比想像中吸引，從Bra-Top到運動褲以及運動外套，設計百搭俐落，加上現在官網有折，碼數足的有基本7折，滿3件更有額外85折，一條運動褲最抵減到$410，也是個不錯的價位，把握減價季掃貨！

Modern Sport 高腰九分緊身褲

特價：$483；原價：$690

Modern Sport 短版 T 恤

特價：$413；原價：$590

Essentials 寬筒運動褲

特價：$693；原價：$990

1/4 拉鍊棉質毛圈布衛衣

特價：$623；原價：$890

Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折

