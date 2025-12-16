海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
Jisoo「韓劇學霸穿搭」請收藏！3套TOMMY HILFIGER高智感學院風服裝氣質滿分
想塑造聰明又優雅的形象嗎？不妨參考Jisoo 示範的「高智感學院風」穿搭。這種風格融合了書卷氣與時尚感，只需掌握幾個關鍵單品，就能輕鬆提升整體氣質！
Jisoo「高智感學院風」穿搭靈感1. 經典混搭學院風
第一套造型以海軍藍棒球外套，內搭淺灰色麻花針織衫與條紋襯衫，層次分明。這種搭配平衡了休閒與知性，是打造學院風的基礎公式。其中的重點單品是TOMMY HILFIGER的標誌刺繡麻花針織衫。這件純棉針織衫採用經典的絞花編織，胸前飾有品牌標誌刺繡，讓整體造型低調中見細節。
TOMMY HILFIGER Logo Embroidery Relaxed Cable Knit Jumper $1,690
Jisoo「高智感學院風」穿搭靈感2. 中性慵懶男友風
第二套造型主打中性簡約的鬆弛感。以運動廓形外套，內搭經典POLO衫，再將一件黃白色針織衫隨意披在肩上，瞬間增加了造型的層次與色彩變化。POLO衫棉質混紡面料觸感柔軟，充滿經典的美式老錢休閒風格。
TOMMY HILFIGER Golden Button Terry Rugby Shirt $1,390
Jisoo「高智感學院風」穿搭靈感3. 率性高智軍裝風
第三套造型利用軍裝風外套，內搭黃藍橫條紋針織上衣，帶來俐落又充滿活力的印象。搭配結構感強烈的一個方型啡色皮手袋，能強化整體的知性感。這款THE AMERICAN ICON皮革托特包，選用優質皮革製成，搭配全新的標誌鎖扣設計，簡約挺括的線條非常適合用來點綴學院風造型。
舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感
「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
