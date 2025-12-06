宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Jolla 發佈全新 Jolla Phone，搭載 Sailfish OS 5 及實體隱私開關
芬蘭公司 Jolla 宣布在長時間未發佈新型號後，推出一款全新的智能手機，名為 Jolla Phone。Jolla 將其宣傳為「獨立的歐洲共同開發（Do It Together，DIT）Linux 手機」。Jolla 表示，Jolla Phone 是一款「真正的 Linux 手機」，因為它內部運行的是「實際的 Linux」，而非「偽 Linux」。這是其核心特色之一。
從用戶的角度來看，Jolla Phone 配備版本 5 的以隱私為重點的 Sailfish OS，並被宣傳為「唯一的歐洲行動操作系統」。在社交媒體 X 上，Jolla 的官方帳號 @JollaHQ 在經過一段時間的沉默後回歸，表示「我們帶來了歐洲迫切需要的東西。Jolla Phone：運行 #SailfishOS 5 的獨立歐洲智能手機」。
Jolla 還聲稱，使用 Sailfish OS 的手機「沒有追蹤、沒有回撥、沒有隱藏分析」。雖然 Jolla Phone 支援 Android 應用程式，但用戶可以隨時完全去除 Google 的服務。談到規格和功能，Jolla Phone 配備「高效能」的 MediaTek SoC，並擁有 12GB RAM 和 256GB 儲存空間，並可透過 microSD 卡擴展。
規格
數據
顯示屏
6.36 吋 FullHD AMOLED 顯示屏（390 ppi）
後置主攝影頭
5000 萬像素
後置超廣角攝影頭
1300 萬像素
電池
5500 毫安時可更換電池
顏色選擇
雪白、黑夜和橙色
其他功能
側邊指紋掃描器、NFC、5G 連接、雙 SIM 卡支援及物理隱私開關
此外，Jolla Phone 還提供「至少 5 年」的操作系統支援。Jolla 表示，Jolla Phone 的技術規格將在最終付款和製造時進行最終確認，可能會有小幅度的變更。這是因為 Jolla Phone 只有在 2026 年 1 月 4 日之前至少收到 2,000 個預訂的情況下才會生產。不過，截至目前，Jolla 已經收到超過 1,200 個預訂。
對於有興趣的人士，可以透過文章末尾的來源以 €99（約 HK$ 772）作為訂金預訂 Jolla Phone。這款智能手機的全價為 €499（約 HK$ 3,892），而正常售價會在 €599（約 HK$ 4,664）至 €699（約 HK$ 5,449）之間。預訂 Jolla Phone 的用戶將獲得特別版背蓋，作為對其支持的感謝。
芬蘭公司承諾，如果在 2026 年 1 月 4 日之前未能達到 2,000 個預訂，將會退還支持者的預訂金額。不過，由於已經超過 1,200 個預訂，Jolla Phone 進入生產的機會相當大。預計 Jolla Phone 將於 2026 年上半年末開始交付，並將在英國、挪威、瑞士及歐盟地區銷售。這款智能手機也能在歐洲以外地區運行，未來的市場可根據需求擴展。
推薦閱讀
其他人也在看
小米 Xiaomi 17 Ultra 真機曝光，2億像素長焦+1吋主鏡
文章來源：Qooah.com 博主 @TODO普拉斯 發佈微博，向網友分享了一組手機照片，推測可能為小米 17 Ultra 旗艦。 從照片來看，雖然手機進行了手機殼偽裝，但可以看到後置鏡頭模組似乎為矩形相機模組設計。這與前幾代產品堅持使用的餅鏡頭模組不同。 小米 17 Ultra 依舊是以影像能力為核心賣點，照片展示了後置三鏡模組，以及 LED 補光燈和其他輔助傳感器的開孔。 結合網上爆料，小米 17 Ultra 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置 6000mAh 至 7000mAh 電池，是目前主流旗艦手機的水平，可以有效緩解外出使用的續航焦慮。 拍攝方面，推測小米 17 Ultra 搭載一顆 5000 萬像素的 1 吋大底主鏡（OmniVision OV50X）+一個高達 2 億像素的潛望式長焦鏡頭（ISOCELL HP5）+一個 5000 萬像素的超廣角鏡頭。早期傳聞的 5000萬像素 Samsung JN5 長焦傳感器很可能取消。Qooah.com ・ 19 小時前
