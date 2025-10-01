中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！
Jisoo身穿牛油果綠長裙，搭配精緻蝴蝶結細節，清新優雅氣質滿分，宛如森林精靈降臨。Jisoo綁起簡約髮髻，淡妝微笑，粉絲直呼「仙女本尊」，十分期待Jisoo在Dior大騷當晚的造型驚喜！
鎖定由Jonathan Anderson帶領的Dior春夏2026女裝大騷，10月1日巴黎時間2:30pm（香港時間8:30pm）舉行。
相關文章：Jisoo「花仙子」絕美造型根本是「真人版迪士尼公主」！〈Your Love〉MV美到窒息，每格都可以做Wallpaper
JOGUMAN韓國爆紅「療癒系恐龍」懶人包！11大角色全解析，揭秘呆萌臘腸狗身世之謎
李惠利同款PRADA護手霜為何爆紅？輕盈質地＋高級香氣，秋冬必入的韓國女生「手袋潮物」
