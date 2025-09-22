樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
巨型恐龍JOGUMAN中秋限定現身AIRSIDE！6米高BRACHIO、自拍機、期間限定精品店｜中秋好去處
今年中秋，韓國超人氣療癒系恐龍IP「JOGUMAN」登陸啟德AIRSIDE，打造《JOGUMAN meets AIRSIDE: THE SUPERPOWER DREAMSCAPE》主題活動，趁中秋期間，與JOGUMAN一同賞月、打卡、發夢，一起過超能日常夢境遊！
6米高BRACHIO登場 遍佈夢境打卡位
走進AIRSIDE的2樓中庭，先見6米高的巨型BRACHIO（芭奇奧）雕塑，手捧閃爍流星，彷彿在邀請你許下中秋願望。旁邊設有「白日夢想家專用車廂」，PTERA（蒲特嗱）一同展開夢境列車之旅。舉著啞鈴的STEGO（蒔提哥）、愛發白日夢的BRACHIO（芭奇奧）、歎爆谷啤酒的TRICERA（特莉奇娜）和DIPLO（甸蒲露），每個角落都充滿驚喜。而在露天廣場，5米高的月亮裝置前，BRACHIO與牠的萌寵WOODY首次穿上紅色斗篷，以超能拍檔造型陪大家打卡賞月；6樓空中花園亦藏有多個JOGUMAN角色蹤影，等大家發掘。
超能自拍洗衣機＋期間限定店
想留下夢境旅程的回憶，不妨走入「JOGUMAN超能自拍洗衣機」，以$60拍攝特別版實體相片，還可獲得數碼檔案及GIF動態圖。加印相片只需$40，與好友一同記錄這段療癒時光。打卡完畢，記得到「JOGUMAN POP-UP STORE by LINE FRIENDS」期間限定店，選購過百款精品，包括首發的THROW AWAY系列、矛盾系列毛毯枕頭咕𠱸、吊飾、文具等。還有JOGUMAN主題迷你蛋黃奶皇月餅禮盒及燈籠。只要於商場消費滿指定金額，即可換領貼紙套裝、購物券或月餅禮盒。
JOGUMAN meets AIRSIDE: The Superpower Dreamscape超能日常夢境遊
地址：AIRSIDE 地下廣場、2樓中庭、6樓空中花園 （地圖按此）
時間：10am-10pm
日期：9月26日至11月9日
網址：按這裡
