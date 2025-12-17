Jollibee 集團 MSCI ESG 評級上調至 BBB 永續發展表現再獲肯定

馬尼拉，菲律賓 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 作為全球領先且增長迅速的餐飲集團之一，Jollibee 食品公司 ESG 評級獲 MSCI 上調至 BBB，體現其在全球業務中加強對環境、社會及管治 (ESG) 相關風險及機遇方面的管理能力。





Jollibee 集團於「Joy for Tomorrow」永續發展策略的引領下，持續在業務營運中於環境、社會與企業管治方面取得持續進展，並獲 MSCI 上調 ESG 評級至 BBB。



MSCI ESG 評級由國際知名金融分析機構摩根士丹利資本國際 (MSCI, Morgan Stanley Capital International) 設計，旨在評估企業相對於同行在處理財務相關的 ESG (環境、社會及管治) 因素方面的管理效能。評級由最低的 CCC 至最高的 AAA。



Jollibee 集團全球首席永續發展總監 Pepot Miñana 表示：「這項值得注目的里程碑，反映我們全球團隊在推動 ESG 影響力及實踐國際最佳準則上的共同努力與堅持。我們深知永續發展是長遠而持續的過程，並將繼續推動相關工作。 該項肯定是我們堅守學習、協作與創新承諾的重要鼓舞，以美味傳遞傳遞喜悅，同時積極塑造更永續的未來。」



是次評級亦肯定了 Jollibee 集團於「Joy for Tomorrow」永續發展策略下所推動的多項措施。該策略圍繞三大核心支柱，並與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 保持一致。



此外，Jollibee 集團於《Inquirer》所頒發的 ESG Edge 影響力大獎中 (Inquirer ESG Edge Impact Awards) 榮獲兩項金獎，表揚其在提升能源效益及建構永續供應鏈方面的成效；同時於 2025 年亞洲 ESG 正面影響大獎 (Asia ESG Positive Impact Awards 2025) 中，獲頒供應鏈管理銀獎。



Jollibee 集團在「品牌金融」(Brand Finance) 所發佈的《永續發展認知指數》中，躋身全球領先餐飲品牌之列。該集團並於該排名的菲律賓版本中高踞榜首，從數千個本地品牌中脫穎而出。



Jollibee 集團亦於第十一屆亞洲永續發展報告大獎 (Sustainability Reporting Award) 中，獲頒 3G 卓越獎，以及社區影響報告銅獎，凸顯其在永續發展議程下報告工作的成效。此等殊榮，再次印證集團在全球營運及社區層面中，致力締造長遠影響的使命及目標。





關於 Jollibee 集團

Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「 Jollibee 集團 」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。



Jollibee 集團的品牌組合包括九個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，五個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。



Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。



Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。





欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：

www.jollibeegroup.com



