黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Jobsdb by SEEK: 求職詐騙廣告以入門職位為主 近兩成半為「行政及辦公室支援」
AI製作詐騙廣告以假亂真需警惕 籲求職者經可靠招聘平台應徵
香港市場監管嚴謹 助降低詐騙廣告比率
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月20日 - 為響應「國際反欺詐週（International Fraud Awareness Week）」，Jobsdb by SEEK 今天發布最新求職騙案趨勢數據，並提醒求職者以值得信賴的招聘平台應徵，保障個人資料安全。該分析基於 SEEK 旗下平台在亞太區內八個營運市場（包括澳洲、紐西蘭、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓）的內部求職欺詐活動數據，顯示香港的詐騙廣告率明顯較集團營運的其他市場為低。數據亦指，大部分詐騙廣告均為入門職位，而香港的情況亦大致相似。
「行政及辦公室支援」工種最常成為欺詐招聘廣告目標
數據顯示，「行政及辦公室支援」職位仍然是所有市場的主要詐騙目標。在亞太區市場，此類別佔詐騙廣告總數的 24%，「製造、運輸及物流」職位則佔 13%。
首五類最常見涉及欺詐活動的招聘廣告 (2024 年 7 月至 2025 年 6 月)
職位類型
亞太區總計
行政及辦公室支援
24%
製造、運輸及物流
13%
銷售
7%
零售及消費品
6%
貿易與服務
6%
SEEK 信任與安全主管 Tom Rhind 表示：「行政及辦公室支援職位通常無需專業學位或豐富經驗，因此更易成為詐騙目標。銷售職位亦有類似情況，該等職位常以即時取錄和佣金制度為招徠，對急需收入的求職者尤具吸引力。總括而言，這些入門職位類別創造了更大的潛在受害者群體，讓詐騙份子更容易利用看似可信的機會廣泛撒網。」
根據平台數據分析，香港的詐騙廣告率約為 0.0035%，比亞太區平均詐騙廣告率 0.067% 低約 18 倍。Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳解釋：「本港求職市場的結構獨特，受嚴格監管並由大型註冊企業主導，為市場安全性提供穩固的基礎。在此環境下，詐騙活動更容易被識破，及早在接觸求職者前已被攔截。」
李政勳續指：「我們平台的數據反映在港的詐騙廣告率相對較低，但沒有任何市場能完全免疫。我們觀察到騙徒正在調整其詐騙方式，包括利用 AI 撰寫專業的招聘文案，並將對話轉移至社交媒體和即時通訊平台。因此，求職者使用可信賴和經認證的平台至關重要。Jobsdb 積極投資世界頂尖的 AI 技術及其專屬的信任與安全團隊，致力為求職者建立一個更安全、更高效的求職市場。我們的目標是為香港人才提供一個可信賴的平台的承諾，讓他們能安心地尋找每個職場新機遇。」
Jobsdb公平招聘監管機制
作為本地領先的求職平台，Jobsdb 致力為所有求職者提供安全可靠的求職環境。憑藉母公司 SEEK 的世界頂尖的科技和專業知識，我們致力杜絕不公平的招聘行為。平台的首道防線是嚴格的僱主註冊流程，由專屬的信任與安全團隊進行完善的驗證，確保平台上所有僱主均為合法機構。其次是持續內容審核，每則招聘廣告都會經過自動掃描，任何可疑內容皆會立即轉交專屬團隊作人工審查。平台亦設有舉報功能，求職者可直接舉報可疑的招聘廣告。
在 SEEK 的 2025 財政年度（2024 年 7 月至 2025 年 6 月），各項保護求職者措施取得顯著成效。SEEK 的系統期內合共評估了亞太區 430 萬則招聘廣告，其中 8% 轉介至人工審查。SEEK 亦成功阻止約 3,600 名未通過註冊審核的僱主進入平台，關閉了約 650 個涉及欺詐或高風險行為的僱主帳戶，並在調查後移除了近 2,800 則高風險招聘廣告。求職者亦積極參與反詐騙，舉報了約 22,000 則疑似詐騙的招聘廣告，並由 SEEK 的專屬團隊跟進審查。
Jobsdb 致力打擊求職騙案 絕不索取銀行資料及密碼
騙徒近日愈趨頻繁地使用AI製造更精密的騙局，甚至冒充 Jobsdb 透過手機短訊、即時通訊應用程式和社交媒體平台接觸求職者。Jobsdb 重申，平台高度重視求職者和僱主的私隱及安全，平台及其員工絕不會透過電話、電郵、社交媒體或個人訊息平台，向求職者索取密碼、銀行戶口資料或任何其他敏感資料。
