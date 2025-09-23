樺加沙｜八號信號生效 評估需否今晚較後至明日凌晨發更高信號
Jollibee 集團整體銷售額於 2025 第二季同比增長19.6%
中國業務顯示復甦跡象，大中華區或將迎來翻轉契機
香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 9 月23日 - Jollibee 食品公司 (PSE：JFC，亦稱為 Jollibee 集團)，作為全球最大及增長最快的亞洲餐飲服務公司之一，依據其初步合併財務報表，公佈集團 2025 第二季度系統總銷售額 (SWS) 創下新高，達 1,145 億菲律賓披索 (約合 20.35 億美元)，同比增長 19.6%。香港及大中華區業務已顯示復甦跡象，或將迎來翻轉契機。
Jollibee 集團行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：
「集團在第二季度錄得強勁財務表現，收入及盈利增長均較首季更為迅速，顯示業務延續強勁動能，並在營運執行上持續精進。
按同比計算，我們的合併收入上升 15.5%，帶動營業收入增長 19.1%。此營業收入的增長，突顯了我們在咖啡及茶飲板塊的實力，以及 Jollibee International 在業務上的持續貢獻。
全體門店銷售總額再創新高，印證了我們在業務方面的規模與動能。 其中，國際業務銷售額上升 32.6%，主要受咖啡及茶飲業務大增 68.8% 帶動。Jollibee International 亦延續增長動能，SWS 系統總銷售額同比增長 15.4%。
這些亮麗的成績，進一步增強集團對中國業務復甦的信心。
我誠摯感謝我們的團隊堅定不移的承諾和卓越努力。我期待能在此基礎上持續拓展，於各個市場再創佳績。」
第二季度 (初步統計)
2025 年上半年 (初步統計)
財務數據
單位：百萬披索，除每股數據外
2025
2024
2025
2024
系統總銷售額 (SWS)
114,542 (US$2,035.5)
95,799 (US$1,655.9)
19.6
217,738 (US$3,812.2)
182,626 (US$3,209.2)
19.2
收入
77,626 (US$1,379.5)
67,216 (US$1,161.8)
15.5
147,852 (US$2,588.6)
128,520 (US$2,258.4)
15.0
營業收入
6,037 (US$107.3)
5,069 (US$87.6)
19.1
10,846 (US$189.9)
9,160 (US$161.0)
18.4
EBITDA
11,153 (US$198.2)
9,823 (US$169.8)
13.5
20,929 (US$366.4)
18,772 (US$329.9)
11.5
淨收入
3,416 (US$60.7)
3,187 (US$55.1)
7.2
5,914 (US$103.6)
5,891 (US$103.5)
0.4
母公司股東
應佔淨收入
3,211 (US$57.1)
3,041 (US$52.6)
5.6
5,617(US$98.3)
5,658 (US$99.4)
(0.7)
每股盈利 - 基本
2.788 (US$0.050)
2.622 (US$0.045)
6.3
4.857 (US$0.085)
4.866 (US$0.086)
(0.2)
每股盈利 - 攤薄
2.780 (US$0.049)
2.618 (US$0.045)
6.2
4.843 (US$0.085)
4.858 (US$0.085)
(0.3)
Jollibee 集團於 2025 上半年延續增長步伐，整體銷售額同比上升 19.2%。本季度同店銷售增長 (SSSG) 為 5.5%，其中平均消費 (AC) 增長 2.7%，交易次數 (TC) 增長 2.8%。
國際業務的同店銷售增長 4.1%，主要由北美亞洲品牌 (+7.8%)、歐洲、中東及亞洲 (+7.7%) 、The Coffee Bean and Tea Leaf (+4.9%)、Milksha (+4.7%)、Highlands Coffee (+4.4%) 及中國 (+3.9%) 的強勁表現帶動。菲律賓業務的同店銷售增長 6.4%，主要受惠於 Mang Inasal (+12.0%)、Red Ribbon (+8.4%)、Yoshinoya (+7.9%)、Panda Express (+7.8%) 及 Jollibee (+7.0%) 的推動。
營業收入增長 19.1% 至 60 億披索 (約1.073億美元)，營業利潤率於 2025 第二季度提升 30 個基點至 7.8%。母公司股東應佔淨收入增長 5.6% 至 32 億披索 (約5,710萬美元)，扭轉了 2025 第一季度的下跌趨勢。基本每股盈利上升 6.3% 至 2.788 披索 (約0.050美元)。
Jollibee 集團首席財務及風險官 Richard Shin 表示：
「本季度卓越的營運成果，不僅體現了策略性收購的積極效應，更彰顯了業務本質上的韌性。我們嚴謹執行成本優化及投資組合創新，為增長與盈利注入動能。營業利潤率與盈利的同步擴張，正是戰略成效的最佳印證。
我尤其高興看到我們國際業務的成功拓展，已成為集團整體表現的重要推手。
即便在美國市場相對疲軟之際，Jollibee International 依然維持強勁增長。
咖啡與茶飲業務則持續走高，躍升為最具活力的板塊之一。跨區域的版圖擴展，進一步帶來營收與利潤的增長。
Compose Coffee 料將於2025年突破3,000間門店，並實現36%的投資資本回報率 (ROIC)，印證其收購價值的可觀潛力。
而 Smashburger 亦正依循明確的路徑改善財務表現，憑藉營運優化、產品創新，以及自營店轉型為加盟店的舉措加以推進。
中國市場已露復甦曙光，標誌著業績或將迎來轉折。
隨着集團戰略轉向特許經營，並輔以嚴謹的資本配置，資產效率與投資回報率持續提升。目前，集團 69% 的門店已屬加盟模式，顯示正穩步邁向更輕資產的經營結構。
同時，資本開支仍保持審慎且聚焦，重點支援菲律賓核心業務、國際版圖，以及高速增長的咖啡與茶飲品牌。這種均衡的策略，確保集團的投資方向，能與戰略重點及回報目標保持一致。
