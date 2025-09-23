Jollibee 集團整體銷售額於 2025 第二季同比增長19.6%

中國業務顯示復甦跡象，大中華區或將迎來翻轉契機

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 9 月23日 - Jollibee 食品公司 (PSE：JFC，亦稱為 Jollibee 集團)，作為全球最大及增長最快的亞洲餐飲服務公司之一，依據其初步合併財務報表，公佈集團 2025 第二季度系統總銷售額 (SWS) 創下新高，達 1,145 億菲律賓披索 (約合 20.35 億美元)，同比增長 19.6%。香港及大中華區業務已顯示復甦跡象，或將迎來翻轉契機。



Jollibee 集團行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：

「集團在第二季度錄得強勁財務表現，收入及盈利增長均較首季更為迅速，顯示業務延續強勁動能，並在營運執行上持續精進。



按同比計算，我們的合併收入上升 15.5%，帶動營業收入增長 19.1%。此營業收入的增長，突顯了我們在咖啡及茶飲板塊的實力，以及 Jollibee International 在業務上的持續貢獻。



全體門店銷售總額再創新高，印證了我們在業務方面的規模與動能。 其中，國際業務銷售額上升 32.6%，主要受咖啡及茶飲業務大增 68.8% 帶動。Jollibee International 亦延續增長動能，SWS 系統總銷售額同比增長 15.4%。



這些亮麗的成績，進一步增強集團對中國業務復甦的信心。



我誠摯感謝我們的團隊堅定不移的承諾和卓越努力。我期待能在此基礎上持續拓展，於各個市場再創佳績。」





廣告 廣告

第二季度 (初步統計)





% 變動

2025 年上半年 (初步統計)





% 變動

財務數據

單位：百萬披索，除每股數據外

2025

2024

2025

2024

系統總銷售額 (SWS)

114,542 (US$2,035.5)

95,799 (US$1,655.9)

19.6

217,738 (US$3,812.2)

182,626 (US$3,209.2)

19.2

收入

77,626 (US$1,379.5)

67,216 (US$1,161.8)

15.5

147,852 (US$2,588.6)

128,520 (US$2,258.4)

15.0

營業收入

6,037 (US$107.3)

5,069 (US$87.6)

19.1

10,846 (US$189.9)

9,160 (US$161.0)

18.4

EBITDA

11,153 (US$198.2)

9,823 (US$169.8)

13.5

20,929 (US$366.4)

18,772 (US$329.9)

11.5

淨收入

3,416 (US$60.7)

3,187 (US$55.1)

7.2

5,914 (US$103.6)

5,891 (US$103.5)

0.4

母公司股東













應佔淨收入

3,211 (US$57.1)

3,041 (US$52.6)

5.6

5,617(US$98.3)

5,658 (US$99.4)

(0.7)

每股盈利 - 基本

2.788 (US$0.050)

2.622 (US$0.045)

6.3

4.857 (US$0.085)

4.866 (US$0.086)

(0.2)

每股盈利 - 攤薄

2.780 (US$0.049)

2.618 (US$0.045)

6.2

4.843 (US$0.085)

4.858 (US$0.085)

(0.3)





Jollibee 集團於 2025 上半年延續增長步伐，整體銷售額同比上升 19.2%。本季度同店銷售增長 (SSSG) 為 5.5%，其中平均消費 (AC) 增長 2.7%，交易次數 (TC) 增長 2.8%。



國際業務的同店銷售增長 4.1%，主要由北美亞洲品牌 (+7.8%)、歐洲、中東及亞洲 (+7.7%) 、The Coffee Bean and Tea Leaf (+4.9%)、Milksha (+4.7%)、Highlands Coffee (+4.4%) 及中國 (+3.9%) 的強勁表現帶動。菲律賓業務的同店銷售增長 6.4%，主要受惠於 Mang Inasal (+12.0%)、Red Ribbon (+8.4%)、Yoshinoya (+7.9%)、Panda Express (+7.8%) 及 Jollibee (+7.0%) 的推動。



營業收入增長 19.1% 至 60 億披索 (約1.073億美元)，營業利潤率於 2025 第二季度提升 30 個基點至 7.8%。母公司股東應佔淨收入增長 5.6% 至 32 億披索 (約5,710萬美元)，扭轉了 2025 第一季度的下跌趨勢。基本每股盈利上升 6.3% 至 2.788 披索 (約0.050美元)。



Jollibee 集團首席財務及風險官 Richard Shin 表示：



「本季度卓越的營運成果，不僅體現了策略性收購的積極效應，更彰顯了業務本質上的韌性。我們嚴謹執行成本優化及投資組合創新，為增長與盈利注入動能。營業利潤率與盈利的同步擴張，正是戰略成效的最佳印證。



我尤其高興看到我們國際業務的成功拓展，已成為集團整體表現的重要推手。





即便在美國市場相對疲軟之際， Jollibee International 依然維持強勁增長。

咖啡與茶飲業務則持續走高，躍升為最具活力的板塊之一。跨區域的版圖擴展，進一步帶來營收與利潤的增長。

Compose Coffee 料將於 2025 年突破 3,000 間門店，並實現 36% 的投資資本回報率 (ROIC) ，印證其收購價值的可觀潛力。

而 Smashburger 亦正依循明確的路徑改善財務表現，憑藉營運優化、產品創新，以及自營店轉型為加盟店的舉措加以推進。

中國市場已露復甦曙光，標誌著業績或將迎來轉折。



隨着集團戰略轉向特許經營，並輔以嚴謹的資本配置，資產效率與投資回報率持續提升。目前，集團 69% 的門店已屬加盟模式，顯示正穩步邁向更輕資產的經營結構。



同時，資本開支仍保持審慎且聚焦，重點支援菲律賓核心業務、國際版圖，以及高速增長的咖啡與茶飲品牌。這種均衡的策略，確保集團的投資方向，能與戰略重點及回報目標保持一致。



我們對自身方向與實力深具信心，並再次確認全年展望。」



截至 2025 年 6 月底，Jollibee 集團的門店網絡較去年增加 45.5%，達到 10,119 間。其中，菲律賓佔 3,424 間，海外業務則有 6,695 間。海外市場包括中國 547 間、北美 357 間、歐洲、中東及亞洲 400 間；品牌分布方面，Highlands Coffee (越南為主) 896間、The Coffee Bean and Tea Leaf 1,261 間、Milksha 346 間、Compose Coffee 2,809 間及添好運 79 間。



前瞻性免責聲明

本文所載資料包括基於管理層若干假設的前瞻性陳述，相關內容或受風險、機會及不可預見事件影響。實際結果或與前瞻性陳述有重大差異，JFC 並不保證有關預測必然正確，亦不保證相關計劃不會有所調整。本新聞稿亦披露若干可能導致實際表現與 JFC 預期出現重大差異的重要因素。所有其後由 JFC 或其代表所作的書面或口頭前瞻性聲明，均完全受上述警示內容所規範。

Hashtag: #JollibeeGroup



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 Jollibee 集團

Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「Jollibee 集團」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。



Jollibee 集團的品牌組合包括 9 個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，5 個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並於近期投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。



Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。



Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。





欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：

www.jollibeegroup.com







新聞稿由客戶提供

