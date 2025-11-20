Jobsdb by SEEK: 求職詐騙廣告以入門職位為主 近兩成半為「行政及辦公室支援」

AI製作詐騙廣告以假亂真需警惕 籲求職者經可靠招聘平台應徵

香港市場監管嚴謹 助降低詐騙廣告比率

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月20日 - 為響應「國際反欺詐週（International Fraud Awareness Week）」，Jobsdb by SEEK 今天發布最新求職騙案趨勢數據，並提醒求職者以值得信賴的招聘平台應徵，保障個人資料安全。該分析基於 SEEK 旗下平台在亞太區內八個營運市場（包括澳洲、紐西蘭、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓）的內部求職欺詐活動數據，顯示香港的詐騙廣告率明顯較集團營運的其他市場為低。數據亦指，大部分詐騙廣告均為入門職位，而香港的情況亦大致相似。





騙徒的欺詐信息會以「兼職活動」等字眼來招徠，只需「打卡」或完成任務，即可獲得金錢獎勵。



「行政及辦公室支援」工種最常成為欺詐招聘廣告目標



數據顯示，「行政及辦公室支援」職位仍然是所有市場的主要詐騙目標。在亞太區市場，此類別佔詐騙廣告總數的 24%，「製造、運輸及物流」職位則佔 13%。



首五類最常見涉及欺詐活動的招聘廣告 (2024 年 7 月至 2025 年 6 月)





職位類型

亞太區總計

行政及辦公室支援

24%

製造、運輸及物流

13%

銷售

7%

零售及消費品

6%

貿易與服務

6%







SEEK 信任與安全主管 Tom Rhind 表示：「行政及辦公室支援職位通常無需專業學位或豐富經驗，因此更易成為詐騙目標。銷售職位亦有類似情況，該等職位常以即時取錄和佣金制度為招徠，對急需收入的求職者尤具吸引力。總括而言，這些入門職位類別創造了更大的潛在受害者群體，讓詐騙份子更容易利用看似可信的機會廣泛撒網。」



根據平台數據分析，香港的詐騙廣告率約為 0.0035%，比亞太區平均詐騙廣告率 0.067% 低約 18 倍。Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳解釋：「本港求職市場的結構獨特，受嚴格監管並由大型註冊企業主導，為市場安全性提供穩固的基礎。在此環境下，詐騙活動更容易被識破，及早在接觸求職者前已被攔截。」



李政勳續指：「我們平台的數據反映在港的詐騙廣告率相對較低，但沒有任何市場能完全免疫。我們觀察到騙徒正在調整其詐騙方式，包括利用 AI 撰寫專業的招聘文案，並將對話轉移至社交媒體和即時通訊平台。因此，求職者使用可信賴和經認證的平台至關重要。Jobsdb 積極投資世界頂尖的 AI 技術及其專屬的信任與安全團隊，致力為求職者建立一個更安全、更高效的求職市場。我們的目標是為香港人才提供一個可信賴的平台的承諾，讓他們能安心地尋找每個職場新機遇。」



Jobsdb公平招聘監管機制



作為本地領先的求職平台，Jobsdb 致力為所有求職者提供安全可靠的求職環境。憑藉母公司 SEEK 的世界頂尖的科技和專業知識，我們致力杜絕不公平的招聘行為。平台的首道防線是嚴格的僱主註冊流程，由專屬的信任與安全團隊進行完善的驗證，確保平台上所有僱主均為合法機構。其次是持續內容審核，每則招聘廣告都會經過自動掃描，任何可疑內容皆會立即轉交專屬團隊作人工審查。平台亦設有舉報功能，求職者可直接舉報可疑的招聘廣告。



在 SEEK 的 2025 財政年度（2024 年 7 月至 2025 年 6 月），各項保護求職者措施取得顯著成效。SEEK 的系統期內合共評估了亞太區 430 萬則招聘廣告，其中 8% 轉介至人工審查。SEEK 亦成功阻止約 3,600 名未通過註冊審核的僱主進入平台，關閉了約 650 個涉及欺詐或高風險行為的僱主帳戶，並在調查後移除了近 2,800 則高風險招聘廣告。求職者亦積極參與反詐騙，舉報了約 22,000 則疑似詐騙的招聘廣告，並由 SEEK 的專屬團隊跟進審查。



Jobsdb 致力打擊求職騙案 絕不索取銀行資料及密碼



騙徒近日愈趨頻繁地使用AI製造更精密的騙局，甚至冒充 Jobsdb 透過手機短訊、即時通訊應用程式和社交媒體平台接觸求職者。Jobsdb 重申，平台高度重視求職者和僱主的私隱及安全，平台及其員工絕不會透過電話、電郵、社交媒體或個人訊息平台，向求職者索取密碼、銀行戶口資料或任何其他敏感資料。



為應對不斷演變的欺詐行為，SEEK 持續加強其欺詐檢測措施，包括提升其自動攔截系統和僱主註冊驗證流程，並與政府及非政府機構緊密合作，促進資訊和情報共享。



為履行保障求職者安全的承諾，SEEK 透過其「Security & Privacy Hub」提供持續的教育資訊，內容包括當前騙案手法、已知的不公平招聘行為、安全求職建議及網上自我保護貼士。



求職者亦可通過 Jobsdb 的「Security & Privacy Hub」https://hk.jobsdb.com/security-hub，了解更多資訊。Jobsdb 官方電話號碼/WhatsApp帳戶則可在此瀏覽： https://hk.jobsdb.com/page/jobsdb-official-whatsapp-account。



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 Jobsdb by SEEK

Jobsdb是香港和泰國具領導地位的求職招聘平台，旨在幫助人們建立更充實和更有生產力的職場生活，協助企業實現成功。Jobsdb是SEEK的子公司，SEEK是一個多元化的集團，擁有多元業務範疇，包括網上就業、教育、商務及義工等。SEEK已於澳洲證券交易所上市，透過經營Jobsdb和Jobstreet兩個品牌，在亞太區六個亞洲市場—香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國—擁有強大影響力。SEEK在亞洲每年吸引超過5億次訪問。







