Jollibee 集團躋身國際永續品牌領導地位

Jollibee 集團於 Brand Finance 2025 年公佈的形象價值指數中，名列所有菲律賓企業首位。

菲律賓馬尼拉 - Media OutReach Newswire - 2025 年 10 月 14 日 - Jollibee 集團作為全球增長最快餐飲企業，獲全球權威品牌評估機構 Brand Finance 評為 2025 年全球最具永續形象價值的餐飲品牌之一。





Jollibee 集團 致力倡導潔淨能源應用，全面覆蓋製造、物流設施及品牌門市。



Brand Finance《2025 年永續發展形象價值指數》係根據品牌實力、市場研究、財務表現及有利於地球的成長表現，評估全球餐飲品牌的永續發展形象價值。



Jollibee 集團不僅名列全球餐飲品牌前列，更在菲律賓品牌中獨占鰲頭，成為全國排名最高的企業。



Jollibee 集團全球永續發展總監 Pepot Miñana 表示：「這份肯定代表全球持份者對我們永續承諾的高度信賴。」他續指：「這對我們而言是一個喜訊，也更加鞏固我們與團隊、供應商及合作夥伴攜手，持續推動永續發展的決心。」



「Joy for Tomorrow」永續發展藍圖



Jollibee 集團以「Joy for Tomorrow」為永續發展核心藍圖，聚焦三大方向：食品安全、人的價值與保護地球。該藍圖貫穿集團的全球業務策略與資源投入，涵蓋負責任採購、食品安全、社區關懷、節能減排與良好企業管治等重點項目。



於 2024 年，Jollibee 於永續推動方面成效顯著。在菲律賓製造與物流團隊的領導下，全年能源使用量下降 32%、用水量減少 33%，每噸產品所產生的廢棄物則減少 44%。同年，集團安裝超過 16,800 塊太陽能板，產生約 9.1 兆瓦潔淨能源，並成功將 62% 的製造廢棄物從堆填轉為資源再用。此外，Jollibee 與員工志工合作，於當地種植逾 21,500 棵紅樹苗，展現對生態保育與氣候韌性的長遠承諾。



2024 年，Jollibee 集團透過 FoodAid 計劃向受災社區提供 268 萬份餐食，支援災後復原工作。同時，集團亦持續推動「農民創業計劃」，協助小農提升收入與市場競爭力。當年，該計畫農戶向集團供應了 33% 的洋蔥採購量，展現企業與農業社群的共融發展。



Brand Finance 亞太區董事總經理 Alex Haigh 表示：「永續發展已成為評估菲律賓品牌的重要指標。Jollibee 所展現的 ESG 故事，不論是財務共融或採購責任，讓品牌不僅感動本地，也在全球市場引起共鳴。這同時為更多本地品牌創造機會，一同傳遞永續價值，將理念轉化為長久的顧客忠誠度。」



Brand Finance 為國際知名品牌評估機構，總部設於倫敦，業務遍佈逾 25 個國家。其年度《永續發展形象價值指數》為衡量企業永續表現與品牌信譽關係的重要國際指標，尤適用於當前以價值為導向的全球市場環境。



作為全球發展最快的餐飲集團之一，Jollibee 在 33 個國家擁有上萬間門市，旗下 19 個品牌涵蓋多元市場，包括 Jollibee、Smashburger、添好運及 Coffee Bean & Tea Leaf 等國際知名品牌。



欲瀏覽完整 Brand Finance《2025 年永續發展形象價值指數》：https://brandirectory.com/reports/sustainability-perceptions-index



了解 Jollibee 集團 2024 年永續發展成果報告：https://www.jollibeegroup.com/esg-reports/





關於 Jollibee 集團

2024 年，集團於全球門市共進行超過 14,293 次食品服務清潔與營運狀況審核。Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「Jollibee 集團」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。



Jollibee 集團的品牌組合包括九個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，五個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。



Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。



Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。



欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：

www.jollibeegroup.com







