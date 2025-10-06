中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單
「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
智秀當天以一身黑白襯衫馬甲造型亮相，雖然有網友幽默評論造型略像「高級版服務生」，但她手上的Dior SS26蝴蝶結包款依然成功搶鏡，成為全場焦點。
這款Jonathan Anderson設計的新作，具備温柔的梯形輪廓與實用的收納功能，並可隨心切換手提、肩背兩種模式。設計細節同樣講究，內袋有壓印復古Dior印字，外側則以小巧蝴蝶結裝飾，於經典格調中注入柔美氣息。
26年春夏值得關注的還有經過重新演繹的Lady Dior，新款加入立體皮革拼接與可愛甲蟲裝飾，多了份俏皮童趣感，也是智秀早前在IG分享過的款式之一。
另一款飾有蝴蝶結掛飾的雙色Lady Dior，同樣以精緻細節為經典設計帶來新鮮感。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
其他人也在看
「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦
今年秋冬，麂皮材質再度強勢來襲！不論是小資族偏好的高CP值款式，還是輕奢玩家追求的設計質感，各大品牌都推出了充滿質感的麂皮包款。無論是日常休閒還是重要場合，一只麂皮包就能為造型加分，馬上來看從數千到數萬預算都有哪些必收選擇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
男子大埔老虎笏舢舨釣魚 疑失足墮海 昏迷送院搶救
大埔有男子墮海。今日(7日)清晨5時許，警方接獲一名船家報案，指他駕駛的舢舨在大埔老虎笏航行期間，一名年約40多歲的釣魚客在釣魚期間疑失平衡墮海。水警、消防及海事處等船隻接報後到場搜索，飛行服務隊直升機亦到場協助搜救。am730 ・ 3 小時前
「舞蹈老師瘦腿法」爆紅逾10萬人收藏，告別粗壯大小腿激減5cm腿圍！懶人居家運動＋食譜全公開
一位網友將中戲舞蹈老師多年的教學訓練方式公開，短短時間便突破10萬人收藏。只要每天堅持3個動作，便能看見腿圍縮小5cm的驚人成效。不僅如此，她還分享了日常三餐的規劃，早午晚三餐都有精準的熱量控制與食材建議，讓減脂過程更加高效！Yahoo Style HK ・ 1 天前
聲秀 | 「靚聲王」布子殷聯同冼靖峰合唱《時候不早》 摸頭拖手互動甜到漏
搶焦位落在譚耀文組的「靚聲王」布子殷（布子）身上，上輪布子以《神愛世人》以5:0 擊敗冼奕瑜，今集布子更全新金髮形象登場Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
將軍澳尚德邨男子疑抹窗失足墮樓 送院搶救不治
將軍澳有人失足墮樓。今日中午12時許，警方接報指，一名男子倒卧在將軍澳尚德邨尚信樓的平台，懷疑從高處墮下。am730 ・ 37 分鐘前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
開業逾30年的「漢和韓國料理」主打韓式燒肉放題，曾因食物質素參差，以往一度被網民評為「劣食」餐廳之一，惟近日卻憑其高CP值成功翻生。近日，有網民於連登討論區發帖，以「漢和咁都返（翻）到生」為題，並貼出外藉YouTuber到訪「漢和」的片段。帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人都表示「漢和」確實翻生有理。Yahoo Food ・ 8 小時前
到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單
東京市區內有許多百貨、商店可以購物，不過也因為大家都愛往市區跑，有時難免覺得人實在有點太多，想要好好放鬆休息一下的話好像有點太擁擠啦～其實除了東京市中心，在周邊地區有許多美景度假勝地，像是從飯店房間內就可以一眼望穿海景，在徜徉自然絕景之時還可以大啖海鮮等美食。想要到山上清幽度假還是走入海岸享受遼闊美景，其實有多到數不清的推薦清單！這一次LIVE JAPAN編輯部將使出渾身解數為大家精選出勝浦與鴨川、箱根與三浦半島等，東京近郊私房景點與入住飯店清單，現在就跟著編輯部出發與尋找適合你的度假勝地吧！LIVE JAPAN ・ 4 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 6 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
甜品食譜｜南棗芝麻核桃糕 甜甜軟軟 (附影片)
近日有人請我食紅棗糕, 真是好好味呀!!! 但 1 百多元 只有十多粒, 真是太昂貴!!! 所以我決定翻造, 但紅棗不是每人也可接受... 所以我會由紅棗變正南棗, 今次讓我們來復刻 "南棗糕"啦 成品: 1盤 (20X20cm) 難度: 入門 所需時間: 45分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
THE RAMPAGE主唱的野心：吉野北人單飛背後的真相？
吉野北人，1997年3月6日生於宮崎縣小林市，170公分的他從小就是籃球場上的小霸王，小學到高中拿過縣冠軍，還進過最佳五人！🏀 高中時，他突然迷上唱歌，決定不讀大學，直奔東京追星夢。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
本港餐飲業競爭激烈，車仔麵是其中一類百花齊放的餐廳，不少新派品牌紛紛加入創意元素，成功吸引年輕一族捧場。人氣品牌「何車車仔麵」早前就在社交平台宣布好消息，正式進駐元朗錦田開設新分店！消息一出即引來大批粉絲留言期待。Yahoo Food ・ 8 小時前
2024全球最具影響力品牌大使排行榜出爐！BLACKPINK Jisoo奪冠
一個品牌的成功，必須仰賴無數條件，但是找到合適的代言人，則是讓品牌價值能快速擴散出去的捷徑，透過明星的形象，品牌能傳遞特定的價值觀與生活方式，增強消費者對品牌的認同感與信任感。除此之外，藉由明星代言創造的話題效應，也能大大增加媒體與社群的討論度，進一步擴大品牌聲量，《The Cut》雜誌日前評選出 2024 年全球最具影響力的品牌大使，一起來看看這份榜單。bella儂儂 ・ 23 小時前
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：Yahoo Food ・ 7 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
糖水食譜｜蛋白蓮子杏仁茶
秋燥微涼嘅天氣，食碗熱烘烘嘅滋潤甜品，暖暖手暖暖心最佳！蛋白蓮子杏仁茶滋潤美肌之餘，仲可以潤肺健脾！Philips 高速冷熱烹調攪拌機將攪拌、烹調2合1，比用明火烹調呢道甜品更方便快捷。Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻
女星同款運動鞋： IU以運動風搭配 New Balance 204L IU 以自然親和的氣質示範秋日造型，展現 NB 鞋款的百搭彈性。這件寶藍色足球風上衣搭配薄荷綠204L，鞋款上的金屬鞋面細節為整體造型注入個性亮點，烘托出 IU的活力率性氛圍更加鮮明。N...styletc ・ 1 小時前