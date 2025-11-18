四大飲食平台網購優惠碼大放送！
專訪｜L'Atelier de Joël Robuchon開業2個月重登米芝蓮推介！總廚：就算開新餐廳，我也只煮Mr.Robuchon的料理
法國名餐廳L'Atelier de Joël Robuchon重開2個月即獲米芝蓮推介，即睇Yahoo Food專訪：
就算我要開間新餐廳，我也只會煮出Mr.Robuchon的料理。L'Atelier de Joël Robuchon Hong Kong行政總廚Julien Tongourian
L'Atelier de Joël Robuchon回來了！由已故殿堂級法國名廚Joël Robuchon開設的L'Atelier de Joël Robuchon，在2006年進駐中環置地廣場以來，一向是老饕名人富商們的最愛，更曾在2012年至2024年無間斷獲得《米芝蓮指南》三星評級，及《黑珍珠餐廳指南》二鑽評級，成為全球唯一連續獲此殊榮的L'Atelier分店。餐廳在2025年1月暫定休業後，最近終於正式回歸，更在開業2個月即成功入圍米芝蓮指南推介！今次Yahoo Food專訪到，跟隨Chef Robuchon多年的餐廳行政總廚Julien Tongourian， 看看這次餐廳回歸後，到底有甚麼新的轉變。
名廚精神長傳
要說到最經典的Fine Dining餐廳，在世界各地都有分店的L'Atelier de Joël Robuchon絕對是一個業內指標。餐廳由已故法國傳奇名廚Joël Robuchon開設，主打經典法式料理，重新營業的餐廳於入口設有長廊式恆溫酒窖，擴展至原來的四倍規模，典藏逾3,400款來自世界各地的珍稀佳釀。餐點方面將聚焦品牌歷年最具代表性的經典菜式，一切口味依舊嚴謹地按照着Mr.Robuchon理念跟精神製作。
奢華即時間
在整個餐牌中，就到最搶眼奢華的定必是「LE CARVIAR IMPERIAL」，底層鋪墊以新鮮龍蝦高湯製成的龍蝦啫喱，啫喱之上是經過調味的阿拉斯加帝王蟹肉，再擠上點點椰菜忌廉包圍住有着堅果香的法國Baerii魚子醬，菜式創於1985年，是香港及澳門餐廳的招牌菜。「這道菜的概念非常簡單，正如Mr.Robuchon一直以來的概念，每一碟菜式都不要超過三款食材跟風味。」行政總廚Chef Julien解釋，「我們會創作新的菜式跟擺碟，但不會創作新的味道。」對他來說，奢華就是時間，是廚師願意為客人付出的時間，這亦是為何每道菜式的賣相跟味道會如此大花功夫。
「他從不給我們食譜」
追求簡單的配搭，並不是代表不費功夫，相反越簡單卻可能越容易出錯，越容易突顯缺點，更別提這是一間米芝蓮級數的法國餐廳。主廚必需有高超的手藝才能突顯出菜式的與眾不同，而作為ROBUCHON的行政總廚更需要對每一道菜式歷史瞭如指掌，Chef Julien正是一個好例子，基本上他能道出店內每一道菜式的創作年份跟故事，原以為這是因為Mr.Robuchon留下一系列食譜，誰知Chef Julien笑着搖頭說，「Zero，他從不給我們食譜。」
新菜式亦是舊菜式
他表示Mr.Robuchon留下的只有一種烹調的精神，「當客人希望推出新菜式時，我就會想甚麼是時令的菜式，以及Mr.Robuchon教過我的料理。」他續說，他們雖盡量保持傳統，但並不代表一成不變，「我們會更貼近不同地區客人的口味，好像與法國相比，我們在港澳中所有菜式中減少20%的鹽﹐甜品亦一樣減少20%糖。」他透露在Mr.Robuchon過世前，口味亦越來越亞洲化，亦同時認為太鹹的料理不利於身體。
腦海只有Mr.Robuchon指導過的味道
即使名廚在2018年已逝，但他的精神卻長傳於每位L'Atelier de Joël Robuchon的行政總廚當中。「就算我要開間新餐廳，我也只會煮出Mr.Robuchon的料理。」Chef Julien說，「我已經跟隨他的教導超過25年，腦海只有他指導過的味道，我只會將這種味道重新演譯，將菜式重新設計擺碟。」在整個訪問當中，Chef Julien細心提及Mr.Robuchon的要求跟教導，再次證明JOËL ROBUCHON這個名字早已不只是名廚，更是對追求完美廚藝的一種信仰。
L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON
地址：中環置地廣塲中庭4樓403號舖（地圖接此）
電話：2166 9000