為應對不斷演變的欺詐行為，SEEK 持續加強其欺詐檢測措施，包括提升其自動攔截系統和僱主註冊驗證流程，並與政府及非政府機構緊密合作，促進資訊和情報共享。
為履行保障求職者安全的承諾，SEEK 透過其「Security & Privacy Hub」提供持續的教育資訊，內容包括當前騙案手法、已知的不公平招聘行為、安全求職建議及網上自我保護貼士。
求職者亦可通過 Jobsdb 的「Security & Privacy Hub」https://hk.jobsdb.com/security-hub，了解更多資訊。Jobsdb 官方電話號碼/WhatsApp帳戶則可在此瀏覽： https://hk.jobsdb.com/page/jobsdb-official-whatsapp-account。
下載高清圖片：按此
Hashtag: #Jobsdb
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Jobsdb by SEEK
Jobsdb是香港和泰國具領導地位的求職招聘平台，旨在幫助人們建立更充實和更有生產力的職場生活，協助企業實現成功。Jobsdb是SEEK的子公司，SEEK是一個多元化的集團，擁有多元業務範疇，包括網上就業、教育、商務及義工等。SEEK已於澳洲證券交易所上市，透過經營Jobsdb和Jobstreet兩個品牌，在亞太區六個亞洲市場—香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國—擁有強大影響力。SEEK在亞洲每年吸引超過5億次訪問。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
64年不間斷工作 巴菲特教我們：人生下半場，仍能熱愛工作
巴菲特95歲仍持續工作，顯示高齡工作者的滿足感源於使命感、學習機會及社交聯繫。專家認為，收入只是因素之一，更重要的是工作賦予人生意義、自我價值與社交歸屬。隨著壽命延長，75歲以上勞動力明顯增加。對許多人而言，持續工作不僅維持生活節奏，也讓人生更為充實。核心啟示在於選擇能帶來貢獻與意義的事業，而非單純延長工作年限。Yahoo財經 ・ 1 天前
炒散經濟壯大 反映勞工市場降溫
高盛最新分析發現，平台式散工工作機會——包括Uber（UBER）、DoorDash（DASH）、Instacart（CART）等大型科企——在傳統僱用就業增速放緩之時仍然堅挺。Yahoo財經 ・ 1 天前
惠而浦提專利訴訟 擬阻止三星、美的等微波爐進口
惠而浦(WHR)周二表示，正要求美國國際貿易委員會(ITC)阻止來自韓國及中國競爭對手製造商的微波爐進口和銷售，聲稱上述製造商侵犯其用於爐灶上方微波爐的專利技術。AASTOCKS ・ 1 天前
香港外賣｜戶戶送退出香港七個月 Foodpanda訂單單量增長逾四成 表示信心明年領導市場
今年三月外賣平台戶戶送(Deliveroo)宣佈退出香港市場後，foodpanda今日接受媒體訪問時表示，受惠...BossMind ・ 2 小時前
德勤中國與香港科技大學成立人工智能實驗室 推動香港AI人才培育
德勤中國與香港科技大學計算機科學及工程學系簽署合作備忘錄，共同成立「德勤×香港科技大學人工智能實驗室」，旨在透過職涯機會、業界導向的學生項目，以及知識交流活動，培育本地人工智能(AI)人才。 香港科技大學計算機科學及工程學系系主任兼講座教授、潘樂陶工程學教授周曉方教授表示，此次合作體現了雙方在促進學術界和業界就人工智能發展的協作、培養下一代科技人才的共同承諾。透過成立實驗室，以及提供實習和事業發展機會、針對行業痛點的畢業專題習作、行業導師的指導和業界領袖經驗分享等，本系學生將能夠探索企業在數字經濟所面對的實際挑戰，並與業內專業人士共同構建有影響力的解決方案。 為回應香港對AI人才日益殷切的需求，實驗室將聚焦三大範疇，進一步加強學界與業界的合作。德勤將為本科生畢業專題項目提供AI相關商業課題。計劃亦涵蓋知識交流環節，德勤專業團隊將於論壇、講座及工作坊中分享市場洞察，協助學生掌握最新行業趨勢。此外，合作亦涵蓋職涯發展，包括實習機會、職場體驗及招聘支援，讓學生獲得第一手業界經驗，並為香港培育新一代AI人才梯隊。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
美修改申請專利無效規則 華批歧視性限制
