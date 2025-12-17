Jollibee集團雄霸2025東盟餐飲品牌榜 全球版圖持續擴展

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - Jollibee 集團持續全球動能，其三大旗艦品牌包括 Jollibee、Mang Inasal 和 Chowking，再度稱霸「東盟品牌金融 500 強 (Brand Finance ASEAN 500 2025)」排名，穩坐東盟三大最具價值餐飲品牌寶座。





Jollibee 集團進一步鞏固其於東盟餐飲市場的領先地位，充分展現品牌組合實力、增長動能，以及日益提升的全球魅力。



這項持續的耀眼成績，正值集團積極推進全球拓展步伐，擴展美國、香港特別行政區、新加坡及中東等核心市場的業務版圖。



作為集團旗艦品牌，Jollibee 於本年度的品牌價值增長 8%，達 25 億美元，持續穩踞全球第二最快速增長之餐飲品牌寶座。其品牌於全球 17 個國家開設超過 1,800 間分店，憑藉 Chickenjoy 炸雞、Jolly 意粉及 Yumburger 等經典招牌美食，贏得全球食客的喜愛。Jollibee 致力以美味傳遞喜悅，其獨特風味早已跨越地域界限，更於今年及過去數年屢獲國際殊榮，彰顯品牌產品與全球市場的擴展成就。



Jollibee 香港團隊於 2025 年再創佳績，分別於「我最喜愛食肆大獎 (U Food Favourite Food Awards)」中榮膺「我最喜愛快餐店」，並於「新假期必吃食店大獎 (Weekend Weekly Food Awards)」中獲頒「最佳美式菜式」，為品牌的國際榮譽增添新的一頁。在美國市場方面，招牌 Chickenjoy 炸雞連續兩年獲《USA Today》10Best 讀者之選評為「全美最佳快餐炸雞」，而《Ad Age》亦將 Jollibee 列為全球最炙手可熱的品牌之一。



Mang Inasal 及 Chowking 同樣為集團的品牌組合增添動力，品牌價值分別升至 3.77 億美元及 2.62 億美元。儘管兩大品牌主要立足於菲律賓市場，但對集團於東南亞區域的擴展規模，以及整體品牌的資產價值，均扮演不可或缺的關鍵角色。



Jollibee 集團全球總裁兼行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：「我們在 Brand Finance ASEAN 500 排名的持續領先，體現我們的品牌組合實力、Jollibee 集團各地團隊的熱誠，以及顧客對我們的信任與喜愛。」他續指：「隨著集團持續拓展全球業務，我們將繼續堅守創新、品質，以及我們不變的使命：以美味傳遞喜悅。」



Brand Finance 是全球領先的品牌估值顧問公司，每年對來自 41 個國家、31 個行業的超過 6,000 個品牌進行評估，並採用嚴格方法，綜合市場投資、持份者資產及業務表現等因素，以確定品牌的財務價值與影響力。



肯定 Jollibee 集團的品牌組合實力



Brand Finance 亞太區董事總經理 Alex Haigh 表示：「Jollibee 集團能夠橫掃整個餐飲業市場，以及在持續增長的同時建立具情感共鳴的強勢品牌，堪稱卓越成就。他們能夠在多個市場長期領先，充分體現其清晰的品牌策略與消費者的深厚連結。」



是次殊榮進一步突顯 Jollibee 集團作為全球最大及增長最快餐飲企業的強大影響力，並進一步推動其成為全球五大餐飲集團的目標宏圖願景。





Hashtag: #JollibeeGroup



關於 Jollibee 集團

Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「Jollibee 集團」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。



Jollibee 集團的品牌組合包括九個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，五個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。



Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。



Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。



欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：

www.jollibeegroup.com



