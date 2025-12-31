Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Jisoo x ALO Sunset波鞋「焦糖忌廉啡色」1月登場！鎖定搶斷市的熱賣鞋子新配色

ALO Yoga近年名氣有增無減，「ALO公主」之一的Jisoo，要來燒各位消費！新一輪Jisoo x ALO聯名亮相，搶斷市的Sunset Sneakers也有Jisoo限定新配色，這次是Caramel Cream焦糖忌廉啡色，溫柔百搭，一眾ALO女孩要鎖定入手日期！

（IG@alo）

ALO找來Jisoo做代言，更推出Jisoo x ALO聯名，之前已經有出過粉紅色版的Sunset Sneakers，秒速被搶空，現在第二輪聯名就帶來溫柔百搭的焦糖啡色，並會在2026年1月7日上架。

（IG@alo）

Jisoo率先穿起這對聯名Sunset波鞋，配上白色的休閒衛衣以及A型裙子，不少得以一對小白襪來配搭ALO Sunset Sneakers，2026年馬上有消費新目標！

（IG@alo）

Adidas陳冠希CLOT靚鞋「這裡」殺價6折！奶茶色Samba直接$466買回家、Gazelle最平$450

