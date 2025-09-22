巨型恐龍JOGUMAN中秋限定現身AIRSIDE！6米高BRACHIO、自拍機、期間限定精品店｜中秋好去處

香港好去處｜巨型恐龍JOGUMAN中秋限定登陸啟德AIRSIDE 6米高BRACHIO、自拍機、期間限定精品店

今年中秋，韓國超人氣療癒系恐龍IP「JOGUMAN」登陸啟德AIRSIDE，打造《JOGUMAN meets AIRSIDE: THE SUPERPOWER DREAMSCAPE》主題活動，趁中秋期間，與JOGUMAN一同賞月、打卡、發夢，一起過超能日常夢境遊！

韓國超人氣療癒系恐龍IP「JOGUMAN」中秋登陸啟德AIRSIDE。（官方圖片）

6米高BRACHIO登場 遍佈夢境打卡位

走進AIRSIDE的2樓中庭，先見6米高的巨型BRACHIO（芭奇奧）雕塑，手捧閃爍流星，彷彿在邀請你許下中秋願望。旁邊設有「白日夢想家專用車廂」，PTERA（蒲特嗱）一同展開夢境列車之旅。舉著啞鈴的STEGO（蒔提哥）、愛發白日夢的BRACHIO（芭奇奧）、歎爆谷啤酒的TRICERA（特莉奇娜）和DIPLO（甸蒲露），每個角落都充滿驚喜。而在露天廣場，5米高的月亮裝置前，BRACHIO與牠的萌寵WOODY首次穿上紅色斗篷，以超能拍檔造型陪大家打卡賞月；6樓空中花園亦藏有多個JOGUMAN角色蹤影，等大家發掘。

廣告 廣告

露天廣場，5米高的月亮裝置前，有BRACHIO與牠的萌寵WOODY首次穿上紅色斗篷。（官方圖片）

6樓空中花園亦藏有多個JOGUMAN角色蹤影，等大家發掘。（官方圖片）

超能自拍洗衣機＋期間限定店

想留下夢境旅程的回憶，不妨走入「JOGUMAN超能自拍洗衣機」，以$60拍攝特別版實體相片，還可獲得數碼檔案及GIF動態圖。加印相片只需$40，與好友一同記錄這段療癒時光。打卡完畢，記得到「JOGUMAN POP-UP STORE by LINE FRIENDS」期間限定店，選購過百款精品，包括首發的THROW AWAY系列、矛盾系列毛毯枕頭咕𠱸、吊飾、文具等。還有JOGUMAN主題迷你蛋黃奶皇月餅禮盒及燈籠。只要於商場消費滿指定金額，即可換領貼紙套裝、購物券或月餅禮盒。

期間限定店，選購過百款精品。（官方圖片）

包括首發的THROW AWAY系列。（官方圖片）

包括首發的THROW AWAY系列。（官方圖片）

為是次活動特別設計的精品。（官方圖片）

JOGUMAN主題迷你蛋黃奶皇月餅禮盒及燈籠。（官方圖片）

JOGUMAN meets AIRSIDE: The Superpower Dreamscape超能日常夢境遊

地址：AIRSIDE 地下廣場、2樓中庭、6樓空中花園 （地圖按此）

時間：10am-10pm

日期：9月26日至11月9日

網址：按這裡

更多相關文章：

中秋好去處（持續更新）！大澳舢舨夜遊體驗/過百盞燈籠大道/非遺手工藝工作坊

中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素

中秋節好去處2025｜嗇色園綵燈節3大免費活動：巨型花燈裝置+遊園猜燈謎+天文觀星賞月

2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介

中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

中秋好去處｜芒果奶黃月餅親子工作坊人均$225！中菜部主廚親授月餅DIY 兼嘆下午茶套餐

高鐵車票優惠｜福田、深圳北高鐵飛買一送一/減$100優惠券！今起訂購十一國慶、中秋假期車飛

十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處

深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$99！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷

中秋節好去處2025｜佛山嶺南天地超美中秋燈會！手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠掛滿老街 同場設市集及駐唱演出