【on.cc東網專訊】美國商務部專利商標局近期發布備忘錄，修改專利無效申請的透明度規則，重點審查有外國背景企業提出的申請。據指個別華企已收到美方通知，要求其陳述適用專利無效申請的理由。中國商務部周二（18日）晚回應指，將採取必要措施應對。on.cc 東網 ・ 1 天前
黃仁勳：Nvidia有大量Blackwell AI晶片可供銷售 業務極為強勁
Nvidia(NVDA)行政總裁黃仁勳表示，公司有足夠的Blackwell AI晶片來滿足不斷增長的需求，整體業務極為強勁(very, very strong)。AASTOCKS ・ 4 小時前
Alibaba.com推出OKKI AiReach 結合AI與CRM系統助外貿商家突破營銷樽頸
Alibaba.com阿里巴巴國際站公布，為幫助商家面對日益劇烈的全球市場競爭，Alibaba.com正式在香港推出「OKKI AiReach」，以「外貿商家的數字員工」的角色，協助商家應對營銷方面的挑戰，降低營銷成本，提升獲客效率，打造一體化的智能營銷解決方案。 目前，外貿商家普遍面對營銷工具不足、營運成本高企、流量渠道孵化困難及客戶沉澱等困難。傳統方法不僅效率不足，亦導致潛在商機無法充分釋放，令商家難以實現資產效益最大化。面對這些挑戰，商家的核心需求集中於三大方向：對潛在客戶的精準挖掘與轉化、按不同階段的客戶深度分層營運、以及數據驅動的營銷決策建議。商家希望借助人工智能(AI)技術整合客戶關係管理(CRM)系統，對客戶進行價值評估與分層，以獲得資產回報最大化。 OKKI AiReach正是將AI技術與CRM生命周期管理深度結合，從潛在客戶挖掘到吸引客戶回歸，以全自動化、智能化的方式，通過「行業圖譜深挖潛在客戶」、「多階段自動營銷」、「客戶資產主動盤活」三大核心能力，打造更高效、更精準的獲客體系，強化市場競爭力。 在新客挖掘階段，OKKI AiReach首先會讓AI主動學習商家的生意AASTOCKS ・ 1 小時前
Meta(META.US)先後收購IG及WhatsApp不構成壟斷 於美國訴訟中勝訴
經過七個月的庭審，Facebook母公司Meta(META.US)周二在美國聯邦貿易委員會(FTC)的反壟斷訴訟獲勝訴。華盛頓哥倫比亞特區聯邦地方法院法官James Boasberg發表備忘判決書指，委員會未能證明Meta持續擁有社交網絡市場的壟斷力量，裁定案件不成立。 是次訴訟由貿易委員會於五年前提出，調查Meta先後收購Instagram及WhatsApp是否構成壟斷。委員會 曾要求法院強制Meta剝離上述兩項業務。 Boasberg指出，即使Meta過往可能享有壟斷地位，委員會仍必須證明其現時持續具備壟斷力，但現時證據未能支持該說法。法院因此作出對Meta有利的裁決。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
億航智能：香港在低空經濟中優勢在於颱風 適合作為測試地
億航智能設備有限公司副總裁薛鵬出席團結香港基金-團結卓爾論壇億航智能分享上表示，香港在低空經濟中的優勢在於颱風比較多，因此適合作為測試地做驗證。此外，香港有教育、人才、金融等作為支撐。香港數碼港管理有限公司技術工程部高級經理林永強表示，數碼港可在低空經濟中作為起步點，數碼港有天然優勢，位於沿岸地方，周圍沒有很多高樓大廈，通訊或定位的信號干擾相對少，很多公司來數碼港看過後，都認為是適合做升降的地方。林永強指，除此之外，數碼港是一個培育這些初創公司的地方，所以推廣香港創新科技也是數碼港的使命。數碼港很樂意提供這個場地予不同公司做測試。香港應用科技研究院首席科技官黃莹表示，香港在低空經濟中人才肯定是有的，其優勢是人才國際化，匯聚本地、內地，以及海外的人才。薛鵬表示，作為未來空中交通產業的細分領域，eVTOL是最熱門的賽道，吸引了包括批初創型科技企業、傳統汽車和飛機廠商參與。他預測，2027年將會是國內爆發的時間點，預計將有1萬至2萬人次的使用量。薛鵬指出，隨著基礎設施不斷完善，eVTOL商業運面模式也將從最開始的固定時間、固定起止點的往返按駁服務，逐步向不定點、不定時的空中出租車服務方向發展infocast ・ 1 天前
歐盟競爭專員：正審視Google廣告科技業務調整方案