我們對自身方向與實力深具信心，並再次確認全年展望。」
截至 2025 年 6 月底，Jollibee 集團的門店網絡較去年增加 45.5%，達到 10,119 間。其中，菲律賓佔 3,424 間，海外業務則有 6,695 間。海外市場包括中國 547 間、北美 357 間、歐洲、中東及亞洲 400 間；品牌分布方面，Highlands Coffee (越南為主) 896間、The Coffee Bean and Tea Leaf 1,261 間、Milksha 346 間、Compose Coffee 2,809 間及添好運 79 間。
前瞻性免責聲明
本文所載資料包括基於管理層若干假設的前瞻性陳述，相關內容或受風險、機會及不可預見事件影響。實際結果或與前瞻性陳述有重大差異，JFC 並不保證有關預測必然正確，亦不保證相關計劃不會有所調整。本新聞稿亦披露若干可能導致實際表現與 JFC 預期出現重大差異的重要因素。所有其後由 JFC 或其代表所作的書面或口頭前瞻性聲明，均完全受上述警示內容所規範。
Hashtag: #JollibeeGroup
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Jollibee 集團
Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「Jollibee 集團」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。
Jollibee 集團的品牌組合包括 9 個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，5 個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並於近期投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。
Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。
Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。
欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 21 小時前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 1 小時前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 1 天前
比亞迪李雲飛：股票投資有買就有賣 感謝芒格和巴菲特對公司認可
對於股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡悉售比亞迪(1211.HK)持股，比亞迪公關處總經理李雲飛表示，巴郡於2022年8月開始陸續減持其於2008年購買的比亞迪股票，去年6月其持股就已在5%以下。AASTOCKS ・ 1 天前
阿里雲龍頭地位穩 估值上望萬億 續推進AI資本開支 收入增長勢提速
受AI驅動，內地大型科企股價回勇，恒生科指今年來已累漲41%，遠遠跑贏同期美股納指的17%。其中重磅股阿里巴巴（09988）旗下阿里雲，自上季起發展勢頭加速，本月獲多家券商相繼調升其估值倍數【表】，目前對其估值普遍超過千億美元，富瑞給予高達1230億美元（約9594億港元），意味阿里雲估值已接近萬億港元。分析認為，內地AI雲市場未來數年將持續高速增長，阿里雲領導地位趨穩固，接下來數季收入增長料再加速，AI資本支出按計劃推進。信報財經新聞 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
無懼泡沫！減息觸發美股蜜月期料可再上
美股在聯儲局今年首次減息帶動下再創新高，推動一眾策略師口中的短線「蜜月行情」。市場對寬鬆金融環境的憧憬配合人工智能的投資熱潮，在向來被視為股市淡季的9月繼續托住大市。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數又破頂 金價急漲2%
美股先跌後升，受重磅科技股帶動，三大指數再次同日創新高，標普500指數上試6,700點水平。新任聯儲局理事Stephan Miran表示，局方應減息多達約兩厘，黃金急彈超過2%，再創新高。加密幣大跌，星期日晚，比特幣市場錄得大量拆倉，比特幣也跌近3%，下試11.2萬美元水平，其影響至其他幣種，以太幣一度跌近9%。Yahoo財經 ・ 11 小時前
虛擬貨幣｜加密貨幣價格大跌 或與Crypto.com有關 疑前年遭遇網絡攻擊未通報
當美股三大指數和金價創下新高的情況下，加密貨幣市場卻全面下跌，其中兩隻主要貨幣比特幣和以太幣，分別跌破11.2...BossMind ・ 3 小時前
比特幣可成央行儲備？德銀：此特性與黃金相同
黃金與加密貨幣近日走勢雖然大異其趣，但有機構認為兩者未來可並駕齊驅。德意志銀行分析師Marion Laboure與Camilla Siazon在最新報告中寫道：「到2030年，全球央行資產可能同時容納黃金與比特幣。」Yahoo財經 ・ 5 小時前
曼聯財困內外失利 歐洲足球股排名墊底
個人理財比較網站Finder的研究顯示，歐洲上市球會自今年初以來的股價表現差距懸殊，其中兩支英倫勁旅 ─ 曼聯（MANU）及些路迪（CCP.L）表現不佳。Yahoo財經 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
AI戰爭中國贏了？今年來恒生科技指數飆漲41%
今年中國科技股表現驚艷全球，恒生科技指數 (HSTECH) 以 41% 的漲幅大幅跑贏那斯達克指數 17% 的同期表現，AI 技術的突破性進展成為核心驅動力。這場由本土創新引領的科技多頭市場，不僅重塑了國際資本對中國市場的認知，更標誌著全球 AI 競賽格局的重要轉變。鉅亨網 ・ 1 天前
碧桂園9隻境內債 擬調整本息及償付
內地澎湃新聞網報道，碧桂園（2007.HK）擬對旗下9隻在岸債進行重組，計劃調整重組債券的本息償付安排，並提供重組方案其他選項，包括購回選項、碧桂園控股股票選項及一般債權選項。截至6月底，該9隻債券餘額約138.58億元人民幣。信報財經新聞 ・ 1 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 10 小時前