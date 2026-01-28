Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Jo Malone、Byredo香水4折起！莎莎網店香水突發優惠 Jo Malone熱賣英國梨與小蒼蘭平近$850

平時大家想用抵價入手香水的話，可能要找歐洲代購，或者去免稅店購買，但最近Yahoo購物專員發現只要去莎莎SaSa入手，價錢亦可以比官網平一截，有時遇上減價就更抵買。而莎莎網店近日亦推出香水限時優惠低至4折，多個人氣品牌如Jo Malone、Byredo、Maison Margiela、Le Labo等都有份列入減價清單中，非常有誠意！莎莎每次一推出香水優惠都會好快被掃清光，各位有心頭好記得快手加入購物車！提提大家，莎莎網店買滿$300即有免運費送貨，輕鬆達標沒難度！

Jo Malone香水平官網近$850！莎莎香水限時4折起

莎莎周不時都有大減價，而最近Yahoo購物專員發現了莎莎網店突發推出香水限時低至4折優惠，當中有超過450款香水選擇，不少產品折後更比官網平幾百元，是一個令人十分心動的價錢！經過Yahoo購物專員掃視一輪後，推薦大家留意Jo Malone、Byredo、Maison Margiela、Le Labo等這幾個值得入手的熱賣品牌。至抵買一定要推薦Jo Malone暢銷產品之一的英國梨與小蒼蘭香水，前調以成熟英國梨為主，帶來清甜的果香；而中調的小蒼蘭花香，帶著淡淡的清雅香氣；最後後調融合了麝香及木質香，給人一種輕盈優雅感，非常適合日常使用。Jo Malone官網100ml賣緊$1,405，而莎莎網店限時4折後只需$568，足足平近$850，簡直難以置信！

喜歡自然香，有種像洗完澡的香味的話，私心推薦Maison Margiela的Lazy Sunday Morning香水，前調以鈴蘭、黃葵子為主，帶出一種乾淨感。接著是白花及麝香的結合，柔和但不甜膩，令人聞落十分舒適。原價$1,420，現在折後價$515就買到，Yahoo購物專員都心動想入手！

