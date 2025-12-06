Jolla 發佈全新 Jolla Phone，搭載 Sailfish OS 5 及實體隱私開關

芬蘭公司 Jolla 宣布在長時間未發佈新型號後，推出一款全新的智能手機，名為 Jolla Phone。Jolla 將其宣傳為「獨立的歐洲共同開發（Do It Together，DIT）Linux 手機」。Jolla 表示，Jolla Phone 是一款「真正的 Linux 手機」，因為它內部運行的是「實際的 Linux」，而非「偽 Linux」。這是其核心特色之一。

從用戶的角度來看，Jolla Phone 配備版本 5 的以隱私為重點的 Sailfish OS，並被宣傳為「唯一的歐洲行動操作系統」。在社交媒體 X 上，Jolla 的官方帳號 @JollaHQ 在經過一段時間的沉默後回歸，表示「我們帶來了歐洲迫切需要的東西。Jolla Phone：運行 #SailfishOS 5 的獨立歐洲智能手機」。

廣告 廣告

Jolla 還聲稱，使用 Sailfish OS 的手機「沒有追蹤、沒有回撥、沒有隱藏分析」。雖然 Jolla Phone 支援 Android 應用程式，但用戶可以隨時完全去除 Google 的服務。談到規格和功能，Jolla Phone 配備「高效能」的 MediaTek SoC，並擁有 12GB RAM 和 256GB 儲存空間，並可透過 microSD 卡擴展。

規格 數據 顯示屏 6.36 吋 FullHD AMOLED 顯示屏（390 ppi） 後置主攝影頭 5000 萬像素 後置超廣角攝影頭 1300 萬像素 電池 5500 毫安時可更換電池 顏色選擇 雪白、黑夜和橙色 其他功能 側邊指紋掃描器、NFC、5G 連接、雙 SIM 卡支援及物理隱私開關

此外，Jolla Phone 還提供「至少 5 年」的操作系統支援。Jolla 表示，Jolla Phone 的技術規格將在最終付款和製造時進行最終確認，可能會有小幅度的變更。這是因為 Jolla Phone 只有在 2026 年 1 月 4 日之前至少收到 2,000 個預訂的情況下才會生產。不過，截至目前，Jolla 已經收到超過 1,200 個預訂。

對於有興趣的人士，可以透過文章末尾的來源以 €99（約 HK$ 772）作為訂金預訂 Jolla Phone。這款智能手機的全價為 €499（約 HK$ 3,892），而正常售價會在 €599（約 HK$ 4,664）至 €699（約 HK$ 5,449）之間。預訂 Jolla Phone 的用戶將獲得特別版背蓋，作為對其支持的感謝。

芬蘭公司承諾，如果在 2026 年 1 月 4 日之前未能達到 2,000 個預訂，將會退還支持者的預訂金額。不過，由於已經超過 1,200 個預訂，Jolla Phone 進入生產的機會相當大。預計 Jolla Phone 將於 2026 年上半年末開始交付，並將在英國、挪威、瑞士及歐盟地區銷售。這款智能手機也能在歐洲以外地區運行，未來的市場可根據需求擴展。

推薦閱讀