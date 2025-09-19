JOGUMAN韓國爆紅「療癒系恐龍」懶人包！11大角色全解析，揭秘呆萌臘腸狗身世之謎

從韓國一路紅到全球的JOGUMAN恐龍們，憑著軟萌可愛卻帶點黑色幽默的角色設定，迅速攻佔年輕人的心！除了腕龍、劍龍以及三角龍這些熟悉的恐龍角色，你可能會好奇為什麼恐龍群中居然會混進了一隻臘腸狗呢？即帶大家深入JOGUMAN的世界，認識每個角色背後的暖心故事與意想不到的趣味設定吧！

韓國文創品牌JOGUMAN全球爆紅！

韓國文創品牌JOGUMAN，於2017年由Joguman Studio創立，以可愛且略帶黑色幽默的草食恐龍角色成功獲得眾多粉絲追捧。品牌名稱源於韓文「조구만」，意思是「微小的」。JOGUMAN的故事巧妙地點出人們日常生活中容易忽略的微小幸福，角色們各具特色，透過有趣生動的插畫詮釋生活中各種溫暖的瞬間。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN打破常規 創造「微小的」恐龍

JOGUMAN的角色靈感源於對恐龍這一物種的獨特理解，恐龍曾是地球上最強大的生物，卻因隕石意外而消失。於是，創作者將恐龍復活，並化為一群小而有力的角色，用幽默與溫馨的故事告訴人們「即使微小也能擁有不可忽視的價值」。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN爆紅有原因？

JOGUMAN的成功不止於角色本身的魅力，它的成功還得益於與各品牌的聯名合作，以及多樣化的周邊產品。從手機桌布到實體公仔，這些設計將恐龍們的療癒力量帶入粉絲的日常生活，持續陪伴人們度過每一個珍貴的瞬間。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色1. Brachio

作為主角的草食性腕龍Brachio擁有超長的脖子，能看得比別人更遠。雖然外表溫和，但牠不甘被視為弱者，內心卻帶點叛逆，總是攜帶一把槍，象徵對抗命運的決心，是個意外的和平主義者。牠喜歡曬太陽、吃嫩葉，在面對不公時會挺身而出，總能給予朋友貼心的建議。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色2. Woody

臘腸狗Woody則是這群恐龍中的特別存在，牠是Brachio的寵物臘腸狗，擁有深棕色毛髮和細長身體。雖然腿短，他卻行動俐落，機靈又愛撒嬌，總是默默照顧大家。牠最喜歡窩在毛毯裡打滾，是開心果般的存在。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色3. Diplo

悲觀但迷人的酒鬼Diplo體型巨大卻溫柔。他熱愛在水邊泡澡放鬆，對大多數事不感興趣，人生的唯一樂趣便是啤酒。性格慢吞吞卻帶來不少笑料，牠的悲觀與溫柔形成對比，深得粉絲喜愛。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色4. Stego

劍龍Stego是富有同理心，而且情緒穩定的好夥伴，背上的骨板讓牠引人注目。牠喜歡悠閒地曬太陽，雖然反應慢半拍，有點慢熱。一旦熟悉後便會變得非常黏人，當朋友需要幫助時，會毫不猶豫地伸出援手，展現十足的反差萌。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色5. Tricera

Tricera是一隻活潑好動的三角龍，頭上的角讓他看起來有些兇悍，但其實牠個性直率勇敢且充滿正義感。Tricera最愛在草原上奔跑，熱愛自由與冒險，總以樂觀態度面對挑戰，常常主動保護弱小。雖然有時有些固執，但牠的可靠與勇氣值得令人信賴。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色6. Ankylo

甲龍Ankylo外表堅硬卻內心柔軟，盔甲讓他看似防備心強，但其實害羞膽小，喜歡安靜獨處，遇到危險時會縮起來。然而，牠總是在朋友需要的時候挺身而出，關鍵時刻會挺身保護大家，是可靠的守護者。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色7. Ptera

Ptera是博學多才的翼龍，擁有豐富的知識庫，喜歡從高空俯瞰世界，經常發現新奇事物，並與朋友分享知識，幫助朋友解決問題。雖然有點冒失，偶爾會迷路，但總是第一個發現新奇事物並帶領大家探索。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色8. Tyranno

Tyranno是一隻特別的恐龍，肉食出身卻堅持當「草食恐龍」。牠內向易心軟，傲嬌常自稱最強，喜歡用中二的自我表達展現獨特魅力。擁有小手的牠常抓不到東西，顯得笨拙又可愛。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色9. Phalo

夢想成為明星的Phalo，總是在練習唱歌與表演。外型像小象，鼻子很靈活，擅長搬運。牠愛收集小東西，雖然經常弄丟東西，卻也為大家帶來歡樂。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色10. Parasau

單親爸爸PARASAU性格樂觀開朗，頭上的骨冠像是一頂帽子。牠肩負著照顧孩子的重任，雖然獨自撫養不易，但孩子的笑容讓他堅持，努力成為孩子心中的好爸爸。牠擅長搞笑模仿，總是讓大家感到開心。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

JOGUMAN角色11. Mosa

水中冒險家MOSA愛環遊世界，結交新朋友，常常探索新世界。牠在水中如魚得水，但一上陸地就變得懶散不靈活。MOSA喜歡學習新事物，知識淵博，而充滿童真的一面在海中展露無遺，特別愛在海裡翻跟斗。

圖片來源：Instagram@joguman.studio