HK$1999買「發光手機」？Nothing Phone (3a) Lite 香港登場
文章來源：Qooah.com Nothing 正式推出了 Phone (3a) Lite，Nothing Phone (3a) Lite 有著濃烈的 Nothing 風格、超強功能以及流暢的體驗。Nothing Phone (3a) Lite 提供 8+256GB，有黑色、白色兩個配色可選，建議零售價為 HK$1999。 Nothing Phone(3a) Lite 評測，勝在平價玩到品牌主打功能 外觀設計方面，Phone (3a) Lite 採用透明設計，機身是用玻璃全包，配備視覺紋理，讓整體觀感非常細膩、有質感。 內部使用鋁合金電池框架，讓手機耐用性更強。 Nothing Phone (3a) Lite 配備了 Glyph 燈光，據悉燈光的靈感來源是經典的通知燈設計，Glyph 燈光支援多個大眾喜愛的功能，如 Flip to Glyph 翻轉靜音，這個功能可以在翻轉手機時接收靜音通知，還有 Essential 通知，這個功能可以給關鍵聯絡人設定提示，用戶可以自訂的來電與聯絡人燈光序列，並 Nothing 標誌性的鈴聲使用。 規格方面，Nothing Phone (3a) LiteQooah.com ・ 18 小時前
字節跳動「豆包手機」一出即售罊，炒貴一倍玩次世代 AI 手機互動好神奇？
字節跳動（ByteDance）旗下 AI 助手「豆包」近日聯手手機廠商中興通訊（ZTE），推出搭載「豆包手機助手」技術預覽版的工程樣機 —— nubia M153，甫一發佈即引發市場轟動。儘管官方定價為 3,499 元人民幣，但由於首批備貨量極少，二手市場現貨價格已被炒至 7,999 元人民幣，溢價超過兩倍。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
用「咒語」對抗演算法！Threads「dear algo」功能或許快成真
早前 Mark Zuckerberg 在 Threads 上發帖，Threads 將開始測試一項「dear algo」功能。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
傳小米集團明第三季發布三折疊屏手機 與華為和三星競爭
據專報導小米(01810)相關產品訊息的非官方媒體XiaomiTime，近日一款型號為2608BPX34C的小米新機出現在GSMA數據庫，業界普遍推測該機型為小米MIX系列的三折疊手機－MIX Trifold。目前全球只有華為和三星推出了三折疊屏手機，小米很可能成為第三個量產廠商。 據小米三折疊手機專利圖顯示，MIX Trifold會採用和華為Mate XT系列類似的Z字型折疊方案，可以有單一螢幕、雙螢幕、三螢幕的三種使用型態。據爆料，預計在2026年第三季發布，與華為和三星展開競爭。 (CW)infocast ・ 1 天前
Apple App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用
年尾的例行盤點今天輪到 Apple 的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Insta360 Antigravity A1 全景 8K 航拍機正式發布：249g、體感操控、飛行眼鏡內外雙顯
今年 8 月時 Insta360 旗下全新的獨立品牌 Antigravity 分享了其首款無人機 A1 的部分細節，如今 4 個月過去，這款產品的規格、發售資訊終於全數公開。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《大行》高盛料未來數季有更多AI成果公布應用於小米(01810.HK)生態圈
