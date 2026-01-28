錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Jollibee 集團於宿霧啟用首座綜合品牌先進中央廚房 全力拓展菲律賓中南部市場
馬尼拉 , 菲律賓 - Media OutReach Newswire - 2026 年 1 月 28 日 - Jollibee 集團於 2026 年 1 月 8 日，於宿霧省達瑙市正式啟用其最新落成之中央廚房，此為該集團於維薩亞斯及民答那峨地區歷來規模最大之硬體設施，配備先進技術，旨在加快集團於該區乃至於全國的製造及物流版圖，以迎接區域的高速發展。
本次啟用典禮獲多位國家及地方政府官員蒞臨，包括貿易及工業部部長 Cristina Roque、宿霧省省長 Pamela Baricuatro、宿霧省行政長官 Ace Durano、達瑙市市長 Nito Durano，以及達瑙市副市長 Carmen Durano 出席。
打造未來的關鍵設施，推動高速成長區域
達瑙市中央廚房為 Jollibee 集團於宿霧打造的第四間設施，同時亦是當地規模最大、首個支援綜合品牌的先進中央廚房。該項設施適逢維薩亞斯及民答那峨地區經濟快速增長，當地旅遊業強勢復甦、BPO 產業蓬勃發展、農業出口持續擴大，以及製造業聚落日益成形，共同驅動區域就業、消費支出及整體需求。
此設施配備高階自動化技術與整合系統，全面支援 Jollibee 旗下多個品牌的持續增長需求，同時透過設備及產能整合實現提升整體效率。這使得該集團得以穩健擴張，同時嚴守其一貫的食品品質、一致性及營運的最高標準。
支援品牌發展及同店銷售表現
達瑙市中央廚房為集團旗下多個主要品牌提供關鍵食材及產品，包括快樂蜂、潮記、Mang Inasal、Greenwich、紅絲絨及漢堡王。隨着各品牌於維薩亞斯及民答那峨地區持續擴展門市網絡，整體同店銷售表現亦保持穩健增長。
該設施亦支援集團於宿霧、伊洛伊洛、巴科羅、三寶顏、卡加延．德．奧羅及納卯等地的分銷中心運作，並覆蓋呂宋部分地區，有效提升整體供應鏈，為全國性業務擴展奠定基礎。
經濟帶動效應
貿易及工業部部長 Cristina Roque 於活動中表示，該項投資將對經濟帶來更深遠的影響。
Roque 指出：「Jollibee 集團每開設一間新的中央廚房，便代表着更多的就業機會，以及對本地產業帶來更大的保障、更多增長。隨着中央廚房進一步擴展，亦更能吸引更多投資者進駐，並進一步強化本地供應鏈體系。」
在啟用典禮上，Jollibee 集團菲律賓行政總裁兼 Jollibee 品牌全球負責人Joseph Tanbuntiong 強調，該座新設施對公司於本地及全球的增長策略具有重要意義。
Tanbuntiong表示：「達瑙中央廚房的啟用，標誌着我們發展歷程的另一重要里程，亦是一個全新開始，維薩亞斯及民答那峨地區正快速發展，把握這股動能，加快拓展步伐，對我們於菲律賓的業務至關重要。」
該項投資亦反映出集團將宿霧作為製造及物流樞紐的高度信心。
他補充道：「這所中央廚房充分展現我們對宿霧的堅定信心，不論是當地人才、整體實力，亦或其在我們當前與未來發展中的關鍵角色。」
融和社區與永續發展願景
達瑙市中央廚房除了提升集團的營運能力外，更為當地社區帶來共享價值，預計將提供約 500 個職位，其中 60% 以上員工來自達瑙市。當設施全面投入運作後，總就業人數將增至 800 人。
該設施在規劃及營運上全面融入永續發展理念，呼應 Jollibee 集團「Joy for Tomorrow」的發展願景。自投產首日起，達瑙中央廚房即使用 99% 來自地熱能源的可再生電力。設施亦配備屋頂太陽能板、雨水回收系統、節能設備及污水處理系統，支持負責任及具前瞻性的增長。
Tanbuntiong 表示，今次啟用典禮象徵項目持份者攜手邁步的開始。
「達瑙市中央廚房的成功，是達瑙、宿霧以至全國的共同成果。我們正一同建構一個更強大、更具包容性及更永續的未來。」
Hashtag: #Jollibee
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Jollibee 集團
Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「Jollibee 集團」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。
Jollibee 集團的品牌組合包括九個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，五個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。
Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。
Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。
欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 2 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 5 小時前
《女神配對計劃》筍盤Matthew自爆打7份工年賺7位數 仍謙稱「一般家庭出身」
去年TVB嘅《女神配對計劃》中，其中一位女神關嘉敏Carman最後忍痛拒絕「錯的時間對的人」嘅姜卓文（細John）以及條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 19 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 1 天前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 1 天前
馬年「哭哭馬」內地爆紅 工人縫錯嘴意外暢銷 網民調侃：像我工作時的樣子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，一款原本象徵「馬年」生肖的玩偶，因為嘴角下垂、神情憂鬱竟意外在內地走紅。浙江義烏市一家商戶老闆表示，工人意外將嘴巴縫了反轉的方向，本來以為要處理退款，卻在社交平台迅速竄紅反成「爆款」，要加開生產線趕製，「很多顧客喜歡，他們說它非常貼合現代人工作的牛馬精神。」Yahoo新聞 ・ 39 分鐘前
被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑選企位
【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她其後承認當日早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，更到港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。on.cc 東網 ・ 3 小時前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 4 小時前
中國履行對美承諾後轉向價格更低的巴西大豆
【彭博】— 作為全球最大的大豆進口國，中國在履行貿易休戰協議中對美國大豆的採購承諾後，已開始增加巴西大豆訂單。Bloomberg ・ 12 小時前
張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 WhatsApp 對話離奇被刪｜Yahoo
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，2023 年底到北京採訪軍事安全論壇後失聯的《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan），距今兩年多仍無音訊，而唐安竹指自己曾經在陳敏莉失聯前跟她 WhatsApp 對話。陳當時曾答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前