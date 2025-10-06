Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單

「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！

智秀當天以一身黑白襯衫馬甲造型亮相，雖然有網友幽默評論造型略像「高級版服務生」，但她手上的Dior SS26蝴蝶結包款依然成功搶鏡，成為全場焦點。

這款Jonathan Anderson設計的新作，具備温柔的梯形輪廓與實用的收納功能，並可隨心切換手提、肩背兩種模式。設計細節同樣講究，內袋有壓印復古Dior印字，外側則以小巧蝴蝶結裝飾，於經典格調中注入柔美氣息。

26年春夏值得關注的還有經過重新演繹的Lady Dior，新款加入立體皮革拼接與可愛甲蟲裝飾，多了份俏皮童趣感，也是智秀早前在IG分享過的款式之一。

另一款飾有蝴蝶結掛飾的雙色Lady Dior，同樣以精緻細節為經典設計帶來新鮮感。