高盛發表報告指，12月1日，字節跳動發布豆包手機助手技術預覽版，專為智慧型手機品牌設計，將豆包大型語言模型整合至行動作業系統，可實現視覺化螢幕內容解讀及跨應用程式操作等多步驟任務。該預覽版已作為工程原型嵌入全新nubia M153手機機型。此前豆包行動鍵盤已於11月下旬登陸iOS與Android平台，顯示字節跳動正戰略性拓展至行動網路基礎設施與智慧手機生態領域。 小米AI佈局方面，報告指，小米積極探索邊緣端大型語言模型與雲端大型語言模型，以滿足不同場景對靈活性與便利性的多元需求。該公司已推出多款專業化大型語言模型，涵蓋視覺、音頻、語音及本地化智能助手，並於11月21日新發布跨具身基礎模型MiMo-Embodied。 該行預期未來數季將有更多AI成果公布，並應用於小米生態圈及其全球規模最大的AIoT連網裝置，將驅動差異化發展，並支持小米「人車家」生態圈的升級策略。予小米「買入」評級，目標價53.5元。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
微軟(MSFT.US)將提高企業和政府版辦公室應用軟件價格
微軟(MSFT.US)周四表示，將從2026年7月起提高其商業和政府客戶的Microsoft 365辦公室應用軟件的全球價格，升幅最高逾16%。 當中Microsoft 365 商業基礎版價格將上漲16.7%，至每位使用者每月7美元；商業標準版價格將上漲 12%，至14美元。企業版計劃的價格漲幅較小，Microsoft 365 E3升8.3%，E5升5.3%。公司指，加價反映Microsoft 365中新增的1,100多項功能，包括人工智能驅動的生產力工具和整合的安全性增強功能。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Google Photos APP 終於有深度美顏功能，提供面部六項細化修飾
文章來源：Qooah.com Android Authority 在其博文中透露， Google Photos 應用 v7.56.0.839465534 版本內發現了一項原生的面部美顏功能：「修飾」（Touch Up）。該功能集成在照片編輯器的「操作」標籤頁下，首次使用時需下載約 16MB 的機器學習模型來支援效果處理。 完成安裝後，用戶可以看到六項針對面部的細化調節工具，包括磨皮、去眼袋、虹膜增強、牙齒美白、眉毛調整以及唇部修飾。每一項都設有獨立的強度滑塊，方便用戶按個人喜好精細調整，使用方式與常規編輯工具保持一致。 值得關注的是，「修飾」功能在處理合照時體現出較高的智能化水平。它能夠自動識別畫面中的多張人臉，並可以對每一張臉進行單獨編輯，而非像傳統濾鏡那樣統一施加效果。這意味著用戶可以選擇僅提亮某個人的牙齒，或只改善另一個人的膚質，而不影響照片中的其他人物。 根據當前測試版本，該功能在單張照片中最多可識別並編輯 6張人臉。若合照人數超過這一上限，系統會提示無法支援，且暫時不提供手動添加或移除檢測人臉的操作選項。Qooah.com ・ 1 天前
高盛:智能機市已被頂級公司和供應鏈壟斷 新增競爭者空間有限
高盛發報告指，12月1日，字節跳動豆包團隊發布豆包手機助手技術預覽版，這是一款系統級別的GUI（圖形用戶界面）代理，將豆包大語言模型（LLM）集成到移動操作系統中，實現了對屏幕內容的可視化解析以及包括跨應用操作在內的多步任務處理功能。高盛認為，在中期內，消費者AI終端、互聯網平台與第三方大語言模型及代理之間，圍繞移動互聯網與AI價值鏈的競爭可能會持續。同時，該行認為，智能手機市場已被頂級公司和供應鏈壟斷，為具備差異化技術的新增競爭者留下的空間有限。 (CW)infocast ・ 1 天前
美的(00300.HK)：機器人戰略包括家電機器人化等三方面
美的集團(00300.HK)副總裁兼首席技術官衛昶表示，美的集團的機器人戰略包括工業機器人智能化、家電機器人化、人形機器人價值化三方面。人形機器人產品方面，集團佈局了類人形機器人、全人形機器人、超人形機器人三種類別。 衛昶特別提到，所謂超人形機器人，是突破人形的極限，聚焦複雜特定場景，打造具特殊功能和極致性能的產品，以期能夠達到最高效率、實現最低的成本。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
