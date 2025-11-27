Jollibee 食品公司榮獲企業管治殊榮

馬尼拉，菲律賓 - Media OutReach Newswire - 2025年11月27日 - Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 榮獲2025年「金箭獎」肯定，在企業管治表現方面再創新頁。該公司從企業董事學會進行的東協企業管治評分卡 (ASEAN Corporate Governance Scorecard，ACGS) 中獲得 90.03 分，首次晉身 90 至 99 分的頂級類別，充分彰顯其在管治準則上的卓越表現。





企業管治再創高峰：Jollibee 食品公司憑藉其在企業管治方面的卓越表現，再次獲得由企業董事學會頒發的 2025 年「金箭獎」殊榮。代表集團領獎的是 Jollibee 集團全球企業及商業法律總顧問 Vem King 律師 (中)。

是次獲頒兩支金箭獎，充分彰顯其在全球營運中不斷強化透明度、問責文化及道德領導的堅定承諾。



Jollibee 集團全球總裁兼行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：「我們每年都致力於提升企業管治的實踐方式，而這份認可無疑肯定了我們正朝著正確方向邁進。隨著我們的全球業務不斷擴展，我們始終深信良好的管治，是我們為持份者、社群及顧客創造長遠價值的核心，也是我們致力以美味傳遞喜悅的重要根基。」



「金箭獎」旨在表揚於企業管治領域表現出色的菲律賓上市企業，依據東協企業管治評分卡進行評選。該評分制度為區域性標準，廣受東協監管機構認可。凡評分達 80 分以上者，均可獲頒「金箭獎」榮譽，突顯其遵循《修訂企業管治守則》及國際最佳實務標準。



東協企業管治評分卡 (ACGS) 從多項核心原則評估表現，包括股東權利、公平對待持份者、資訊透明度，以及董事會的策略領導與監督能力。該評分卡旨在提升菲律賓的企業管治標準，並透過表揚管理優秀企業以建立商界信任與問責，從而吸引長期投資。



Jollibee 集團今年榮獲兩支金箭獎，印證其在企業管治上的持續進展，並堅守誠信與承擔的核心價值，進一步奠定其作為區內頂尖上市企業之一的地位。





關於 Jollibee 集團

Jollibee 食品公司 (PSE：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌，即「Jollibee 集團」的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。



Jollibee 集團的品牌組合包括九個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，五個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。



Jollibee 集團透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。



Jollibee 集團曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦四度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。



欲了解更多關於 Jollibee集團的資訊，請訪問：

www.jollibeegroup.com



