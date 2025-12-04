Jonathan Anderson三度奪年度設計師，「拼命三郎」感言引用Taylor Swift：I am just the showgirl

焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Yahoo Style HK

41 歲的 Dior 創意總監 Jonathan Anderson 第三度「封王」，奪下英國時尚大獎的年度設計師（Designer of the Year）獎項，這是他連續第三年摘下此殊榮，成為獎項史上首位三連霸得主！

靠著 Dior 與 JW Anderson 所打造的作品，Johnathan Anderson 獲得評審團一致肯定，展現了無與倫比的影響力，證明他於時尚界備受喜愛的地位。

（Getty Images）
Getty Images

Jonathan Anderson 感言指，剛過去一年是「瘋狂的一年」，並指自己執掌兩個品牌（Dior 與 JW Anderson）是靠無數員工組成的龐大團隊協助，要答謝他們幫他夢想成真，謙遜地自稱：”I am just a showgirl.”

（Getty Images）
（Getty Images）

Jonathan Anderson 這位熱愛時尚的「拼命三郎」，來自北愛爾蘭，曾於 Prada 擔任櫥窗設計師，並於 2008 年創立自己的同名品牌 JW Anderson 主攻男裝。他於 2013 年接下 Versace 副線 Versus 的創意總監一職，LVMH 同年購下 JW Anderson 的大多數股份，並任命 Jonathan Anderson 為 LOEWE 的創意總監。直至 2019 年他已每年出產 18 個時裝系列。

（Getty Images）
（Getty Images）