台灣指小紅書涉1706宗騙案 被暫行封禁1年
台灣內政部與刑事局宣布，因內地社交平台App小紅書資訊安全檢測不合格，近2年涉1706宗詐騙案，因此決定暫行封鎖1年。台灣警方表示，據反詐騙平台統計，去年小紅書在台涉詐騙案有950宗、總損失為1.3億多元新台幣(下同)，今年1至11月有756宗、總損失達1.1億元，有持續攀升跡象，涉詐手法前5名為假網拍、解除分期付款、假投資、假交友、色情應召詐財等。打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，國安局最近針對中國製應用程式進行資訊安全檢測，共計檢測包括違反個人資料權限等15項指標，小紅書全數不合格，是非常嚴重的問題，彰顯執法機關對其監管產生實質法律真空。馬士元又稱，中國公部門多次開罰小紅書，美國德州則直接禁用，可見小紅書是刻意迴避法律管轄，若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟件，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。#台灣 #小紅書 (CW)infocast ・ 1 天前
東京人形機器人模擬「救貓」 還會打掃落葉倒垃圾 跳舞超流暢
日本國際機器人展（iREX 2025）12月3日至6日在東京登場，各式各樣的人形機器人亮相，展示未來深入人類日常生活的可能性。川崎重工的Kaleido 9輕柔地抱起一隻貓咪玩偶，交給主持人，模擬災難現場的搜救情境；這款機器人耗費十年開發，主打堅固可靠，尺寸與人類相同，可直接穿上人類使用的救生衣，並操作一般工具。現場也展示家戶應用場景，比如在院子掃落葉、丟進垃圾桶等。 而日本機器人公司GMO則展示能跳舞、端咖啡的機器人，這款由中國開發商宇樹科技（Unitree）製造，但由GMO重新校準軟體。 GMO表示，過去短短半年、甚至三個月內，機器人軟體能力大幅躍進，已能執行多種任務。他們指出，勞動力短缺已是全球已開發國家共同面臨的挑戰，從製造業到照護產業都希望未來能由人形機器人補足缺口。 iREX 至今已舉辦二十多屆，隨著機器人技術發展，展覽規模也逐年擴大。主辦方預估，未來十年，工業機器人將創造數兆美元的市場。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
美加指中國黑客以惡意軟件進行網絡攻擊 中方斥指控沒根據
美國與加拿大的網絡安全機構表示，與中國有關聯的黑客使用惡意軟件，攻擊政府部門和資訊科技實體，構成網絡安全風險。 美國國家安全局、網絡安全與基礎設施安全局，以及加拿大網絡安全中心發表聯合公告，指受中國政府支持的黑客，正使用一款名為「Brickstorm」的惡意軟件，滲透政府機構等的網絡，獲得存取權限後，就能竊取登入憑證和其他敏感資訊，並有可能完全控制目標電腦，批評有關的網絡攻擊是中國黑客針對關鍵基礎設施、滲透敏感目標，潛伏其中並加以長期控制、干擾和進行惡意破壞的最新例證。 中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，中方駁斥對相關黑客活動的不負責任說法，批評有關指控沒有任何事實證據，重申中國政府不鼓勵、不支持、也不縱容網絡攻擊。 (ST)#中國黑客 #美股 #美國 #加拿大 (ST)infocast ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前
宏福苑災民重置家園 22億夠唔夠原地重建？
宏福苑災民現時獲安置到過渡性房屋、房協單位或酒店暫住，長遠而言的居住安排，是一個必須考思的課題。有工程師表示，宏福苑即使結構安全，但維修費用不菲，全幢拆卸會更符合成本效益。亦有網民集思廣益，提出原地重建、收購項目等不同方案。Yahoo 地產 ・ 1 天前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 10 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 10 小時前