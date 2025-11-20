Trip.com酒店減$500、機票減$200
Jisoo演繹做運動也要漂亮！賞心悅目運動服推薦：American Vintage首推運動服、Alo Sunset鞋補貨、Calvin Klein低至6折
做運動也要穿得漂亮，現在很多運動服、瑜珈服品牌掘起，不只Adidas、Nike，Alo Yoga、Calvin Klein也推出不少話題運動服系列。各位在物色運動服的朋友，來看看靚款運動服系列吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
運動服推薦1. Jisoo、NingNing加持Alo Yoga
Jisoo、寧寧@aespa、Kendall Jenner也經常加持的Alo Yoga，瑜珈服、運動服都相當出色，款式完全是令各位運動千金著迷。很多Jisoo同款Alo服飾都好熱賣，如修長顯美臀的Airbrush緊身褲，穿起來就是美！Alo Sunset鞋子，特別是Jisoo聯名粉紅色款更是一度被賣光光，現在有少量碼數，買定離手！
Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲 $1,050
ALO Sunset 運動鞋 + Jisoo $2,250
Aspire 背心 $560
Serenity 闊腳運動棉褲 $1,050
運動服推薦2. American Vintage首推運動服系列
American Vintage近年人氣相當高企，很多「妹豬」都衝著這款入貨。現在品牌推出首個運動服系列，有著品牌原有的法式街頭隨性風格，系列有運動內衣、T-Shirt、緊身褲等等，物料透氣清爽，彈性也不錯，有齊男女裝，各位American Vintage迷去逛店時又有多個購物目標。
運動服推薦3. Calvin Klein運動服快閃7折
Calvin Klein近年不只大賣內衣，時裝服飾也很燒！運動服系列比想像中吸引，從Bra-Top到運動褲以及運動外套，設計百搭俐落，加上現在官網有折，碼數足的有基本7折，滿3件更有額外85折，一條運動褲最抵減到$410，也是個不錯的價位，把握減價季掃貨！
Modern Sport 高腰九分緊身褲
特價：$483；原價：$690
Modern Sport 短版 T 恤
特價：$413；原價：$590
Essentials 寬筒運動褲
特價：$693；原價：$990
1/4 拉鍊棉質毛圈布衛衣
特價：$623；原價：$890
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
聖誕禮物2025｜$2,800起買GUCCI？「頭號獵物」名牌小銀包推薦：YSL、BV無失手實用禮物列陣
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
其他人也在看
2025最強甜品及糖水店合集｜10間高質糖水甜品小店 大埔樹記腐竹糖水/$38糖水放題/開到凌晨
糖水、甜品有分新派跟傳統，但無論哪一款都是香港人食飯後，想延續聊天聚會的好地方。而且香港的甜品跟糖水店有個非常特別的地方，就是很多時候都是小店經營。就算是同一款糖水跟甜品，每間店都有自己的秘方，都值得大家去發掘。今次就集齊十間2025年最強糖水甜品小店，讓大家諗定飯後甜品食乜好！Yahoo Food ・ 22 小時前
2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥
秋冬必收單品：背心 × 內搭 × 圍巾、時髦疊穿必備今年冬天的保暖從一件舒服的貼身內搭開始，外面再加羊毛或羽絨背心，保暖效果直接翻倍。最後披上一條質感圍巾，無論繞頸或披肩，都能瞬間把造型變得更精緻。這種疊穿組合，無論通勤、出遊都百搭，是最簡單的高級層次公式。秋...styletc ・ 16 小時前
Heattech推薦｜5大激抵高質保暖內衣品牌推介 人氣極高Uniqlo Heattech低至$79
最近天氣明顯轉涼，又是時候入手Heattech保暖！市面上有不少品牌都有推出保暖內衣，款式類別有分背心、短袖、長袖和legging等，到底買哪個牌子好？Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，有些牌子更獲消委會4星評分，當中人氣極高的Uniqlo Heattech低至$79就買到，CP值超高！想知有哪款Heattech抵買，即睇以下推薦！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
中日關係｜日本愛知縣酒店如臨大敵 單月28旅行團千人退訂 旅行社搬出「中國政府」要求免費取消
自日本首相高市早苗月初發表「台灣有事」論，中日關係急速惡化，繼傳出逾49張赴日機票遭取消、中方再次限制日本水產...BossMind ・ 18 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
5款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖
