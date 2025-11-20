仲搶到！Jisoo開箱超靚Dior聖誕倒數月曆：Miss Dior香水、傲姿唇膏熱門美妝全齊

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Jisoo 最近在 IG 上搶先開箱 Dior 2025 聖誕倒數月曆，立刻引起粉絲熱烈討論！這款以巴黎蒙田大道30號總店為靈感的月曆，採用夢幻的白金色調設計，將節日氛圍直接拉滿，讓人急不及待想擁有！
這款 Le 30 Montaigne 聖誕倒數月曆（HK$5,600）重現 Dior 巴黎總店的經典外觀，上面綴滿精緻的節日裝飾。藝術家 Pietro Ruffo 以 Dior 先生鍾愛的馬戲團世界為靈感，打造出充滿歡樂氣息的「夢幻馬戲團」主題，每個細節都充滿驚喜。
月曆內藏 24 款 Dior 迷你產品，包含多款經典香氛、熱門彩妝和護膚品，fans 一定有驚喜！其中 J'adore 香氛以依蘭依蘭、大馬士革玫瑰和茉莉構成標誌性花香；傲姿唇膏則備有 999 等經典色號，保濕配方讓雙唇持久舒適。
護膚品部分特別值得關注，玫瑰花蜜活顏再生乳霜是 Dior 的明星產品，能幫助肌膚重現緊緻光采。同系列的精華油也包含在內，讓你能一次體驗品牌的頂級護膚線！
最貼心的是月曆外盒可以重複使用，變成精美的收納盒。無論是放在聖誕樹下還是梳妝台，都能持續為生活增添優雅氣息，讓節日的快樂延續到日常，絕對是今年最值得入手的節日單品！
Dior聖誕倒數月曆產品名單
香薰:
J'adore香薰 5 ml
J'adore l'Or香精 3.5 ml
Sauvage淡香薰 10 ml
Dior Homme淡香薰 10 ml
Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰 5 ml
Miss Dior純香精 5 ml
彩妝:
傲姿唇膏，999色調，絲絨妝效 3.5 g
誘惑豐盈水潤唇彩，001 Pink色調 6 ml
誘惑煥彩潤唇膏，001 Pink色調 3.2 g
亮色美唇液，351 Natural Nude色調 5 ml
傲姿唇膏，720 Icone色調，絲滑妝效 1.5 g
美妝甲油，999色調 10 ml
美妝甲油，513 J'adore色調 10 ml
豐彩精華4D睫毛修護底霜 4 ml
豐彩極致高清睫毛液，090 Black色調 4 ml
專業後台玫瑰胭脂，001 Pink色調 4.4 g
護膚品:
玫瑰花蜜活顏再生乳霜 15 ml
玫瑰花蜜活養再生精華油 10 ml
完美活能超效活氧緊緻精華 10 ml
抗污染淨肌泡沫 30 ml
生活品味:
Piste aux Étoiles香薰蠟燭 85 g
3件紙藝裝飾
