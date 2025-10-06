Jonathan Anderson Dior女裝首騷！顛覆經典以創新視野詮釋品牌魅力

繼男裝春夏系列後，Jonathan Anderson迎來了首個Dior女裝系列，正式開啟全面掌管Dior男女裝的新時代。說回本季系列，Jonathan Anderson繼續以創新視野，重新詮釋Dior經典檔案，就如在New Look裙擺注入現代張力，融入雕塑般的立體剪裁與柔和色調，以及以流暢線條重塑Bar Jacket等，不但巧妙平衡了高級時裝容易出現「實穿」的問題，更能保持品牌的優雅奢華形象，讓女性能在都市與精緻生活中輕鬆轉換，使服飾不再局限於是一件服裝，而是喚醒穿着這內心情感的對話。

重構秩序解放女性的多面性

騷前，Adam Curtis的短片在倒置金字塔螢幕播放，交織歷任設計師檔案影像與60年代B級恐怖片，象徵時尚如競技場，充滿「噪音」與「恐懼」，片尾鞋盒吞噬畫面，更像暗示Anderson將歷史封存，釋放內在爆裂能量。服裝不僅重塑儀態與外觀，更透過封存與重釋歷史，讓我們感同身受，Jonathan Anderson的Dior不再是服飾品牌，而是活生生的對話，歷史如鞋盒中的碎片，隨時重組為未來。

歷久彌新的永續之美

儘管時代巨輪不斷運轉，Dior對美的追求歷久彌新。Jonathan Anderson的設計語言融合親切與驚喜，引領觀眾編織宏大夢想，將日常現實改寫為壯麗奇幻景觀，旨在喚醒內心共鳴，讓每個人解讀屬於自己的故事，正如他曾說：「衣著，是讓我們在人生舞台上化身不同角色的方式。」

圖片來源：Dior

重構經典展現多元美

Dior 2026春夏系列，Jonathan Anderson以和諧與張力為設計核心，運用Dior經典符號打造簡潔線條訴說故事，讓靈感與當下對話，他以「穿著與隨性之間的推拉張力」，將 polo 衫、牛仔褲融入 Dior的DNA，創造出華麗與日常交融的美學。配飾方面，摺紙般的帽飾呼應90年代末的盛大頁飾，玫瑰腳趾鞋、新款Lady Dior手袋舆蝴蝶結弧形高跟鞋，連Jisoo以及鄺玲玲等品牌大使與好友也愛不釋手，相信會成為新一年爆款。

讓服飾突破界限從容游走於多重狀態

Jonathan Anderson 巧妙讓本季從容游走於多重狀態：時而華麗，時而俐落，時而擁抱日常的緊繃感，或沉醉於甜膩的狂喜，線條或垂直流瀉，或如雕塑般立體延伸，Bar Jacket 搭配 frayed 牛仔迷你裙，chino 裙折疊成建築體積，均展現女性在日常與奇幻間的自由轉換；正如他引用莎士比亞《皆大歡喜》所說；「全世界是個舞台，男人女人只是演員」，服裝不僅重塑外觀，更透過封存與重釋歷史，讓穿著者感同身受，回應當下資訊過載、情感澎湃的時代。