羽絨外套推薦：COVERNAT經典連帽羽絨外套這款COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套，咖啡新色首次亮相，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。羽絨外套推薦：CHUMS Stealth Sheet Down Parka羽絨外套面對氣溫驟降或海外旅遊的嚴寒氣候，來自美國...styletc ・ 15 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 21 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 17 小時前
黃家和：兩餸飯增至1200間 競爭更激烈威脅快餐店茶餐廳
政府統計處公布，8月至10月經季節性調整失業率回落至3.8%，其中經「補充勞工優化計劃」輸入勞工較多的餐飲服務業失業率由6.8%稍為回落至6.4%。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（20日）在電台節目中表示，從9月底開始，見到餐飲業的生意從谷底回升，因此人手需求依然存在。而出口數字，就業情況，以及旅客來港增長，對餐飲業有am730 ・ 17 小時前
TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演
TVB一年一度台慶於昨晚（19日）舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900
Black Friday 2025準備到來，又是年尾瘋狂購物的好機會！今次黑色星期五優惠中，小資女大愛的美國品牌Michael Kors副線Michael Michael Kors亦於FARFETCH推出黑五優惠低至4折，折扣力度非常誇張，絕對是抵價入手的好時機。Yahoo購物專員望過，今次Michael Kors手袋減價款有近300款，由人氣Jet Set系列，到返工一族至愛的Tote Bag等都有平，打算讓大家年尾大出血！Yahoo購物專員精選3款必搶MK手袋，等大家可以用最快速度鎖定超值袋款。Yahoo Style HK ・ 1 天前
政策影響盈收雙降 明基醫院賣點乏善足陳
去年多次闖關未果，民營綜合醫院營運商明基醫院再度向港交所遞交上市申請，但最新財務表現仍乏善可陳 重點： 梁武仁 中國民營醫療看似擁有龐大潛力，因為隨著中產階級崛起，越來越多民眾希望尋求公營醫院以外的選擇。然而，這樣的敘事對明基醫院集團股份有限公司似乎並不完全適用。該民營綜合醫院多次申港上市均以失敗告終，最新遞表所呈現的財務表現亦難言亮眼。對投資者而言，公司確存在一些值得關注的亮點，但不利因素也同樣不少。 這家民營醫院營運商於上周再次向香港提交上市申請，這是其自去年4月以來的第三度闖關，前兩次均未能完成。公司由台灣上市企業佳世達科技股份有限公司（2352.TW）持有多數股權，佳世達為全球液晶顯示器與投影機領域的重要供應商。如今，明基醫院集團期望第三次嘗試能順利在港上市，為其集資進程帶來轉機。 從表面來看，民營醫院似乎是個吸引投資者的好故事。中國人口迅速老化，對高品質醫療服務的需求持續攀升。同時，中國中產階層規模擴大，愈來愈多患者希望在民營醫院獲得更舒適、具私密性且更優質的服務體驗，以避免在大型公立醫院忍受人潮擁擠、長時間等待，如生產線一般的就醫環境。 但該行業同時面臨一系列挑戰。首先，由The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
全運會女子排球C組 港隊挫澳門獲得今屆首勝謝幕
【Now新聞台】全運會女子排球，港隊在今屆謝幕戰直落3局擊敗澳門。紅衫港隊及澳門在名次賽的C組最後一場力爭「開齋」，詹詠琳斜線扣殺得分，開局拉開過3分，東道主之後力追，這球港隊飛身救波，澳門有時間重整攻勢，李綺琪瞄準後場空檔扣殺，一度追成11比11。鬥到局尾，嚴泳妮處理關鍵發球，對手接球出界，雙方22平手後，港隊連取3分，先贏一局打好基礎。港隊領先下愈打愈順，彭泳琳四號位打直線，第二局一輪強攻，令到澳門無法抵擋，最多拉開到7比1。尾段港隊繼續大幅拋離，這下看準機會又扣殺得手，黃歆媛後托，孫綺彤避開雙人欄網打斜線，港隊再贏一局25比11，領先局數2比0。第三局分差更大，方家宣把握對方一傳失誤，直接扣殺，港隊最多建立15分優勢，最終贏多局25比11，直落三局擊敗澳門，今屆打到最後的第9場取得勝利；澳門9戰全敗排最後。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
遊日港人上月按年跌幅收窄至1.4%
日本政府觀光局(JNTO)公布，10月份赴日外國旅客人數為389.63萬人次，按年增長17.6%，續創新高。首十個月日本整體旅客錄得3,554.72萬人次，按年增長17.7%。 於10月，港人訪日人數按年跌1.4%，至19.6萬人次，跌勢較早前受地震謠言影響時大為收窄；內地旅客錄71.57萬人次，按年升22.8%。 受日本地震謠言影響，香港首十個月訪日人數錄201.86萬人次，按年減少7%。內地訪日人數則按年急增40.7%至820.31萬人次，佔比達23%，成日本最大客源。 JNTO表示，10月標誌著日本秋季賞楓季的開始，此時赴日旅遊的需求激增，尤其來自歐洲、美國、澳洲和中東的遊客數量顯著增加。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 1 天前
【JHC日本城】全場買滿$68即享88折 挑戰眼明手快拍拍機送$18現金優惠券（即日起至優惠結束）
由即日起，於日本城全場買滿$68即享88折，88折後滿$120送$10現金優惠券、88折後滿$500減$50，金會員再多5%現金回贈！YAHOO著數 ・ 13 小時前