歐盟競爭事務專員Teresa Ribera周二表示，正審視Google就其廣告科技業務因涉嫌違反反壟斷規定，遭處約30億歐元罰款的相關調整方案，並形容此次修改和建議方案較之前更為認真。 Ribera表示，Google最新建議較早前監管部門曾考慮的部分資產剝離方案力度較弱，但仍屬正面進展。她補充，要求Google剝離部分廣告科技業務從來不是唯一選項，並稱歐盟亦正密切留意Google在美國司法部尋求拆分其業務訴訟中的最新發展。 Google上周在博客中表示，將允許出版商在Google Ad Manager平台為不同競投者設定不同的最低價格，並提升其廣告科技服務之間的互通性，為出版商及廣告客戶提供更多選擇和彈性。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
亞馬遜(AMZN.US)旗下Zoox開始在三藩市提供自動駕駛計程車服務
亞馬遜(AMZN.US)旗下自動駕駛計程車公司Zoox周二表示，將允許部分三藩市用戶使用其無人駕駛計程車服務，與Alphabet(GOOG.US)旗下Waymo展開競爭。 公司表示，乘客可以註冊加入「Zoox Explorers」計劃，在三藩市部分街區免費乘坐該公司的箱型自動駕駛車輛。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Alibaba.com 推出 OKKI AiReach 助商家降營銷成本
Alibaba.com 正式在香港推出「OKKI AiReach」,以「外貿商家的數字員工」的角色,協助商家應對營銷方面的挑戰,降低營銷成本,提升獲客效率,打造一體化的智能營銷解決方案。OKKI AiReach 正是將 AI 技術與 CRM 生命周期管理深度結合,從潛在客戶挖掘到吸引客戶回歸,以全自動化、智能化的方式,通過「行業圖譜深挖潛在客戶」、「多階段自動營銷」、「客戶資產主動盤活」三大核心能力,打造更高效、更精準的獲客體系,強化市場競爭力。在新客挖掘階段,OKKI AiReach 首先會讓 AI 主動學習商家的生意畫像,並自動生成專屬的供應鏈關係圖譜,識別產業上下游潛力客戶,甚至發掘過去商家容易被忽略但高度匹配業務需求的隱藏客戶。進入營銷階段後,相比容易石沉大海的營銷郵件模版,OKKI AiReach 能根據業務邏輯與客戶需求,自動生成更具個性化、回覆率更高的營銷郵件,並自主規劃觸達節奏,有策略地執行多階段營銷直至獲得有效資訊。而在舊客盤活方面,OKKI AiReach 打破「想起才跟進」的傳統模式,主動掃描潛在客戶庫,智能判斷更匹配、更活躍和更值得優先投入的客戶,並提供具體行動infocast ・ 1 小時前
諾華將在北卡羅來納州建製造中心
瑞士諾華公司表示，將擴大在美國北卡羅來納州的業務，計劃建立一個製造中心，作為未來五年在美國投資230億美元基礎設施計劃的一部分。 諾華指出，預計於2027年或2028年啟用的新中心，將包括位於北卡羅來納州達勒姆的兩座新設施，用於生物製劑生產和無菌包裝，以及位於莫里斯維爾的固體製劑生產及包裝設施。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
包浩斯(00483)上半財年同店銷售按年跌7% 單第2財季跌13%
包浩斯國際(00483.HK)公布，截至2025年9月30日止6個月，集團同店銷售按年下跌7%，當中香港同店銷售跌9%，澳門同店銷售增長2%。截至2025年9月30日止3個月，集團同店銷售按年下跌13%，當中香港同店銷售跌15%，澳門同店銷售跌5%。於2025年9月30日，經營店舖數目為34間，較3月底增加3間。(ST)infocast ・ 1 天前
德勤中國與科大合作成立人工智能實驗室 推動香港AI人才培育
德勤中國與香港科技大學計算機科學及工程學系簽署合作備忘錄，共同成立「德勤 × 香港科技大學人工智能實驗室」，旨在透過職涯機會、業界導向的學生項目，以及知識交流活動，培育本地人工智能（AI）人才。本次合作建基於德勤中國「Hong Kong LEAP 勤躍香港」戰略，當中包括投資5億元，以人工智能為重點之一，旨在推動香港經濟多元化。「德勤 × 香港科技大學人工智能實驗室」將聚焦三大範疇，進一步加強學界與業界的合作。德勤將為本科生畢業專題項目提供 AI 相關商業課題，讓學生的研究更貼近真實商業挑戰，豐富其學術歷程。計劃亦涵蓋知識交流環節，德勤專業團隊將於論壇、講座及工作坊中分享市場洞察，協助學生掌握最新行業趨勢。此外，合作亦涵蓋職涯發展，包括實習機會、職場體驗及招聘支援，讓學生獲得第一手業界經驗，並為香港培育新一代 AI 人才梯隊。(ST)infocast ・ 23 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 23 小時前