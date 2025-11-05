雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
Jisoo同款Alo Yoga運動服「千金」穿搭示範：粉紅Sunset運動鞋大賣、靈魂單品網球裙超搶手
Jisoo最近分享了多套時尚又有型的Alo Yoga運動服穿搭，每套都美到讓人想直接抄功課！特別是她搭配的仙氣白色網球裙，已經成為粉絲們最想入手的單品，快來看看怎麼跟她穿出同款千金質感造型！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Jisoo Alo同款穿搭1：甜美少女Look
Jisoo用Aspire粉色背心（港幣555）配Grand Slam網球裙（港幣800），整個人看起來青春洋溢。背心是貼身的短版設計，能露出腰部線條，而網球裙的百褶設計走起路來很飄逸，高腰剪裁還特別顯腿長！
Aspire 背心 $555
Grand Slam 網球裙 $800
外面隨意披著同色薄外套，腳上踩著自己設計的ALO Sunset運動鞋（港幣2,250），粉嫩配色加上可愛的星星吊飾，完全就是網球場上最亮眼的存在！
ALO Sunset 運動鞋 + Jisoo $2,250
Jisoo Alo同款穿搭2：優雅約會Look
這條Alosoft Encore網球連身裙（港幣1,050）真的很實穿，一件就能搞定全身穿搭！Jisoo在外面加了件Supernatural開襟毛衣（港幣1,250），短版設計不會遮住裙子的腰線。連身裙內有安全褲，活動起來很方便，不管是去運動還是穿去約會都很合適。
Alosoft Encore 網球連身裙 $1,050
Supernatural 開襟毛衣 $1,250
她同樣搭配了粉色的ALO Sunset運動鞋，看起來溫柔又有氣質。
Jisoo Alo同款穿搭3：簡約運動Look
簡單的Aspire白色背心（港幣555）搭配Airbrush高腰緊身褲（港幣1,050），Jisoo把基本款穿得超級好看！緊身褲的喇叭褲腳設計很特別，能修飾腿部線條。外搭的Game Time短版外套（港幣1,300），下擺可以調整鬆緊，讓整體更有造型感！
Aspire 背心 $555
Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲 $1,050
Game Time 全拉鏈外套 $1,300
最後當然少不了Jisoo親手打造的話題作粉色ALO Sunset運動鞋，為極簡穿搭增添粉嫩嫩的亮點！
