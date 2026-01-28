Jonathan Anderson首個Dior高訂系列！從自然攝取靈感以恆久詮釋變化

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
在2026年春夏巴黎高級訂製周上，Dior以一場名為「Grammar of Forms」的時裝盛宴揭開嶄新篇章。品牌創意總監Jonathan Anderson首次執掌Dior高訂系列，將自然萬物的流動與演化作為靈感源泉，構築出一座匯聚工藝、藝術與歷史的「珍奇屋」，讓本次時裝騷不僅是關於服飾的展示，更是一場對時間、記憶與再創造的致敬，彰顯高訂時裝「創作即守護」的核心精神。
從自然攝取靈感，以恆久詮釋變化
自然從不靜止，恰如高訂時裝的本質，不僅是時尚的極致象徵，更是創意與工藝的交融實驗。 Jonathan Anderson從自然界的流動、延展與蛻變汲取靈感，讓每件服裝都如有機生命體般生長於身體之上。垂墜的絲質面料、蜿蜒的線條、輕柔的光影交錯，使服裝在模特的動態之間猶如獲得呼吸，這是對「自然恆動」的精煉詮釋，也是一種「變遷即恆久」的時裝哲學。
工藝與創新的詩意描繪
身為高訂新任領航者，Jonathan Anderson明白傳統工藝的重要性，他視工匠手中的技藝非古董般高懸的象徵，而是一種活的知識系統，而2026春夏高訂系列可謂將這一理念的最佳的實踐出來了。華美的花卉刺繡由絲綢剪裁而成，花瓣層層疊疊，如在肌膚上綻放；手工編織的斜紋軟呢則融入斑駁質感，層層覆以輕透網紗，營造若隱若現的視覺深度。
此外，針織工藝首次被納入高訂語彙，展現手作的自由張力與概念創新。整體輪廓亦介於結構與柔軟之間，既具雕塑感，又流露出人體本身的律動美，體現出Dior對「形」與「意」的雙重探索。
記憶物質化從珍藏到再生
Jonathan Anderson的創作向來關注承載時間印記的物件，他從18世紀的織物、隕石碎片、古董微型畫汲取靈感，並重新賦予它們當代語言。這種「再生」的理念延續至本季整個高訂系列當中。
手袋以注模塑形的創新技術打造雕塑般輪廓，採用18世紀法國布料重新拼縫與刺繡，令經典款如Lady Dior綻放新生。每一只手袋不僅是時尚配件，更是凝縮記憶與工藝的收藏品。
珠寶部分以微型畫為靈感，展現Rosalba Carriera與John Smart的藝術精神。珍珠鑲框、蝶形結構與手繪花卉構成高訂層次，搭配融入隕石碎片的戒指、手鐲，象徵自然力量的永恆與遙遠。
鞋履則以18世紀布料包覆、錯視鱗片與絲質花瓣點綴，將歷史感化為詩性的行走。上翹方頭鞋款致敬Roger Vivier的經典設計，令歷史在腳步間延續。
延續Galliano的詩學脈絡
Dior 2026春夏高訂時裝騷，令人動容的是騷場上不乏情感的細節描繪，John Galliano昔日贈予Jonathan Anderson的一束仙客來化作靈感符號，串連兩位設計師的創作傳承。花朵象徵延續，也是成長的見證，從Galliano的戲劇浪漫，到Jonathan Anderson的理性詩意，Dior的創意語言在一脈相承的延展中重生。
當高訂成為當代的文化對話
本季系列同步於巴黎羅丹美術館（Musée Rodin）開展的特展「Grammar of Forms」中展出，展出作品與Magdalene Odundo的陶藝雕塑、Christian Dior經典之作並置。這是一場跨越時空的對話——高訂與藝術、歷史與自然、傳統與未來，共構出Dior對形式、情感與永續的思考。透過公開講座與導覽，展覽試圖揭開高訂神秘的面紗，啟發新生代重新思考「工藝」的當代意義。對Jonathan Anderson而言，唯有帶著創意實踐，傳統才不會成為過去的遺跡，而是持續進化的文化語言。
流動的傳承永恆的創作
Dior 2026春夏高級訂製系列不僅定義了高訂的新語法，更重申了創意與工藝的共生關係。Jonathan Anderson讓自然與記憶共融，讓傳統以未來的姿態重生。這一季的Dior，是一首關於流動、守護與重構的詩——溫柔而堅定，永恆而當下。
「創作即守護。唯有持續實踐，永恆之美方能誕生。」——Jonathan Anderson
