Jollibee集團咖啡茶飲與中菜業務持續展現增長動能

菲律賓大馬尼拉都會區 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 - Jollibee 集團近日宣布其咖啡茶飲與中式餐飲板錄得積極進展，充份展現該集團於國際市場中的卓越執行力、審慎擴張策略，以及持續的增長動能。
咖啡與茶飲業務乘勢而上 旗艦品牌引領高速成長
該集團旗下咖啡業務錄得顯著增長，主要受惠於 Compose Coffee 及 Highlands Coffee 積極拓展門市網絡。整體而言，該業務板塊錄得顯著的百分比增長，同時擁有穩健的新店開業規劃，進一步鞏固集團對咖啡及茶飲業務長遠發展的信心。
南韓素有「咖啡共和國」之稱，憑藉龐大的咖啡消費量及競爭激烈、趨勢導向的市場環境，成為 Compose Coffee 強勢崛起的試煉之地。該品牌門市總數已突破 3,000 間，而淨增門市數亦即將突破同一關口。自第 2,000 家分店開業以來，短短不足一年半已新增 1,000 間門市，彰顯品牌出色的規模擴展能力、營運效率，及其強大的市場吸引力。
為加強品牌實力，Compose Coffee 手機應用程式的累計用戶數已達 1,759 萬人，約佔南韓三分之一總人口，相當於全國六成經濟活動人口。品牌與 BTS 成員 V (金泰亨) 合作後，新用戶激增 830 萬人，展現其頂尖的文化影響力與消費者參與度。
在新任行政總裁 Hongsuk Kim 的領導下，Compose Coffee 推出了品牌歷來最成功的市場推廣及產品活動，彰顯品牌在市場滲透與策略執行上的飛躍成長。全新「扶餘栗子」(Buyeo Chestnut) 飲品系列在推出首週即售出超過 40 萬杯，並配合一場獲得 1,500 萬觀看次數的數碼宣傳活動。
而 Highlands Coffee 則憑藉其垂直整合的採購與烘焙能力、強大的全國性品牌形象，以及多元化的飲品與食品組合，成為越南市佔率最高的咖啡品牌。該品牌每年服務超過一億名顧客，擁有超過一萬名員工，展現其業務規模及在越南人日常生活中的核心地位。
Highlands Coffee 的門市網絡接近 1,000 間，並憑藉過往強勁的人流帶動表現，持續錄得雙位數的同店銷售與交易量成長，進一步推升營運槓桿效益。於短短三年間，品牌實現規模翻倍，成為東南亞最大及增長最快的咖啡平台之一。
中式餐飲板塊穩健擴展 永和大王與添好運成為關鍵驅力
Jollibee 集團於 12 月再創里程，旗下全資的中式餐飲品牌「永和大王」，在中國成功開設 35 間全新特許經營分店，並全面應用集團全新高效的門市營運模式。
此快速擴展進一步鞏固「永和大王」於中國市場的策略定位，成為推動 Jollibee 集團於當地業務拓展的關鍵動力。中國市場為該集團致力實現業務穩定、恢復財務健康及推動永續增長的核心區域。
「添好運」的品牌定位日益成為 Jollibee 集團的策略性增長引擎，與集團的業務組合高度互補，並具備全球擴展的長期優勢。自收購以來，透過優化產品、品質及服務表現，「添好運」深受顧客歡迎，並於各大知名消費者評價平台上屢獲高分肯定。
在香港，「添好運」在 Jollibee 食品公司 (Jollibee Foods Corporation, JFC) 的帶領下迅速完成業務轉型，並於收購後六個月內，所有門市皆已實現盈利，包括收購後開設的首間「添好運」分店。至於美國市場，新開門市亦獲得顧客熱烈回應，為管理層增添信心，確認「添好運」具備國際市場的長期發展與增長潛力。
位於爾灣 (Irvine) 的「添好運」門市是該品牌於美國首間由 JFC 營運的直營店，其開業標誌著該集團的關鍵里程碑，並於全面擁有該品牌後一年內完成，展現出高效有序的執行能力。初步數據顯示顧客反應正面，進一步印證該品牌於西方市場具備高度擴展潛力，管理層亦於近期投資者簡報中表達相同信念。
此外，爾灣分店建立了一個可複製的營運模式，為「添好運」於美國及國際市場的進一步擴展奠定基礎，使其能夠善用 Jollibee 集團的全球供應鏈、穩健的特許經營制度，以及日益增強的國際中式餐飲領導地位，支持集團將「添好運」於 2028 年前擴展至北美 20 間分店的目標，並成為全球最具價值的中式餐廳品牌之一。
上述兩大業務範疇的最新進展，進一步印證該集團在執行策略上的紀律性、「輕資產」擴展模式，以及不斷壯大的國際平台優勢。其中，中式料理板塊展現出高度穩健的營運模式，有助提升經濟韌性與資本配置效率，並取得以下成效：
回本期顯著縮短，趨勢約為兩年，與集團披露資料一致，即香港與中國地區在 JFC 管理下的門市盈利穩步提升。
高度可複製、具備特許經營條件的門市條件，結合更高效率的門市建置流程，有助品牌快速穩定擴展至目標商圈。。
營運流程進一步簡化，並提升整體處理效率，更貼近當前重視性價比的消費趨勢與顧客行為變化。
About Jollibee Group
Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「Jollibee 集團」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。
Jollibee 集團的品牌組合包括 9 個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，5 個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並於近期投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。
Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。
Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。
欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：
