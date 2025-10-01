L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON重臨中環置地廣場 長廊式恆溫酒窖/設獨立貴賓廳

維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大
法國名餐廳L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON在9月15日於置地廣場重開，即睇Yahoo Food專訪：
L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON回來了！由已故殿堂級法國名廚Joël Robuchon開設的L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON，在2006年進駐中環置地廣場以來，一向是老饕名人富商們的最愛，更曾在2012年至2024年無間斷獲得《米芝蓮指南》三星評級，及《黑珍珠餐廳指南》二鑽評級，成為全球唯一連續獲此殊榮的 L’ATELIER分店。餐廳在2025年1月暫定休業後，終於在9月份正式回歸，更帶來一系列升級法式美食。
長廊式恆溫酒窖 3,400支珍藏
今次L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON重臨置地廣場，佔地逾18,000平方呎，於入口設有長廊式恆溫酒窖，擴展至原來的四倍規模，典藏逾3,400款來自世界各地的珍稀佳釀。餐廳亦與同集團旗下澳門葡京酒窖共享全球矚目的酒藏資源，珍藏超過40萬瓶、17,000種葡萄酒。L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON已連續十六年榮獲《Wine Spectator》Grand Award，為全港唯一得獎餐廳，並與全球僅 96 間頂尖餐廳比肩，同時亦榮獲《The World of Fine Wine》頒發「亞洲地區最佳甜品與加烈葡萄酒酒單大獎」。
獨立貴賓廳設獨立廚房
餐廳依舊劃分為兩大部分：L’ATELIER 保留標誌性的開放式設計，設有32個座位，環繞著開放式廚房的 L 型吧枱，讓賓客能近距離感受主廚由烹調至擺盤的每一刻，親歷料理與藝術的交會；LE JARDIN 則以優雅格調呈現，設有 68 個座位，並可靈活劃分為三間私人房間及一個大廳，或轉換為四個獨立的私人房間。
另外還有5間私人貴賓廳，不過說到最特別的，定必是餐廳特設一間極致尊貴的獨立貴賓廳 Salle à Manger – La Cornue Room。其後12月底更進一步升級，將配備法國殿堂級品牌 La Cornue 手工打造並首次應用於商業項目的頂級廚具，配以開放式設計的獨立廚房，猶如舞台般的空間將料理過程化作視覺盛宴，為賓客帶來猶如觀賞藝術創作般的沉浸式料理體驗。
重現經典菜式
今次重開，餐廳將聚焦品牌歷年最具代表性的經典菜式，從細節到技藝，貫徹 Joël Robuchon 先生精神：「越簡約的菜餚，越需精湛技藝，方能讓您真切品味食材的原汁原味。」包括：經典魚子醬及新鮮蟹肉配龍蝦果凍，結合魚子醬、龍蝦果凍與椰菜花忌廉，層次豐富，帶來清新口感；螯蝦雲吞伴黑松露及香濃鴨肝醬，盡顯奢華滋味；以及體現法式料理精髓的慢煮法式頂級牛肉及鴨肝配陳年缽酒汁，香濃馥郁，令人一試難忘。這些經典菜式展現 Joël Robuchon 對火候與食材的精準掌握，更體現品牌核心價值－「傳承」的藝術與「情感」的味道。
L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON
地址：中環置地廣塲中庭4樓403號舖（地圖接此）
電話：2166 9000
